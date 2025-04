Sensei rojinegro

Resultados Jornada 16 Liga MX

Pachuca y Tigres no se hacen daño y empatan a cero goles, Chivas le gana 1 – 0 al Puebla, terminó con el rosario en la mano. Juárez y Necaxa empatan en feria de goles a 2. León lo ganaba 1 – 0 y el Cruz Azul le dio la vuelta, la máquina gana 2 – 1. Atlas va y vence 2 – 1 al Querétaro en su casa. Monterrey derrota 1 – 0 al América, Malagón se come el gol. Toluca le gana al San Luis de visitante 1 – 0. Mazatlán vuelve a caer en casa, ahora 2 – 0 frente a Xolos. Pumas le gana al Santos 2 – 0, partido fácil para los del pedregal.

Resultados Jornada 17 Liga MX

Necaxa le pasa por encima al Puebla 1 – 0, América golea 5 – 0 al Mazatlán, las Águilas quieren retomar el camino en la liguilla. En buen juego de ida y vuelta Toluca y Cruz Azul empatan a 2 goles. En el duelo de Felinos, Tigres le gana al Puma 2 – 1. Atlas empata a 1 gol contra Chivas, le hace la maldad al Guadalajara y lo saca del play in, Uros Durdevic es el primer campeón goleador de los Rojinegros. Santos recibe una goleada en el último juego, esta vez Xolos le mete 4 goles. San Luis derrota 2 – 1 al Pachuca y estos van al play in. Monterrey le gana de visitante al León 2 – 0.

Play-In

Monterrey va contra Pachuca, Juárez se enfrentará a Pumas.

Liga Femenil Cuartos de Final

América vs Juárez, Pachuca vs Atlas, Pumas vs Chivas, Monterrey vs Tigres.

Champions League Cuartos de Final Juego de Vuelta

Barcelona pierde 3 – 1 con el Dortmund, el global le da el pase a la semifinal al quedar 5 a 3 a favor de los Culés. Aston Villa también le gana al PSG 3 – 2, pero no le alcanza para pasar al quedar el global 5 – 4.

Arsenal termina la obra de visitante y derrota al Real Madrid 2 – 1, el global es un 5 – 1 apabullante para los Gunners. Inter de Milán y Bayern Múnich empatan a 2 goles, el global le da el pase al Inter por 4 – 3.

La Semifinal será así:

Arsenal vs PSG y Barcelona vs Inter de Milán.

Concachampions Copa de Campeones Juegos de ida

Miércoles 23 de Abril

Tigres vs Cruz Azul 8.00 pm

Jueves 24 de Abril

Whitecaps vs Inter de Miami 8.30 pm.

Casos y Cosas del Futbol

Nombres y Apellidos raros y simpáticos en Nuestra Liga MX

Jugadores y Cuerpo Técnico.

América: Dilrosun, Fidalgo, Correa, Gilardi.

Atlas: Idekel, Doria, Gaddi, Del Prete, Bass, Coccaro, Uros, Canay.

Bravos: Saminu, Abdullahi, Madson, Varini, Souto, Cerruti, Orquin, Jurado, Franco, Valoyes Guilherme.

Cruz Azul: Huiqui, Rotondi, Luka, Bogusz, Faravelli, Piovi, Willer, Ditta.

Chivas: Whalley, Mozo, Cade, Cawell, Teun, Wilke, Secada.

León: Barreiro, Frías, Bellon, Luna, Fierro, Rigoni, Guardado, Ettson, Jhonder, Cádiz, Morelli, Marcucci. Bonano, Rambert, Limón.

Mazatlán: Colula, Merolla, Samir, Pizarro, Sierra, Intriago, Amarilla, Benedetti, Bárcenas, Yostin, Vucetich.

Monterrey: Andrada, Leone, Canales, Cortizo, Deossa, Berterame, de la Rosa, Demichelis, Rey, Donelli, Lux, Grazzini, Giavino.

Necaxa: Ante, Palavicino, Paradela, Palma, Balooni, Cambindo, Hather, Cuestas, Larcamon, Berges, Astrada.

Pachuca: Rodas, Eulogio, Barreto, Cabral, Micolta, Berlanga, Homenchenko, Illian, Oussama, Idrissi, Rondon, Owen, Marchetti, Rocco.

Puebla: Fedorco, Gularte, Angulo, Castillo, Waller, Garnica, Ferrareis, Guede, Borean, Alcalde, Lanaro.

Pumas: Bennevendo, Lisandro, Magallan, Nathanael, Ananias, Ergas, Caicedo, Trigos, Piero, Quispe, Carrasquilla, Pussetto, Funes Mori, Hamdam, Larrea, Pang.

