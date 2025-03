Sensei rojinegro

Hay que estar muy pendiente de lo que últimamente ha estado pasando en el Estadio AKRON, sabemos que es una de las sedes para el Mundial, nadie le quita lo bonito que es este lugar, lo cómodo que es para disfrutar un partido de futbol, prácticamente de donde te ubiques puedes gozar del juego.

Pero han sucedido muchos incidentes que se debe tener mucho cuidado, el torneo pasado un aficionado fue agredido con una navaja dentro del inmueble y no hubo ningún castigo, últimamente la agresión que tuvo el periodista David Faitelson en los pasillos del estadio, cada vez son más frecuentes los gritos homofóbicos y no paran el encuentro. El botellazo al jugador del América; Álvarez en el clásico. Y realmente de todos estos hechos no ha habido ni veto ni ninguna sanción más severa. La Federación se hace de la vista gorda, no se mide parejo.

Resultados Juegos de Vuelta de la de Campeones Concacaf Octavos de Final

Cruz Azul arrolla al Seattle Sounders con una goliza global de 4 – 1, ahora a esperar rival para la siguiente ronda, Tigres hace fuerte su Localia y derrota 3 – 1 al Cincinnati, el marcador global queda 4 – 2, estos equipos de la MLS no pudieron con los de la Liga Mx. Los Rayados dejaron su estadio y se fueron a Torreón, perooo les salió el tiro por la culata, un empate el global a 3 goles los deja fuera, Whitecaps se lleva la serie, eso les pasa por sobraditos. La verdad era solo ilusión después de ganar 1 – 0 en casa con un autogol y en el de liga jugando contra un cuadro alterno, Chivas no pudo contra el América y salió goleado 4 – 0, no se veía por donde el Chiverio iba ganarle a las Águilas. Pumas va a Costa Rica y se trae un empate contra La Liga Deportiva Alajuelense, el global queda 3 – 1 a favor de la UNAM.

Los Cuartos de Final quedan así:

L.A. Galaxy vs Tigres, América vs Cruz Azul, LAFC vs Inter de Miami, Whitecaps vs Pumas.

Resultados Juegos de Ida Champions League

Barcelona golea al Benfica en casa por 3 – 1, el global queda 4 – 1 y ahora a esperar rival. Milán le gana al Feyernoord 2 – 1 el global 4 – 1, Los Alemanes da un buen juego, pero Bayer Múnich gana 2 – 0 al Leverkusen con escandaloso global de 5 – 0. PSG hace lo imposible y le gana en tanda de penales a uno de los favoritos; Liverpool 4 – 1. Aston Villa con un global 6 – 1 deja fuera al Brujas, Arsenal termina su obra con una escandalosa goleada en el global por 9 – 3, Real Madrid sufre contra el Atlético de Madrid, se fueron a penaltis y así los merengues pasan a la siguiente ronda, Borussia Dortmund gana en el global 3 – 2 al Lille y continua en la Champions.

Los 8 equipos que quedan así jugarían los cuartos de final.

PSG vs Aston Villa, Arsenal vs Real Madrid, Barcelona vs Dortmund, Bayern M vs Inter. La ida se juega el 8 y 9 abril y la vuelta 15 y 16 abril.

Selección Mexicana

Convocados para el juego del 20 de Marzo.

Porteros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Moreno (Pachuca).

Defensas: Ramon Juárez y Israel Reyes (América), Jesus Gallardo (Toluca), Jesus Angulo (Tigres), Johan Vázquez ( Génova, Italia), Cesar Montes ( Lokomotiv, Rusia), Rodrigo Huescas ( Copenhague, Dinamarca).

Medios: Erik Lira y Carlos Rodríguez ( Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Edson Álvarez (West Ham, Inglaterra), Luis Chávez ( Dinamo Moscú, Rusia), Orbelin Pineda ( AEK, Grecia).

Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Alexis Vega (Toluca), Efraín Álvarez (Tijuana), Cesar Huerta (Anderlecht, Bélgica), Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra), Santiago Giménez ( Milán, Italia), Julián Quiñones Al-Qadisiyah, Arabia Saudita).

La Selección jugará en la ciudad de Los Ángeles frente a la Selección de Canadá, el estadio será el Sofi Stadium.

Los próximos juegos ya pactados de la escuadra Nacional son:

7 de Junio contra Suiza y el 10 de Junio contra Turquía, Ciudades y Estadios por confirmar.

Casos y cosas del futbol

Jugadores con más Mundiales Disputados

Antonio “Tota” Carbajal (Mexicano) 5 Mundiales.

Rafael Márquez (Mexicano) 5 Mundiales.

Cristiano Ronaldo (Portugués) 5 Mundiales

Leo Messi ( Argentino) 5 Mundiales

Lothar Matthäus (Alemán) 5 Mundiales

Andrés Guardado ( Mexicano) 5 Mundiales

Guillermo Ochoa (Mexicano) 5 Mundiales

Jugadores con más partidos disputados en los Mundiales

Lionel Messi (Argentina): 26 partidos. Ediciones: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Lotthar Matthaus (Alemania): 25 partidos. Ediciones: 1982, 1986, 1990, 1994, 1998.

Miroslav Klose (Alemania): 24 partidos. Ediciones: 2002, 2006, 2010, 2014.

Paolo Maldini (Italia): 23 partidos. Ediciones: 1990, 1994, 1998 y 2002.

