Sigue Cash en el experimento de Romo

El mánager de los Mantarrayas de Tampa Bay, Kevin Cash, continuó con su estrategia experimental de abrir juegos encomendándoselos a serpentineros con especialidad como relevistas, y es el caso de la forma en que ha estado utilizando los servicios del taponero derecho mexicano Sergio Francisco Romo, ya que al nacido en Brawley, California, pero con profundas raíces mexicanas, ya que sus padres son de Jalostotitlán, Jalisco, le ha dado la misión de ser aperturista en tres ocasiones, dos en forma consecutiva y ayer una tercera vez tras haber lanzado antes el pasado domingo, ya que como es sabido a Romo le encomendaron abrir juego el sábado 19 y el domingo 20 de ese caluroso mes de mayo, ambos cotejos frente a Piratas de Pittsburgh en casa de los bucaneros y ayer enfrentando a los Orioles de Baltimore en el Estadio Tropicana Field, la casa de los Mantarrayas en Tampa, Florida.

El primer cotejo de esos dos en que le tocó a Romo abrir ante Piratas, fue un portento de actuación del derecho jalisciense, ya que no solamente sacó en orden la entrada que lanzó completa, sino que lo hizo doblegando a sus tres adversarios en el plato despachándolos por la vía del chocolate, sin recibir imparable ni por supuesto carrera alguna; la segunda ocasión —al día siguiente— no lució tan imponente Romo, pero sacó una entrada y un tercio o sea cuatro outs valiosísimos, tampoco recibió anotación aunque si un imparable inofensivo y también recetó tres chocolates a sus rivales en la caja de bateo y obsequió un pasaporte; con esas dos actuaciones además de lucir enorme, entró a los números destacados en la estadística beisbolera de la Gran Carpa. Ayer ante Orioles no tuvo Romo la misma fortuna que sus salidas anteriores más aunque recibió un doblete que sumado a un error provocó una anotación, no podemos decir que Romo se vio débil, simplemente se mostró en su lado humano y por demás falible más dejando huella de su calidad.

Hay que recordar que una de las noticias más interesantes la semana pasada fue el tema de las dos aperturas consecutivas que hizo Romo impulsado por su mánager Kevin Cash, ya que lo sucedido fue sumamente inusual toda vez que todas las 588 apariciones previas del derecho lanzador fueron en calidad de relevista y se convirtió en el primer tirabolas en actuar como abridor en dos ocasiones consecutivas con un equipo de Grandes Ligas desde que el pitcher Steve McCatty de los Atléticos de Oakland sirviera como abridor en días consecutivos en el año 1980, tras haber lanzado al menos un episodio en su intervención como abridor en el primer día de los dos que lo hiciere consecutivamente. Ya se anotó que obviamente Romo no fue utilizado por su mánager como un tirabolas abridor regular y cual si fuere simplemente un cerrador o relevista corto como lo que es, lanzó sólo un episodio, mas no el último o alguno de los finales, sino el inning de apertura, ello fue el pasado sábado 19 de mayo, y el mexicano se lució ponchando a los tres bateadores a los que se enfrentó. Aunque no en forma tan brillante como lo hiciese el día previo, Romo sacó cuatro outs el domingo, otorgando par de boletos y ponchando a tres, sobreviviendo sin tolerar carreras. Los Rays vencieron a los Angelinos por cinco carreras contra tres el sábado, antes de caer el domingo por cinco carreras a dos.

Fue así como con sus dos primeras apariciones en días consecutivos como aperturista Romo se unió a una corta lista de serpentineros que han sido abridores de juegos en días consecutivos en los últimos 40 años, incluyendo a Zack Greinke y a los ex lanzadores de Grandes Ligas C.J. Wilson, Aaron Myette y Steve McCatty, mas debiendo recordar que sólo tres pitchers tenían más juegos como relevistas que Sergio Romo antes de hacer su primera apertura en la Gran Carpa: Troy Percival (638), Todd Jones (632) y Chuck McElroy (603).

Greinke lanzaba por los Cerveceros cuando abrió en días sucesivos, fue expulsado el 7 de julio de 2012, tras lanzar sólo cuatro tiros contra los Astros, regresó la noche siguiente y permitió tres carreras en tres episodios.

Curiosamente, Greinke también abrió el próximo juego de los Cerveceros esa temporada. Fue ante los Piratas luego de la pausa del Juego de Estrellas. Así, se convirtió en el primer pitcher en abrir tres juegos al hilo en una temporada desde Red Faber en 1917. Wilson abrió por los Angelinos ante los Rangers el 11 de mayo de 2012, su trabajo terminó antes de tiempo debido a una interrupción de dos horas debido a la lluvia, y Wilson sólo enfrentó a cinco bateadores, se subió a la lomita para el partido siguiente y lanzó cinco entradas y dos tercios, permitiendo dos carreras y cinco imparables.

Y aunque en el juego de ayer Romo no brilló en extenso hay que decir que tampoco se vio mal, y lanzó dos tercios del primer inning, tirando 14 lanzamientos y 12 de ellos en zona de strike, recibió dos hits con un ponche y sin boleto gratis. Tal como anotamos, la estrategia en la que el mánager Cash de Tampa está involucrando a Romo le ha generado un nuevo impulso a su carrera no obstante la apuesta de muchos analistas y periodistas especializados en el Rey de los Deportes en sentido de que podría ser esta su última campaña. No se sabe aún si seguirán con el experimento o no, pero de que aún hay Romo fuerte está campaña y quizá varias más, eso no es dudable.

Esperemos siga sólido y exitoso en esta temporada y lo veamos en noviembre o diciembre con Charros en la temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico y ayude a los albiazules jaliscienses a buscar el ansiado título. ¡Ojalá!

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com