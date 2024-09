Sucesión rectoral sin el gran elector

¿Será el rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, el nuevo gran elector en la sucesión rectoral de la Universidad de Guadalajara, que tiene que concretarse a más tardar en el mes de marzo?

¿Se convertirá en el nuevo Raúl Padilla López que luego de su rectorado que finalizó el 31 de marzo de 1995, se convirtió en el que tenía la última palabra para definir a quiénes encabezaron la universidad pública de Jalisco los siguientes cuatro rectorados, hasta su muerte en abril del 2023?

Para la Universidad de Guadalajara, para Jalisco y para México sería una gran evolución que no fuera así y que, efectivamente, como señaló el lunes pasado el propio Villanueva, la elección sea, realmente, a través de un proceso democrático.

Esa será la gran incógnita que se irá despejando conforme se vaya dando el proceso, que formalmente ya inició con la elección de los nuevos integrantes del Consejo General Universitario (CGU), que termina este mes para hacer su instalación en los primeros quince días de octubre.

Una vez que esté en funciones el nuevo CGU se convocará a la Comisión Especial que emitirá la convocatoria con los tiempos respectivos y se conformará la Comisión Electoral que dará seguimiento a la elección de la nueva rectora o rector. En teoría, son las y los consejeros universitarios quienes votan libremente por quien consideran la o el mejor de los candidatos.

Ojalá que en la sucesión rectoral que está por venir se cumpla cabalmente esta condición democrática y se dejen atrás las simulaciones que se operaban en el CGU sólo para validar la selección previa que había hecho el gran elector.

Y es que era tal el sistema de pesos y contrapesos, de premios y castigos que desarrolló Padilla López para mantener las lealtades y sustituir a potenciales disidentes, que logró conservar así el control y el poder dentro de la UdeG. Un ejemplo del férreo control que tenía sobre el CGU, que él se encargaba de confeccionar detenidamente desde la elección de las y los integrantes en cada uno de los centros universitarios, se dio con el ascenso en 2007 del malogrado rector Carlos Briseño, y su caída dos años después cuando le quiso disputar el lugar al Licenciado.

En el arranque de la carrera por la rectoría, suenan como cada seis años quienes parten con más posibilidades. Hasta la sucesión pasada, por ser los que se empujaban desde el sanedrín universitario. Hoy suenan de arranque Karla Planter, rectora del Centro Universitaria de Los Altos, y la ex rectora de ese mismo Centro, Mara Robles, actual diputada local y ex secretaria de Educación en el gobierno de la Ciudad de México. Habrá que ver si se aparecen o no más contendientes. Por lo pronto habrá que ver si se sigue imponiendo el tiempo de mujeres y también llega por primera vez una de ellas a la rectoría general de la UdeG, en un proceso que también sea inédito por ser verdaderamente democrático. Veremos.

