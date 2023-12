Sexting entre adultos

Los mensajes comenzaron a subir de tono. Se escribían regularmente por WhatsApp y de los textos pasaron a las fotos; al principio eran sólo del rostro o de medio cuerpo, del tipo de fotos que compartirían públicamente en internet. Después, uno de los dos dio el primer paso: “A ver mándame alguna otra donde se vea más”… “Va, sin bronca. Deja veo qué te mando”. En algún momento las conversaciones ya se habían puesto intensas e incluían packs (fotos en ropa interior), ocasionalmente algunas nudes (desnudos) y al poco tiempo siguió el intercambio de videos más explícitos.

Se trata del sexting o envío de mensajes con contenido sexual o erótico personal, y es mucho más común de lo que podría creerse. En promedio 1 de cada 2 mexicanos lo practican o han practicado (han “sexteado”), según una encuesta del 2022 de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU); es decir, han enviado mensajes de texto, fotos, audios o videos con poca o nada de ropa.

El sexting se basa en la confianza de que quien recibe las imágenes no las compartirá ni las mostrará a nadie más, y lo practican jóvenes y adultos. Pero, ¿cómo saber quién más está del otro lado de la línea y el uso que se dará a las fotos o videos? Ese es el principal riesgo: la filtración o difusión pública del material que se comparte, prestándose para el chantaje, la extorsión, el ciberacoso o su distribución como pornografía.

“Archivo el chat y nadie lo ve, no te preocupes. Tampoco se guardan en el carrete (del celular)”, le aseguró Armando al recibir un par de fotografías bastante subidas de tono. Pero son esos, los temas de seguridad, por los que más de la mitad de quienes “sextean” evitan mandar nudes o fotografías de desnudos.

“Son más precavidos, pues 62.9% no envía fotos o videos donde se pueda ver su rostro y 30.8% hace uso de plataformas donde se borre en automático el contenido enviado”, señala la encuesta de The CIU. Y resalta que 9 de cada 10 personas que envían nudes toman medidas de seguridad, como cuidar que no se les vea la cara ni marcas personales con los que se les puedan identificar (lunares, cicatrices o tatuajes); también hay quienes utilizan aplicaciones de mensajería que borran el contenido, autodestruyen las imágenes y te avisan si hacen alguna captura de pantalla.

En su programa Sexópolis que transmite por internet, la sexóloga Paulina Millán habla del sexting de manera responsable (y asumiendo los riesgos) como un juego previo o manera de seducir a la pareja (formal o informal), y que puede ayudar para las relaciones a distancia. Además, hay que recordar que en México es un delito la violencia sexual digital y la distribución o difusión de ese tipo de material sin el consentimiento de quien lo protagoniza se castiga con hasta seis años de cárcel.

Para el sexting no hay reglas escritas, pero sí riesgos. Basta tener presente que es imposible controlar la distribución de información digital y se pone en peligro tu seguridad, tu intimidad y tu privacidad. Antes de dejarse llevar por la emoción del momento y enviar fotografías, videos o audios eróticos, pregúntate: ¿confías en que solo esa persona verá los mensajes?