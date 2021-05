Soledad presidencial 

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo se ha venido agriando el humor presidencial, y no es para menos, pues por más que lo diga una y otra vez en sus conferencias mañaneras, la realidad se ha encargado de demostrar que las cosas no le han salido bien: la economía no crece, los precios sí; los asesinatos y feminicidios no bajan, la sensación de seguridad sí; la corrupción no cae, la aceptación de Morena sí.

Además, la campaña de vacunación sigue siendo un desastre, los maestros ni vacunados quieren regresar a las aulas, el Movimiento de Regeneración Nacional más bien parece de degeneración nacional y los abusos, diferencias internas y la promiscuidad de muchos de sus miembros no se pueden ya esconder. Pues claro, nada de eso abona al buen humor presidencial.

Todo esto no es tan reciente y en cierta forma se podía ocultar porque el poder presidencial en México sigue siendo tan fuerte, que tanto sus interlocutores como sus subordinados han tenido miedo de negarle algo, contradecirlo o siquiera intentar hacerlo entrar en razón, sin embargo, tras los hechos de esta semana en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón al INE para evitar la sobre representación de los partidos y remover de sus candidaturas a sus propuestas para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, la ira presidencial no se hizo esperar.

Le guste o no, la realidad se ha impuesto y no se puede ocultar; ya estas instituciones independientes se armaron de valor para enfrentar a la muchas veces irracional voluntad presidencial. Toca ahora el turno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es una institución independiente, sino uno de los tres poderes que rigen el destino del país, al mismo nivel que el Poder Ejecutivo.

Si lo hace, tocará a los legisladores preguntarse si quieren seguir como súbditos del presidente, o reaccionan ya para cumplir la esencia de su función: representar a quienes votan por ellos, los ciudadanos que tienen nombre y apellido. Es inaceptable que el presidente considere anti democrático cumplir con la Constitución.

Hagamos el humor y el mal carácter presidencial a un lado, veamos por el país. La verdadera dimensión del presidente ya salió a relucir, estará cada vez más solo, todo es que sus súbditos tengan el valor de ver por el país, no por el gran opositor que no supo qué hacer con el poder. A lo que sigue.

ATALAYA

Discriminación y violencia racial

Por Sergio López Rivera

La violencia interracial y la discriminación son dos componentes del mismo problema, que al parecer es endémico en muchas de nuestras comunidades. Desde tiempos inmemoriales los seres humanos han desconfiado de quienes no pertenecen al clan y de los extraños, lo sucedido entre el homo neanderthalensis y el homo Cromañón es un ejemplo del que se especula grandemente, pero en las sociedades modernas se da mucho esa desconfianza hacia los que se consideran extraños, o por los que se sienten los dueños originales del territorio, como está sucediendo en los Estados Unidos, a propósito de los crímenes injustificables de emigrantes, a veces de varias generaciones, de asiáticos, africanos y latinos, sin pararse a considerar los white supremacists, que ellos mismos no fueron originarios del territorio, sino que emigraron por diversas causas y procuraron eliminar y exterminar a los nativos de su territorio.

Lamentablemente las actitudes de discriminación y odio racial han sido exacerbadas por el lenguaje racista y discriminatorio del expresidente Trump, quien criminalmente y sin sutileza alguna, ha enardecido los ánimos de los racistas blancos con el resultado de decenas de agresiones dirigidas a habitantes norteamericanos de descendencia asiática, provocando así la muerte de varios de los agredidos. Las protestas no se han hecho esperar pero lo importante es que ese racismo, que ciertamente no es privativo de nuestros vecinos del norte, cese y se pueda convivir en paz y armonía entre las diferentes etnias que forman las comunidades de la mayoría de los países. La conformación multirracial es actualmente una realidad irreversible, por lo que tanto gobiernos como grupos de influencia social y política en los diversos países, deben actuar para que esos casos de ataques propios de la edad de piedra, cesen en los países civilizados.

FILOSOFÍA COTIDIANA

Dormir para soñar

Por Uriel Eduardo Santana

Dormir para soñar. Decía Ramón de Campoamor: “No rechaces tus sueños. Sin la ilusión el mundo qué sería”.

Un problema típico en este tiempo, es la falta de sueño; cada vez se usan más pastillas para dormir, medicinas alternativas que se requieren para tal fin. Pero es mucho mejor, “dormir cansado”, dormir con sueño… ir a la cama, cuando se requiere descanso; no llevar al lecho, el repaso de los problemas.

Si no tienes “sueño” realmente: toma un buen libro o déjate atrapar por una agradable película. Mejor desvelarte un poco, con algo positivo, que estar dando vueltas en la cama, sin poder lograr el descanso deseado.

Y puede surgir un paréntesis: Cuando alguien te pide: “invítame a tus sueños” y te merece confianza; es porque quiere compartir anhelos… quizá no sea posible hacerlo la primera vez, y menos, siempre; pero te sorprenderás, cuando concilies el sueño, pensando en él (o ella) y amanezcas con su recuerdo. Es muy probable que no retengas lo que soñaste o creas que soñaron; mas lo importante, es haber percibido la presencia del ser amado, en esos sanos momentos de tranquilidad, reposo e inspiración. (Si nadie te brinda una propuesta similar, proponla tú a quien te lo merezca; de viva voz o en el pensamiento. Hay ocasiones en que vale la pena, al conciliar el sueño, recordar a un Ser querido, aunque ya no se encuentre entre nosotros).

¡No se fallen! Ámense siempre, ¡con pasión! “Todas la pasiones son buenas cuando uno es dueño de ellas, y todas son malas cuando nos esclavizan”. (Esa frase se la aprendí a Rousseau). Nunca dejen de soñar, para que sea una pasión compartida, el hacer realidad los sueños que consideramos valiosos… Y después de haber soñado algo positivo, hay que Despertar con entusiasmo, para poder hacer Realidad nuestros Sueños.

MERCADOTECNIA

Día del trabajo

Por Carlos Cortés Vázquez

La fecha evoca celebraciones animadas por el recuerdo de ánimo expuesto por personajes como Fidel Velázquez a nivel nacional y en Jalisco Heliodoro Hernández Loza y Francisco Galindo Ochoa.

Cómo han pasado los años, dice la canción y con ellos los cambios en el clima de comportamiento de los personajes insertos en el ambiente político cuyo comportamiento resulta en ocasiones discutible.

La tendencia humana de poder con sus ganancias y pérdidas han invocado al panorama de la contienda entre miembros, sindicatos, secciones y partidos con mira en las elecciones intermedias del 6 de junio con notoria ausencia de unidad y potencial pérdida de tranquilidad.

Dios nos guarde de la discordia.

sicpm@informador.com.mx