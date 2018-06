AMLO dijo en el tercer debate que le tenía desconfianza a la sociedad civil. Creo que la desconfianza es mutua. No explicó las razones por las cuales tiene esa desconfianza pero es presumible que sea porque no ha logrado en 18 años de campaña obtener el apoyo de la sociedad civil. Si bien, tiene la habilidad de convocar a mítines masivos, acudiendo a todos los métodos tradicionales de acarreo de masas, su refresco y su torta. Entre los acarreados no encontrará militantes de la sociedad civil, de ahí la desconfianza que, en vez de llamarla desconfianza, debía decir frustración.

Las organizaciones de la sociedad civil, son las sociedades no gubernamentales y las organizaciones populares, formales e informales; comprende el ámbito en que los ciudadanos y los movimientos sociales se organizan en torno a determinados objetivos. A las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se les conoce también como el tercer sector.

La sociología identifica a la sociedad civil como la diversidad de ciudadanos que actúan de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público siendo individuos que se hallan fuera de las estructuras gubernamentales que forman el sector público.

Cada día cobra más fuerza la OSC representada por agrupaciones empresariales, sociales, profesionales y académicas. Los gobernantes que resulten electos deben estar dispuestos a manejar una relación estrecha con las OSC, para integrarse con los ciudadanos como ya hay ejemplos en los Consejos de Colaboración Municipal, Presupuestos Participativos para ejecución de obras y Comisiones de Adquisiciones, entre otras.

Para formular sus planes de gobierno quienes resulten electos, es indispensable que consulten a las OSC en donde podrán encontrar estudios concienzudos hechos por expertos en la materia que no cuestan nada. Comparados con lo que gasta el gobierno en estudios, planes y proyectos que, por lo general, encarecen las obras y servicios en cantidades exageradas.

La Wikipedia define a la sociedad civil como la diversidad de personas que con categoría de ciudadanos y generalmente de manera colectiva actúan para tomar decisiones en el ámbito público que considera a todo individuo que se halla fuera de las estructuras gubernamentales.

Como ejemplos de instituciones que forman la sociedad civil, podemos mencionar los siguientes tipos: Organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones no lucrativas (ONL), asociaciones de ciudadanos, clubes sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, colegios de profesionistas, organizaciones de barrios y colonias urbanas.

Por sus fines los hay dedicados a la prevención de la seguridad, la educación escolar, participación ciudadana y diversas organizaciones que luchan contra la corrupción y la impunidad.

El esfuerzo unido de gobernantes y sociedad civil es una magnifica herramienta para mejorar la gobernanza.