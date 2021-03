¡Siápa-telas!

Primero fue el agua turbia y maloliente en miles de hogares y ahora estamos en el tránsito de los tandeos que al menos tenían fechas de principio y fin por trabajos de mantenimiento en bombas y tuberías, a suspensiones del servicio de abasto de agua de magnitud y plazos indefinidos e inéditos, y lo peor, en medio de la pandemia.

Este panorama de escasez y mala calidad acuífera en el Área Metropolitana de Guadalajara, que ha sacado ya a la calle a los afectados a protestar por la falta del vital líquido, es prueba inequívoca de que al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) no le vino bien la alternancia política. Y es que los nuevos funcionarios naranjas que están encargados de su manejo desde diciembre del 2018 llegaron a aprender con todo el costo público que eso implica y que ya estamos sufriendo.

Esta evidente inexperiencia ha agravado las consecuencias de un factor externo fuera de su control como es el mal temporal del año pasado que puso en sus niveles más bajos de almacenamiento a la Presa Calderón, pese a no ser la fuente principal de abastecimiento de agua para la metrópoli.

Es innegable también que para que llegáramos a esta crisis en el manejo de este recurso estratégico, ha jugado de forma determinante la inercia negativa que arrastramos como comunidad desde hace al menos tres décadas que por disputas políticas los gobiernos, de todos los colores, no han podido gestionar la administración del agua por otros caminos que no sean la apuesta a las grandes presas (que están en litigio y sin terminar como El Zapotillo y El Purgatorio), antes de resolver las incontables fugas que hay en una red de tuberías que está lejos de tener el mantenimiento y las inversiones debidas.

Pero aún con esos descargos es claro que ni desde el SIAPA, ni de la nueva Coordinación Estratégica de Gestión del Territorio de la que depende y que en teoría debería haber fortalecido al organismo operador del agua, se dispararon acciones oportunas y de vigilancia para amortiguar las pocas lluvias del año pasado y para avanzar en la mejora de la infraestructura hidráulica de la ciudad, más allá del inicio de la construcción del acuaférico hace dos años y que con su entrada en operación, según aseguró el martes pasado el gobernador Enrique Alfaro, se resolverá el problema de distribución de agua que se genera cuando bajan los niveles de agua de la Presa Calderón y que hoy tienen en la angustia a los habitantes de 213 colonias, sobre todo a los más pobres que no cuentan en sus casas con aljibes, por no saber qué día tendrán agua y cuál no los próximos tres meses.

Tarde o temprano a la autoridad no le quedará de otra que continuar con la aplicación de un sistema tarifario que cobre más a quien más consuma, asunto al que en el SIAPA también le han sacado la vuelta, por lo que sería muy oportuno que como tapatíos, todos como consumidores contribuyamos también a palear esta crisis, aunque aún no nos cobren por ello, dejando de ser los que más consumimos agua por persona en el país.

jbarrera4r@gmail.com