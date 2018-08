Sistema bancario ¿cómplice o solamente ineficiente?

Es asombroso darse cuenta de que no hay prácticamente nadie entre los familiares, amigos o conocidos, que no haya sido víctima de la red delincuencial que se encuentra aposentada en el sistema bancario mexicano, sin que haya consecuencias en contra del crimen organizado.

En varias ocasiones he denunciado por este y otros medios -incluso judiciales- los ineficientes esquemas de “seguridad” bancarios, sin que al parecer sirva de algo. No recuerdo haber visto, leído o escuchado de la detención, o la mera mención de delincuentes cuyo “marco de acción” sea el sistema bancario, no obstante que hace unas semanas se dio a conocer un atraco virtual de mayor cuantía en los bancos que lucran en nuestro país.

¿Cómo explicar tantos abusos?

Sucede tanto con tarjetas de crédito como de nómina de prácticamente todos los bancos, al igual que con las chequeras, en donde los robos parecen ser “el pan de cada día”, ante la frustración de los usuarios, que por más trámites que realizan -vía telefónica, por supuesto-; de los resultados, ni hablar.

Cuando una persona común pretende hacer un pago con una tarjeta bancaria -ya sea de crédito o débito- se le exige una identificación oficial y el dependiente certifica al menos visualmente que se trate de la persona que dice ser. Y lo mismo sucede cuando se pretende cobrar un cheque, sin embargo, esa regla parece no aplicarse cuando “la compra” es por montos de más de 100 mil pesos, en el mismo establecimiento, con tan solo unos minutos de diferencia.

Sin ser experto en investigación judicial alguna, lo primero que haría es visitar el establecimiento e interrogar al o los empleados que participaron en la transacción, para luego hacer lo propio con los empleados bancarios que tuvieron que ver con el manejo de la tarjeta y/o chequera respectiva, pero no, nada se sabe del tipo de investigación que se lleva a cabo por alguna autoridad o el propio banco involucrado.

En días pasados circuló en redes sociales un video, en el cual una mujer hace un airado reclamo al gerente de una sucursal bancaria por el robo que acababa de padecer al salir de la misma, en donde solamente la cajera y ella debieran de saber que acababa de retirar una cantidad cercana a los 100 mil pesos, mismos que le fueron exigidos por un asaltante a no menos de 15 pasos del establecimiento, el cual le mencionó la cantidad exacta que había retirado…¿complicidad o asaltantes con poderes psíquicos?



APUNTE

Lo más probable y comprobable es que no solamente se trate de un sistema bancario ineficiente, sino que además existan empleados involucrados en tan frecuentes delitos, que suman miles de millones de pesos anuales, luego entonces cómo explicarse que no haya autoridad alguna que pueda defender a los usuarios de manera efectiva.