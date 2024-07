Serán tres los mexicanos en el Juego de Estrellas

Y cuando se pensaba que esta vez no habría representación azteca en el All-Star Game de la Major League Baseball (MLB), toda vez que ningún mexicano fue elegido en los listados de titulares, en días recientes han llegado buenas noticias procedentes del país vecino del Norte, siendo que hace una semana conocimos que fueron incluidos en las listas de reservas por la Liga Americana los peloteros aztecas Jarren Durán e Isaac Paredes, de Medias Rojas de Boston y Mantarrayas de Tampa Bay, respectivamente, y en días pasados se sumó un tercero, luego que los Marineros de Seattle anunciaron que Andrés Muñoz fue añadido de último momento también al roster de la Liga Americana que dirigirá Bruce Bochy.

Andrés será el tercer pelotero oriundo de Los Mochis, Sinaloa, en participar en un Juego de Estrellas de Grandes Ligas y colocará su nombre nada menos que al lado de figuras como el gran Teodoro Higuera y Roberto Osuna.

De manera que serán Paredes, Durán y Muñoz los mexicanos que tendrán la distinción de representar a nuestro país, y es de esperar que el mánager Bochy les brinde la posibilidad de jugar como merecimiento al sobresaliente desempeño que los tres han tenido en lo que va de la temporada 2024.

Asimismo, cabe destacar que los tres se sumarán al selecto grupo de mexicanos que han alcanzado el privilegio de estar en un Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, que se celebra cada año desde 1933 y que sólo ha sido cancelado en dos ocasiones, la primera en 1945 con motivo de la Segunda Guerra Mundial y más recientemente en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19.

El primer mexicano en tener presencia en un All-Star Game fue el pelotero veracruzano Beto Ávila en 1952, 1954 y 1955; le siguieron: Jorge Orta (1975 y 1980), Isidro Monge (1980); Fernando Valenzuela (1981-1986); Aurelio López (1983); Vinicio Castilla (1995 y 1998), Esteban Loaiza (2003 y 2004), Joakim Soria (2008), Adrián González (2008-2011 y 2015), Yovanni Gallardo (2010), Sergio Romo (2013), Marco Estrada (2016), Roberto Osuna (2017), Anthony Michael Rendon (2019), Alejandro Kirk (2022) y Randy Arozarena (2023).

Mención aparte merece en este listado el hecho de haber sido convocado seis ocasiones de manera consecutiva, que catapulta al “Toro de Etchohuaquila”, Fernando Valenzuela, como el mexicano con más llamados al All-Star Game, un récord sin duda muy difícil de igualar y aún más de superar.

Ahora bien, no se puede dejar de lamentar las ausencias para esta edición del extraordinario Randy Arozarena, quien el año pasado tuvo una extraordinaria participación tanto en el Juego de Estrellas como en el Home Run Derby, habiendo terminado en el segundo lugar de la competencia de bambinazos; así como del sensacional catcher José Treviño y el sobresaliente, Alex Verdugo de Yankees de Nueva York, quienes también han cumplido una sensacional campaña, pero no lograron el llamado para el que son convocados los mejores peloteros en su posición de ambas Ligas.

Y no puedo evitar reiterar mi percepción en cuanto al polémico sistema por el que se elige a los participantes a este juego, porque está comprobado que no en pocos casos se han logrado colar algunos beisbolistas que no teniendo los mejores números, o bien, habiendo otros con superior desempeño en la zona en que se desenvuelven, terminan siendo llamados, muy presumiblemente porque pesa más la organización para la que juegan o por asuntos de patrocinios.

En fin, el consuelo que queda es que el extraordinario desempeño de nuestros compatriotas provoca que se les llame aún sin gozar de tener el respaldo de las grandes organizaciones y/o marcas.