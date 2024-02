Sigue la pelea…

En el aniversario de la fundación de Guadalajara se repartieron pan dulce y chocolate caliente en el Centro Histórico. ¿Y atole?

Mientras autoridades tapatías saludaron a la gente en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, en la Plaza Guadalajara la diputada María Padilla convocó a una conferencia para augurar que viene un gran futuro para la ciudad.

Todos saben a dónde iba su discurso y cuáles son sus aspiraciones electorales. Lo curioso es que en el evento no la acompañaron ni dirigentes partidistas de Morena ni todos los regidores morenistas de Guadalajara. Pero sí estuvo el doctor Carlos Lomelí.

En la mesa que sirvió como presídium del acto, aparecieron la ex diputada Érika Pérez y el ex regidor priista de Zapopan y ex director del Colegio de Jalisco, José María Muriá, entre otros.

Corrió la versión de que fueron mil personas, pero fueron menos.



* * *



Gerardo Quirino anda con todo en su tierra.

Ayer encabezó la segunda mesa de diálogos con la primera plana de industriales de Tlajomulco, el municipio posicionado como el motor económico de Jalisco.

El anfitrión de lujo fue el empresario Enrique Michel, quien se vio acompañado de su hija Susana, ambos apoyando con todo al emecista.

¿Qué opinará de este encuentro su hija morenista, Marcela?



* * *



Nos dicen que hoy habrá un impactante anuncio por parte de la organización Confío en México. Según se lee en la invitación, se informará la decisión de encabezar una cruzada promoviendo el voto útil con relación a la elección del próximo 2 de junio.

Y se trata de la disputa por la Presidencia de la República, por el Gobierno de Jalisco y otras ocho gubernaturas, además de los nuevos Congresos federal y locales.

Se rumora que la agrupación política que encabeza Salvador Cosío y otras 40 organizaciones civiles emitirán un pronunciamiento llamando al voto diferenciado, pero no se sabe en qué sentido. ¿Seguirán en la labor de apoyo para Xóchitl Gálvez? ¿Manifestarán el respaldo a la mega alianza oficialista nacional? ¿O anunciarán la adhesión a favor de los candidatos naranjas, incluyendo a Jorge Álvarez Máynez?

¡En breve lo sabremos!