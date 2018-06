Temporada de memes

Ni hablar, Andrés Manuel López Obrador será el próximo Presidente de México, y hay que ir haciéndose a la idea.

Me gustaría que alguien me ayudara a imaginar cómo va a ser eso; cómo será el día a día con este singular personaje como jefe de la nación, lo que de hecho (aunque no de derecho), empieza después da le elección, mucho antes de tomar posesión.

Ya en estas páginas Diego Petersen escribió sobre la pesadilla de país que le espera en cuanto se disuelvan para él y sus colaboradores las burbujas del champaña de la celebración y se siente en la silla presidencial.

Inmediatamente será el responsable de los destinos de una nación dominada por el tráfico de drogas y por distintos grupos del crimen organizado, algunos conviviendo en relativa paz, pero otros violentamente enfrentados por la disputa de mercados y territorios, y dueños y señores de algunas zonas donde incluso han obligado a empresas como Coca Cola, Pepsi y Lala a cerrar instalaciones.

Será el responsable último de la inseguridad que agobia en las calles, las estaciones del metro, carreteras, donde los delitos más comunes se han convertido en parte de la vida cotidiana.

Será el responsable de que en México también impere la impunidad, de que se castigue menos del uno por ciento de los delitos haciendo del delinquir un negocio muy redituable.

Además, será el responsable de cumplir las expectativas y la esperanza de quienes lo llevaron al poder, empezando por disminuir la pobreza, subir los ingresos de los asalariados, combatir y encerrar a los corruptos y derramar millones de pesos en programas sociales para adultos mayores y jóvenes.

Además, de manera instantánea, al ser el jefe de la nación, dejará de ser “lo políticamente correcto”, lo revolucionario, lo disruptivo, para representar la máxima institución del país que es el Poder Ejecutivo.

Y también, y esto es muy interesante, dejará de ser perfecto. Conforme avancen las horas y los días se empezarán a exhibir su flancos débiles (que tiene como todo ser humano), pero con él, por ser la máxima autoridad se vuelven objeto de críticas y burlas, y es entonces cuando los memes (ese instrumento maquiavélico de la digitalización) se dejarán caer sobre él.

Será temporada de memes.

Sí, hoy en día un meme sobre AMLO va contra corriente, contra lo novedoso y lo disruptivo, pero después de la elección, y sobre todo después de su primeros mensajes como presidente electo, ya no será así.

Y vaya que hay motivos para hacer memes de AMLO: sus ambigüedades, algunos de sus aliados, sus silencios, su voz chillona al dirigirse a una multitud, sus limitaciones lógicas y explicables en variedad de temas, su pronunciación de palabras en inglés, su edad, en fin.

Será oficialmente temporada de memes.

Cuando hablamos que de acuerdo a nuestras cuentas tendrá a unas dos terceras partes del país en contra, y por cierto “intensamente en contra”, aquello va a ser muy interesante, por no decir que muy divertido.