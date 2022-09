Serie del Rey con elenco inesperado

Se rompieron todos los pronósticos. Así es el beisbol. No llegó Toros de Tijuana a la Serie del Rey para pelear por el bicampeonato como quizá se esperaba. De hecho, sorpresivamente sufrió una penosa eliminación propinada por los Sultanes de Monterrey, que no eran favoritos ni para ganarle a Dos Laredos en lo que fue su duelo en la Serie de Zona Norte; Toros sí se veía ligeramente superior que Monclova, que era el rival más duro, y en ese sentido hizo buenos los pronósticos al imponerse, pero cuando se esperaba que hiciera lo propio venciendo a los Sultanes, éstos llegaron intempestivamente no sólo ganando sino haciéndolo por barrida. En tanto que por la Zona Sur, hay que decir que los Diablos lucían como favoritos para adjudicarse a favor la Serie de Campeonato, pero los Leones de Yucatán tenían otros planes y en lo que fue una muy polémica y larga serie que hubo de llegar a la última instancia, es decir, el juego siete, los melenudos terminaron por ganar y conseguir así su boleto para colarse a la última fase del torneo en la que habrá de definirse al nuevo campeón tras el duelo frente a la novena regiomontana que se puso ya en marcha este sábado 10 de septiembre en la casa de los Sultanes, el Estadio Mobil Súper de Monterrey.

Sin duda, los Sultanes que tuvieron un mayor descanso después de haber vencido fácilmente a los astados de Tijuana en solo cuatro cotejos con parciales de 6-2, 4-1, 2-1 y 12-11, tienen una ligera ventaja en la Serie del Rey frente a los Leones. Podríamos decir que son favoritos por esa circunstancia de haber descansado más; mientras que los de Yucatán se vieron obligados a llegar hasta un séptimo juego para definir su pase, habiendo resultado con la victoria en el último duelo por 7-5, siendo que ya antes había logrado triunfos por 15-8, 2-0 y 21-18. Los otros tres duelos fueron victorias para los Diablos que comenzaron la serie ganando 11-10 y obtuvieron otros dos triunfos por 8-3 y 6-5, pero no les alcanzó.

Anímicamente hablando, los dos conjuntos seguramente deben llegar bastante parejos; pues la imponente barrida que los Sultanes obtuvieron para eliminar al equipo favorito de la postemporada y que además llegaba con la etiqueta de campeón les debió llevar la moral a todo lo alto. Pero no es menor la hazaña de los de Yucatán, que aun sufriendo por tener que emplearse a fondo en un séptimo cotejo, tienen la satisfacción de haber dado cuenta del favorito de su Zona, los Diablos que, según se comprobó, incurrieron en malas prácticas para tratar de conseguir el triunfo y ni siquiera así lograron el objetivo de pasar a la fase final. Se podría decir que la justicia divina se hizo presente en el rey de los deportes.

Cabe recordar que esta será la cuarta vez en la historia que estas dos novenas midan fuerzas por el título de la Liga Mexicana de Béisbol LMB; la primera vez fue en 2006, año en el que los melenudos se coronaron luego de cinco juegos. La segunda en 2007 cuando los Sultanes alcanzaron la gloria tras siete enfrentamientos; y la última en 2018, año en el que campaña se dividió en dos campeonatos (Primavera y Otoño), y fue justo en el primero cuando los de Yucatán derrotaron a los Muchachos del Regreso tras siete emocionantes juegos.

Sin embargo, si aplicáramos la lógica serían los Leones de Yucatán los favoritos por su historia, fortaleza y toda la prosapia que ostentan pero pues llegan parejos, nada para nadie y vamos a ver cómo se desarrolla la serie.

