Tensión inevitable entre Alfaro y AMLO

Intenso, después de sus vacaciones decembrinas, ha sido el retorno del gobernador Enrique Alfaro Ramírez a la actividad pública. En su reaparición para iniciar el año 2020, el mandatario abrió con toda claridad un frente de confrontación con el Gobierno federal con dos temas centrales: el conteo de desaparecidos y la accidentada operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en lugar del Seguro Popular.

En el punto inicial, como es natural, porque la inseguridad, la violencia y las víctimas están en el primerísimo lugar de las preocupaciones de los mexicanos, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encendió las alarmas al dar a conocer el balance nacional en materia de desaparecidos. En éste, Jalisco figura en el primer lugar nacional.

Las interpretaciones políticas estuvieron a la orden del día. Lo menos que se aseguró es que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) hace todo lo posible para perjudicar la imagen de la administración de Enrique Alfaro y no escatiman oportunidades para emitir mensajes que destacan el lado negativo de la gestión alfarista en Jalisco. Hay mucho detrás. Movimiento Ciudadano y su líder indiscutible, el gobernador Alfaro, encaran la última oportunidad de enfrentar al poderoso Gobierno central lopezobradorista… y no desaparecer en el intento.

El resultado final se observará tras las elecciones intermedias del año 2021. Sólo entonces se conocerá si el Gobierno naranja sobrevivió en Jalisco, mantuvo sus bastiones en las zonas urbanas e incluso, suma una segunda gubernatura en Nuevo León. De lo contrario, la aventura habrá terminado en apenas un trienio.

Pero antes de que llegue el momento de las elecciones, todos los días se libra una batalla que sólo tenderá a hacerse más aguda.

Cuando el gobernador abordó el tema de los desaparecidos, ya varios días después del balance presentado por Alejandro Encinas, estaba notoriamente enojado. Reclamó que el funcionario federal haya presentado un “informe nacional” con datos de apenas 12 estados, y sin mencionar que 20 fiscalías o procuradurías estatales ni siquiera habían entregado la información correspondiente.

“¿Qué hace el Gobierno federal además de quitarle dinero a Jalisco?”, fue el retador cuestionamiento del mandatario.

En días pasados, consultando con varios observadores de la vida pública, respondían a la pregunta sobre si el Ing. Alfaro mantendrá su posición de reto ante el Presidente López Obrador en el año que inicia. La respuesta unánime fue afirmativa. Aparentemente, al menos en la visión de los consultados, el gobernador jalisciense no tiene otra opción. Deberá mantener la tensión y hacer una apuesta final, evidenciando la centralización de recursos, los recortes, la reducción de su margen de maniobra y la inoperancia de la 4T en Jalisco.

El otro tema, el del Insabi, no es exclusivo de Jalisco. Alfaro Ramírez afirmó en público que su Gobierno no será irresponsable y no dejará en manos de la Federación la operación del sistema de salud, y que atenderán las necesidades que se presenten ante el desorden que ha significado la sustitución del Seguro Popular por el nuevo proyecto federal.

Sobre ambos temas, además de la Policía Metropolitana, el gobernador pretende hablar hoy mismo, este 14 de enero, con el Presidente Andrés Manuel.

Un detalle que no puede ignorarse: apenas el fin de semana, López Obrador se reunió con Javier Corral en Chihuahua. Aunque fuera para la foto y los titulares, se mostraron como aliados de años.

¿Cómo se presentarán Alfaro y López Obrador?