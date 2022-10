“Temporada de patos”

Con gran éxito en nuestra ciudad tuvo lugar el evento en que nuestro campeón automovilista Sergio Pérez dio a más de ciento treinta mil personas una demostración mínima de sus habilidades, guiando un poderoso automóvil que hizo gozar a este público de un evento singular. Entiendo que aparentemente este fue patrocinado por una escudería denominada Red Bull, para la que el tapatío presta con gran éxito sus servicios; entiendo que por estos rumbos no ha existido otro piloto con triunfos siquiera similares, por lo que, por la razón que usted quiera, fue un espectáculo memorable y que se recordará en el futuro.

Pero además del glorioso evento, la política, que siempre tiene metido un pie en todas las actividades humanas, también tuvo su parte en el festejo, ya que es ampliamente conocido que el padre del piloto, señor Antonio Pérez Garibay, es político, según dicen, de altos vuelos: ex candidato a la gubernatura del Estado, actual diputado federal y, según lo ha anunciado, uno de los cien aspirantes a candidato a la Presidencia de la República. Y cuando digo cien, estoy eliminando a otros novecientos, a los que veo con menos posibilidades, pero entre los cien con más posibilidades de obtener la candidatura sí lo considero, tomando en cuenta que para ser electo oficialmente candidato de ese partido sólo requiere un voto, aunque finjan otras cosas, pero nadie, absolutamente nadie, dude de que el piloto Sergio “Checo” Pérez, como buen hijo que es, apoya a su progenitor y en buena parte fue una de las razones por las que accedió a venir a dar esta demostración; sin embargo, no puedo ignorar que personas que no lo quieren bien afirman que su campaña es de nuevo para ser gobernador, digamos que como reintegro, por si no se hace la grande.

La demostración hecha por el tapatío también tiene que ver, según dicen algunos, con la precandidatura a la Presidencia del señor gobernador Enrique Alfaro, pero esta por el partido Movimiento Ciudadano, de la que casi nadie duda se logrará, ya que somos muchos los que pensamos que sería sin duda alguna uno de los candidatos a ese puesto más divertidos que pueda haber. Y la diversión en las candidaturas resulta importante, ya que faltan años para la elección y las campañas suelen ser por lo general muy aburridas y es público, además de que el actual gobernador es patrocinador económico de este piloto, por lo que también él es una de las razones para que este quisiera venir a la Perla Tapatía. Y se vale que si Claudita contrata a Serrat o al show de Sansores para su campaña, nuestro gobernador haga valer su poder para traer a “Checo”.

Y todos con ello nos indiquen que en las campañas predominarán los espectáculos públicos, lo que llenará de emoción a muchos mexicanos que prefieran este tipo de campañas en lugar de discursos enfadosos y promesas que necesariamente serán falsas.