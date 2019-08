Somos plenamente biológicos y culturales

Igual hemos desarrollado nuestro cuerpo tanto como nuestra cultura. Ambas potencialidades las hemos llevado en forma sorprendente hasta convertirnos en unos súper seres vivientes. Sin embargo, al mismo tiempo de lograr alcanzar altos niveles de altruismo, seguimos siendo egocéntricos. Llegamos al éxtasis, pero nos embriagamos. Parecemos al mismo tiempo ser un homo sapiens al lado de un homo demens como lo sugiere E. Morin.

Y es que gracias a la cultura hemos logrado impedir que descendiéramos a niveles más inferiores de primates. De aquí la importancia de la cultura que nos permite contener nuestros impulsos y conducirnos a un mayor aprendizaje, y aún comportamiento basado en normas y leyes, y nos facilita el gozo de la creatividad y de las artes.

Somos cabalmente cerebro-mente-cultura y nos consolidamos en y por medio de la cultura. Puede existir el cerebro sin la cultura, pero no ésta sin la mente. No existiría conciencia y pensamiento sin la cultura. De aquí la importancia de que la educación se centre en ella, y no sólo en trasmitir conocimientos y fomentar buenos hábitos.

Sin cerebro no hay cultura y la mente surge gracias a ambas. Entre más conciencia, más cultura y con ella más civilidad. Entre las tres se alimenta la educación. Por ello, desarrollar nuestra inteligencia es hacer crecer nuestro cerebro y utilizarlo en todas sus funciones, pero a la vez aumentar nuestro pensamiento consciente y creativo que nos hace cada vez más cultos.

La tarea educativa ha de empeñarse en incrementar la sabiduría a base de una mayor conciencia y pensamiento creativo, en vez de enfatizar a la memoria como el factor central de la evaluación del aprendizaje. El saber, no es repetir de memoria lo que se ha enseñado, sino tener conciencia y pensamiento de una manera multidimensional y creativa.

Se trata de aprovechar que hemos desarrollado nuestra capacidad analítica, la lógica la estrategia que, a base del crecimiento cultural, nos va permitiendo mejorar.

Sin embargo, aún no deja de estar presente nuestra necia capacidad de destruir, de actuar bajo los impulsos. Y a decir de Morin, vivir en el conflicto entre la impulsividad, el corazón y la razón. En una constante e inestable lucha interna que nos lleva a veces a ser personas muy afectivas y momentos después ser agresivos con la misma persona. Aún la cultura y la razón no son lo suficientemente poderosas como para poder doblegar esa impulsividad destructiva. Y como señala Morin: “El impulso homicida puede servirse de la maravillosa máquina lógica y utilizar la racionalidad técnica para organizar y justificar sus empresas”.

Es aquí donde reside la clave del futuro de la educación, que la triada cerebro-mente-cultura nos conduzca a un elevado nivel de desarrollo y no que se doblegue al aún reinante espíritu bélico y destructivo que ponga en mayor riesgo a nuestro planeta y a la misma humanidad.

Las aulas de clases deben ser el tabernáculo de esa tarea y aprovechar nuestros recursos para elevar la calidad de vida del planeta con mentes más sabias conscientes y sanas. Personas creativas y generosas, alejadas de la embriaguez del impulso y la ceguera de la destructividad.