Querétaro: Allison, Manzanares, Russo, Canalé, Perlaza, Piñuelas, Adonis, Lertora, Colman, Bogarin. El Mesmari, Balbas, Zitlalpopoca.

San Luis: Águila, Galdames, Klimowicz, Dourado, Salles-Lamonge, Bouquet, Villal, Bonatini, Ferreira, Yan.

Santos: Amione, Santamaria, Abella, Fagundez,Naveda, Prieto, Sordo, Dajome, Barticciotto, Pacione.

Tigres: Nahuel, Joaquim, Tercero, Loroña, Gorriaran, Brunetta, Lainez, Zanre, Fulgencio, Canuhe, Bustos, Fialho, Raffetto, Vigon.

Toluca: Freyfelo, Carrera, Violante, Zito, Shayr.

Xolos: Parra, Porozo, Monárrez, Bilbao, Franco, Corona, Tona, Boya, Shamar, Nicholson, Raziel, Rincón, Dautt.

Lo que viene para el 2026

Sigue la pachanga en nuestra Liga Mx, ahora anuncian que hay muchas posibilidades que para el 2026 se sumen 2 equipos para ser 20 equipos, planea nuestra Liga vender esos 2 lugares al mejor postor. Obvio tienen que tener lo que ellos exigen: Buen Estadio con la capacidad que se necesita, Equipos para participar en todas las categorías, más el equipo femenil.

Hay que recordar que, por común acuerdo, quedaron de suprimir el ascenso y descenso por 5 años, los cuales se cumplen para el 2026.

Hay pocos equipos que cumplen y tienen la capacidad para tener estos puntos que piden. Lo curioso de esto es que actualmente hay equipo que están más muertos que vivos como: Puebla, Querétaro, Mazatlán y otros que son los “Zombis” de la Liga a punto de caer como: Atlas, Santos, San Luis y Tijuana.

De la liga expansión, que equipos tendrían la posibilidad de llegar por este conducto a la Primera División: Los Leones Negros, Atlante, Venados de Mérida y Correcaminos, Dorados.

Después de lo ocurrido por la Multipropiedad al Grupo Pachuca, la FIFA va apretar en este punto, no solo en México sino en todo el mundo del futbol, así es que podrían venir más cambios en nuestro futbol.

Y no hay que descartar en nuestra Liga Mx, que quieran copiar al Futbol Argentino y hacer 2 grupos de 10 equipos. El torneo Argentino se juega así los ocho mejor clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de play-offs. Vuelven los descensos: serán dos, uno por el peor promedio, y el otro, será el peor ubicado en la Tabla Anual.

No dudemos que la Liga Mx quiera copiar al torneo Argentino, hay que tener en cuenta que en nuestro Futbol la Televisión manda.

Ranking de FIFA Los 15 Primeros actualizado a la última fecha

1.- Argentina 1886 Puntos

2.- España 1854 Puntos.

3.- Francia 1852 Puntos.

4.- Inglaterra 1,819 Puntos.

5.- Brasil 1,776 Puntos.

6.- Países Bajos 1,752 Puntos.

7.- Portugal 1,750 Puntos.

8.- Bélgica 1,735 Puntos.

9.- Italia 1,718 Puntos.

10.- Alemania 1,716 Puntos

11.- Croacia 1,698 Puntos.

12.- Marruecos 1,694 Puntos.

13.- Uruguay 1,679 Puntos.

14.- Colombia 1,679 Puntos.

15.- Japón 1,652 Puntos.

Ranking de FIFA Actualizado los 10 equipos de Concacaf

16.- Estados Unidos 1,645 Puntos.

17.- México 1,627 Puntos.

30.- Canadá 1,531 Puntos.

33.- Panamá 1,517 Puntos.

54.- Costa Rica 1,459 Puntos.

63.- Jamaica 1,386 Puntos.

75.- Honduras 1,333 Puntos.

81.- El Salvador 1,300 Puntos.

83.- Haití 1,291 Puntos.

90.- Curazao 1,264 Puntos.

Ranking de FIFA futbol femenil

1.- Estados Unidos 2,067 Puntos.

2.- Estados Unidos 2,020 Puntos.

3.- Alemania 2,014 Puntos.

4.- Inglaterra 2,008 Puntos.

5.- Japón 2,001 Puntos.

6.- Suecia 1,992 Puntos.

7.- Canadá 1,986 Puntos.

8.- Brasil 1,977 Puntos.

9.- RPD De Corea 1,944 Puntos.

10.- Países Bajos 1,931 Puntos.

29.- México 1,638 Puntos.

Y que siga, rodando el balón.