El suscrito siempre ha tenido dudas acerca del cuerpo legislativo, con excepción del cheque, que nuestro amado presidente no ha descubierto que todos, sin excepción, ganan más que él ni lo descubrirá mientras obedezcan, hablo de los de su partido, porque los otros están de adorno y aunque dudo de su utilidad, por lo sucedido esta semana he descubierto que estaba en un error y debo reconocer que mi nivel de imbecilidad es medio y puedo sobrevivir en ese cuerpo.

Esta semana varias representantes populares se insultaron sin ningún pudor, lo que por vulgar no comentaré, pero créame que fue de alto nivel de majaderías, las mentadas iban y venían, pero recordé que una tía decía que entre las mentadas de madre, a las 10 de la noche todos andábamos empatando entre las enviadas y las recibidas.

Me contaron que una señora en el confesionario decía al sacerdote que cuando iba conduciendo el automóvil, iba mentándole la madre a los demás choferes y peatones con los que se cruzaba. El clérigo, tratando de corregir esa costumbre, le sugirió que les lanzara jaculatorias, consejo que recibió humildemente y le preguntó si las decía antes o después de las mentadas de madre.

Pues en la Cámara, después de los insultos, una fémina dijo que “ella era perra de López Obrador”, lo que no creo que sea realidad y es en todo caso un deseo, porque yo no creo que doña Beatriz guste de esas manifestaciones, pero en fin, fue tan sólo un dicho, ya que cuando menos yo no sé de actividades extracurriculares del señor Presidente.

Otra cosa a discutir, es si somos un país de tramposos. El maratón de la capital lo corrieron 34 mil aguerridos deportistas y se informó que hubo 11 mil émulos de Madrazo que hicieron trampa, lo cual es como 40%. Y luego descubrieron que una candidata había plagiado su tesis, como la señora ministra, por lo que si yo fuera diputado sacaría una ley de dijera que no pueden ocupar puestos públicos los que plagien tesis y hagamos públicas todas y digo todas, sería interesante leer la tesis del primer mandatario, tal y como se descubrió que la del Presidente demócrata Peña Nieto tenía plagios, y dígame si no le gustaría analizar las tesis de Claudita, a la mejor sube el porcentaje de tramposos del maratón.

Y ya que se va a promover que los ministros de la Corte sean electos, a mí se me ocurre que sería buena idea que los generales y altos jefes del Ejército y la Armada sean electos también; vamos, no le sobraría un poco de democracia a los cuerpos castrenses y a la mejor no se le ha ocurrido al presidente. Además, estaríamos todo el tiempo en elecciones que tanto gustan y hasta podemos hacer una encuesta o consulta presidencial, que gustan tanto.

