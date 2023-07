En México, las leyes que determinan la seguridad de los vehículos en circulación han sido, hasta ahora, muy complacientes con la industria automotriz y poco o nada preocupadas con la salud de los mexicanos. La ley vigente hasta 2021, llamada NOM 194 de 2015, apenas determinaba que los vehículos de nueva introducción al mercado en 2019 deberían tener frenos ABS y doble bolsa de aire frontal y todos los autos deberían contar con ellos a partir de 2020. Pero esto será muy distinto el próximo año, cuando las leyes se pondrán mucho más duras, acercándose a las europeas, con la implementación de exigencias de seguridad que se aplicarán paulatinamente de 2024 a 2026.

El INEGI tiene estudios que muestran que cerca de 16 mil personas mueren en este país a cada año, debido a accidentes viales. Representan la segunda causa de muerte entre jóvenes entre 5 y 34 años de edad; 160 mil personas resultan lesionadas y 40 mil de éstas sufrirán un daño permanente. Para los que los números son más importantes que cualquier otra cosa, los gastos al país, directos o a las empresas, representan una cifra que se ubica entre 1.8% y 3.5% del Producto Interno Bruto de México. Un estudio hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), muestra que la implementación de mayores niveles de seguridad en los autos pueden salvar la vida de alrededor de cinco mil 600 personas por año. Es una cifra demasiado fuerte como para ignorarla.

Para esto se modificó la NOM 194-2015 que ahora es sustituida por la NOM 194-2021. La normativa que entra en vigencia de manera paulatina hasta 2026, regula desde la calidad de las llantas, que deben ser de construcción radial para vehículos con peso menor a 4 mil 536 kg, hasta la protección a los peatones.

Las principales normativas que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2024 son el sistema de monitoreo de presión de las llantas y el más que fundamental sistema electrónico de control de estabilidad, más conocido como ESP, por sus siglas en inglés. También es importante resaltar que los autos deben ser aprobados en duras pruebas de choques laterales, incluso la más fuerte, con un poste. Bien ahí.

De 24 a 26

También los niños deben estar protegidos por los anclajes, ISOFIX o Latch, para sillas de bebé. Todos los coches los deberán traer a partir de 2024. Cuando hablamos de autos 2024, se excluyen los autos de “año modelo 2024”, es decir, que hayan sido producidos en 2023, aunque se vendan como 2024.

Todas son medidas excelentes, que no sólo debieron haber sido tomadas antes, sino que ponen a México en la vanguardia en América Latina en la materia, algo que, confieso, no me lo esperaba, pero que celebro más que una victoria en la final de la Copa del Mundo de futbol.

Afortunadamente, la rigidez de la ley irá aumentando. A partir de 2025, los autos vendidos en México también deberán tener sistema de monitoreo de presión de las llantas, sistema de dirección deformables en caso de impacto, luz alta de freno y seguros automáticos en las puertas.

Un año más tarde, es decir, en 2026, ya será necesario que los vehículos nuevos vendidos en México demuestren que son capaces de proteger a sus ocupantes en caso de choque lateral contra un poste, que es la prueba más difícil de ser superada, ya que toda la fuerza del golpe se concentra en un área muy pequeña. También debe quedar protegido el sistema de combustible. Para esas pruebas no es suficiente aumentar el número de bolsas de aire o poner barras de protección anti impacto. De hecho, la ley no menciona el número de bolsas de aire de un vehículo, pero las armadoras saben que para que un auto reciba una calificación satisfactoria en pruebas que serán válidas para homologar un vehículo en México, como las de EuroNCAP o LatinNCAP, por ejemplo, las bolsas de aire ayudan mucho para proteger a los ocupantes y sin ellas muchos de los autos no pasarían las pruebas.

La ley merece aplausos, sin duda, sólo falta que se cumplan. Porque hoy, un Zacua puede ser vendido sin bolsas de aire, incluso cuando éstas son obligatorias. Tal vez esté yo demasiado optimista y se me olvide que aquí, no necesariamente “la ley es la ley”. Como sea, es mejor pensar que es un buen paso en la dirección correcta.

