Tenemos un gobernador completo

Ha habido los últimos días un gran alboroto por el alza de la tarifa de la Línea 3 del Tren Ligero y del Macrobús y hubo un vergonzoso desorden; parece que fue provocado por el ex diputado independiente Pedro Kumamoto, que quiere armar una asociación ciudadana que haga que se deba compensar el aumento del costo del transporte, que sea permitido por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, para hacerla llegar al Congreso local.

Este insensato, dentro del alboroto que armó enfrente de Casa Jalisco, dice que el aumento es irracional: “Es un aumento que se puede calificar de irracional en cuanto al impacto, las condiciones de vida de las personas analizándolo en términos de derechos humanos, en realidad es un rescate hacia las empresas del transporte y no una medida que reconozca los derechos humanos de las personas”.

¿Qué no te das cuenta, Kumamoto, de lo que ha subido el Diésel y de lo que ha subido la gasolina y de lo que ha subido la electricidad? Es indispensable que se aumente la tarifa

Este ignorante no tiene la menor idea o lo hace adrede, quiere seguir armando un revoltijo como el que pasó vergonzosamente en Casa Jalisco rompiendo una puerta, no se da cuenta o no quiere darse cuenta que la tarifa del transporte está perfectamente justificada empezando por el Macrobús que tiene siete años con la misma tarifa y que ya está totalmente convertido en chatarra, la Línea 3 del Tren Ligero no se ha elevado la tarifa porque esta línea no ha funcionado y no se puede hasta que funcione, si se termina como se anunció que será a fin de año, entonces para que funcione bien y esté bien mantenida y de acuerdo a los costos de la electricidad, por lo que no es que se aumente la tarifa hasta ahora de la Línea 3 del Tren Ligero y no la van a aumentar todos los autobuses, entonces no puede hablar diciendo que es para todo el transporte colectivo el aumento de tarifa, porque en los autobuses se permitirá el aumento según lo dijo el gobernador Enrique Alfaro hasta que las unidades se renueven, o sea que será hasta el año 2022, mientras tanto seguirán con la misma tarifa y no son la mayoría de vehículos dedicados al transporte público.

¿Qué no te das cuenta, Kumamoto, de lo que ha subido el Diésel y de lo que ha subido la gasolina y de lo que ha subido la electricidad? Es indispensable que se aumente la tarifa para poder dar un buen servicio en unos autobuses y transporte colectivo del Tren Ligero.

Además, no sé si te diste cuenta que se firmó un documento entre el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y los sindicatos, que los empresarios van a dar 10 pesos diarios por persona para compensar el aumento de la tarifa, que equivale al costo de cuatro viajes por día.

Actualmente, como dijo el Gobernador: en Jalisco se permiten y se respetan las manifestaciones, pero no las agresiones como la que hicieron una bola de encapuchados en una estación del Tren Ligero golpeando policías y rompiendo una puerta de Casa Jalisco. Eso, como dije antes, no es manifestación sino agresión.

Enrique Alfaro se ha comprometido que el transporte público será de primera y apoyado 100% por el Gobierno del Estado y solamente se permitirá el aumento de la tarifa a los autobuses que se renueven, no a los que son ya unas carcachas; como dijo Alfaro en una plática dirigida al pueblo de la región metropolitana: se va a garantizar que se transformará a fondo el transporte público, va a haber sistema de pago electrónico, se van a substituir las unidades y habrá transporte de calidad.

Así que después de lo expresado, hay que investigar realmente antes de hablar y de manifestarse con agresiones y con declaraciones insulsas como las de Kumamoto; hay que reconocer que lo que dijo el Gobernador Alfaro es cierto: a nadie le gusta tomar ese tipo de decisiones, pero fue necesario hacerlo y tenemos que apoyar su decisión que es muy clara, si no hay autobuses nuevos no habrá aumento de tarifa.

“Esta tarifa se aprobó hace un año en agosto de 2018.

Si no lo hacemos Siteur va a colapsar financieramente.

Se renovaron las estaciones de la Línea 1, ya operan en horas pico los trenes de tres vagones, se trabaja en la renovación del equipamiento del Macrobús, se consiguió el dinero para concluir la Línea 3, se sumarán a este sistema la Línea 4 y el Peribús que iniciarán trabajos este año.

Los sindicatos vigilarán que el apoyo llegue a los trabajadores.

Nunca se permitirá que se cobre más por un transporte sin calidad.

No se tolerará el vandalismo y la violencia como forma de expresión política”.

Estas declaraciones del gobernador Enrique Alfaro fueron necesarias y debemos apoyarlas si queremos un transporte público de calidad.