Sin favoritos claros en la Liga Americana

En el marco de la actual campaña 2024 de las Grandes Ligas, faltando sólo poco más de una docena de cotejos para que llegue a su fin la agenda ordinaria del certamen, en la División Este de la Liga Americana la competencia sigue muy fuerte, con los Yankees de Nueva York en punta, aunque a una distancia muy corta por encima de su seguidor permanente y con quien han compartido liderazgo o se han intercalado el control, los Orioles de Baltimore, a muy escasos juegos de diferencia; y ya muy lejos atrás de estos dos conjuntos se ubican los Medias Rojas de Boston, en lo que será sin duda todavía una épica contienda, aunque ligeramente favoritos para el gallardete los Yankees, pero sin poder asegurarlo y pudiendo colarse al final los Orioles. Eso sí, se puede advertir que cualquiera de los dos que no obtenga el banderín será un contendiente importante en la lucha por los comodines.

En la División Central, Guardianes de Cleveland supera por un margen no muy amplio a los Reales de Kansas City. No obstante, podría pensarse que, en efecto, Cleveland tiene más posibilidades de quedarse finalmente con el liderato y título de campeón de la división al concluir el calendario regular del torneo. Sin embargo, no hay nada escrito y Kansas puede apretar. Lo que sí se puede elucubrar es que, aún no lográndolo, el conjunto de la realeza estará peleando los comodines junto con el siguiente en la tabla que son los Mellizos de Minnesota.

Y en la División Oeste, Astros de Houston, que como ya se ha dicho renacieron después de estar prácticamente enterrados durante gran parte del inicio de la agenda regular, lideran con una ventaja, sino cómoda, cuando menos aceptable por encima de Marineros de Seattle, pero aún quedan enfrentamientos entre ellos, por lo cual todavía podría generarse una ovación en este momio.

De entrada, ambos conjuntos estarán en los Playoffs, uno de los dos liderando la zona Oeste y el otro jugando los comodines. Por ahí, lejos ya en tercer lugar de la tabla, se encuentran los Rangers de Texas que han cumplido una campaña bastante gris.

Y por la lucha de los comodines en la Liga Americana, la novena de Nueva York o la de Baltimore estará por llegar a ser uno u otro el campeón de la División Este; Cleveland, que parece podría asegurar su lugar como sembrado número dos al ganar la División Central, y Houston o Seattle, en el caso de que cualquiera de los dos llegue a la meta que es ganar la División Oeste.

Ahí estarán en la pelea, seguramente, Reales de Kansas City, Mellizos de Minnesota, sin descontar obviamente a los Tigres de Detroit y, ya dijimos, a los Marineros de Seattle; sin poder todavía dejar fuera de la contienda por estar en la pelea de comodines a Medias Rojas de Boston, siendo este el escenario más previsible.

Se ha dicho y lo reiteramos, una campaña sin conjuntos que despunten extraordinariamente en una u otra Liga, sin liderazgos sólidos que pueda señalarse totalmente como favoritos para estar en la pelea por el título de cada Liga y en la Serie Mundial. Todavía habrá mucho qué ver para las definiciones finales en una temporada que ha resultado interesante, con buen beisbol y alta competitividad.

Se torna, pues, la competencia alta en ambas Ligas de la Gran Carpa, aunque habrá que subrayar que a diferencia de la Liga Nacional, donde los favoritos son de cualquier forma Los Ángeles y Filadelfia, en la Americana no se advierte un par de conjuntos que pudieran señalarse como favoritos para ser campeones de la Liga.

