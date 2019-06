"Temporada de aguas"

El veinte y uno de este entrará el solsticio de verano, lo que celebramos por acá en medio del aguadal que según los expertos empezará en julio y que los tormentones que han caído y que nos han proporcionado las tradicionales inundaciones para las que los presidentes municipales se prepararon no se si para que sucedieran o para que no, si era para mantener las inundaciones debo decir que lo hicieron de maravilla, espero que en las candidaturas a las que aspiran tengan el mismo éxito que anunciando inundaciones, las que usted podrá seguir gozando, casi aunque no llueva; tal vez nos sorprenderán con algún tipo de góndolas -siempre claro que esto sea negocio.

Pero la temporada también fija que la imagen de la Virgen de Zapopan comience a hacer su periplo anual, que se da por estos días y que no sé como se planea pero con el crecimiento de la ciudad no debe ser fácil y ahora tiene que llegar en visitas muy cortas como se dice visitas de doctor, lo que no impide que un aguerrido grupo de vendedores -que espero los cubra el señor San Pedro y Santa Lucia ciegue a los inspectores- por que como nuestras amadas autoridades -que tanto y tan desinteresadamente se sacrifican por nosotros- que tal parecen estar decididos a terminar con las costumbres de los tapatíos que parece que a ellos les resultan odiosas. A mi de las guzgueras zapopanas que más me gustan son las tunas coloradas que no se de otro lugar donde conseguirlas y ahora con la velocidad con que trasladan la taumaturga imagen casi tiene uno que bajarse del transporte o quedarse con las ganas.

Lo que sí extraño mucho son las vacaciones grandes, eran varios meses, ahora con la sabiduría de muchos sabios y el afán de crear sabios en las escuelas en lugar de niños normales las han reducido fundamentalmente porque ahora no nos interesa que sepan conducirse civilizadamente, lo que interesa es que lo digan en Inglés, no importa si tienen algo que decir, no, lo que importa es que lo digan en gabacho, antes las vacaciones servían para que la gente conviviera, que jugaran y que hicieran algo que ya no existe: mirar su ciudad. Ahora mismo la gente está muriéndose de calor, creo que trasladarse al círculo polar ártico, pero no es por el calor en sí, sino que es porque están trabajando, si en vez de tensionados estuvieran en la vagancia no lo sentirían tan tremendamente. En aquel tiempo muchas personas aprovechaban ir a sus pueblos o comunidades y los más chipocludos vacacionaban el Chapala o en Tapalpa y era costumbre que, a diferencia de ahora en que compran ajuares para vacacionar, porque la gente es muy elegante al parecer, en aquel entonces se utilizaba la ropa más usada para que se acabara durante la vacación.

No es que la vida antes fuera mejor o peor, era simplemente diferente.