Cristiano Ronaldo (Portugal): 22 partidos. Ediciones: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Diego Maradona (Argentina): 21 partidos. Ediciones: 1982, 1986, 1990, 1994.

Uwe Seeler (Alemania Occidental): 21 partidos. Ediciones: 1958, 1962, 1966, 1970.

Wladyslaw Zmuda (Polonia): 21 partidos. Ediciones: 1974, 1978, 1982 y 1986.

Javier Mascherano (Argentina): 20 partidos. Ediciones: 2006, 2010, 2014 y 2018.

Jugadores mexicanos con más partidos disputados en los Mundiales

Rafael Márquez. 19 partidos. Ediciones: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018.

Andrés Guardado. 13 partidos. Ediciones: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

Javier Hernández. 12 partidos. Ediciones: 2010, 2014, 2018.

Cuauhtémoc Blanco. 11 partidos. Ediciones: 1998, 2002, 2010.

Antonio Carbajal. 11 partidos. Ediciones: 1950, 1954, 1958, 1962, 1966.

Guillermo Ochoa. 11 partidos. Ediciones: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

Carlos Salcido. 10 partidos. Ediciones: 2006, 2010, 2014.

Salvador Reyes. 9 partidos. Ediciones: 1958, 1962, 1966,

Hugo Sanchez. 8 partidos. Ediciones: 1978, 1986, 1994.

Jorge Campos. 8 partidos. Ediciones: 1994, 1998, 2002.

Jugadores Jugando en Europa en la Prelista de la Nations League

Estados Unidos: 29 Jugadores.

Canadá: 28 Jugadores.

Panamá: 13 Jugadores.

México: 11 Jugadores.

Con esto vemos la realidad de nuestra Selección Nacional los pocos jugadores que están participando en Europa a comparación del demás equipos. Por eso nos va como nos va.

Los 10 Latinos con más goles en la Premier League

Sergio Agüero (Argentino) 184 Goles

Carlos Tevez (Argentino) 84 Goles

Roberto Firmino ( Brasileño) 82 Goles

Gabriel Jesus ( Brasileño) 76 Goles

Luis Suarez (Uruguayo) 69 Goles

Alexis Sanchez (Chileno) 63 Goles

Richarlison de Andrade (Brasileño) 60 Goles

Raúl Jiménez (Mexicano) 55 Goles

Gustavo Poyet (Uruguayo) 54 Goles

Javier Hernández (Mexicano) 53 Goles

Leagues Cup 2025

Tendrá varios cambios este año, participaran 18 equipos de cada liga y se jugara del 29 de julio al 31 de agosto.

En esta ocasión la Liga Mx solo se parará un fin de semana, ya que los juegos serán entre semana para no interrumpir la Liga, como en otras ediciones.

De los 62 juegos a disputarse, 58 de ellos serán entre los equipos de la MLS y Liga MX. Los clubes se dividirán en dos regiones de 18 equipos cada una: Este y Oeste.

Dentro de cada región, los 18 equipos se clasificarán en tres divisiones:

División 1: Equipos clasificados 1-3 de cada liga

División 2: Equipos clasificados 4-6 de cada liga

División 3: Equipos clasificados 7-9 de cada liga

Así quedarían las 2 regiones:

Este: Inter Miami, Toluca, Columbus Crew, Monterrey, Cincinnati, Pumas, Guadalajara, Orlando City, Charlotte FC, New York City FC, New York Red Bulls, CF Montreal, León, Necaxa, Atlanta United, Atlas, Bravos de Juárez y Puebla.

Oeste: Cruz Azul, Tigres, LAFC, LA Galaxy, América, Real Salt Lake, Seattle Sounders, Houston Dínamo, Minnesota United, Colorado Rapids, Portland Timbers, Atlético de San Luis, Tijuana, Pachuca, Querétaro, Mazatlán, Santos y San Diego FC.

El sistema de puntos funcionará con dos tablas, la de MLS y Liga MX. los cuatro mejor clasificados avanzarán a la siguiente ronda. Por ejemplo, si un equipo del futbol mexicano consigue la victoria, los puntos se abonarán a la tabla de Leagues Cup de los clubes de Liga MX y viceversa.

Los rivales de algunos de los equipos mexicanos serán así:

América se enfrentará a: Real Salt Lake, Minnesota United y Portland Timbers.

Cruz Azul va contra: Seattle Sounders, Los Ángeles Galaxy y Colorado Rapids.

Tigres contra Houston Dynamo, San Diego y Los Ángeles FC.

Monterrey irá contra Cincinnati, New York Red Bulls y Charlotte FC.

Pumas, que se enfrentará a Orlando City, Atlanta United, Inter de Miami.

Chivas, tiene en su calendario a New York Red Bulls, Charlotte FC y Cincinnati.

Atlas va contra Inter de Miami, Orlando y Atlanta.

Pachuca tiene a San Diego, LAFC, Houston.

Clasificatorio a Concachampions

El torneo de la Leagues Cup se mantendrá otorgando tres lugares para la Concacaf Champions Cup, los cuales serán para los primeros tres lugares de la competición: campeón, subcampeón y tercer lugar.

Todos los campeones de Leagues Cup

2019: Cruz Azul

2021: Club León

2023: Inter de Miami

2024: Columbus Crew

Y que siga rodando el balón.