El clamor se escuchó en todo el país. En cada ciudad el reclamo fue distinto, pues, aunque la realidad es una sola —decenas de miles de desaparecidos— el fenómeno tiene características distintas en Jalisco que en Zacatecas, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California o Michoacán. Lo común en todos los Estados ha sido la indolencia de las autoridades, particularmente de la Presidencia de la República.

En Jalisco, el reclamo se centró en el ex gobernador Enrique Alfaro. Al grito de “Alfaro sí sabía” le seguía el de “justicia, justicia”. López Obrador, que le aplicó a las madres buscadoras el ya típico gesto político de “ni las veo ni las oigo” también fue centro de reclamos. El ex presidente, el que se decía humanista, nunca tuvo el más mínimo gesto de solidaridad, no digamos de compromiso político, con los familiares de los desaparecidos. Para el gobernador Pablo Lemus hubo también consignas y gritos que exigían su renuncia. Sin embargo, el mayor reclamo y la mayor interpelación fue a Claudia Sheinbaum con la gigantesca manta en el Zócalo que rezaba: “Presidenta, ¿ahora sí nos ves?”.

Para la Presidenta, reconocer el fenómeno de la desaparición en México significa reconocer el fracaso de la política de seguridad del gobierno anterior. Voltear a ver, solo mirar, no digamos escuchar, a las madres de los desaparecidos, significa levantar la alfombra donde el gobierno obradorista escondió la violencia. Significa reconocer que los abrazos del Estado mexicano no fueron para las personas que los merecían y los necesitaban: las madres y los familiares de los desaparecidos, sino para los perpetradores de la violencia.

¿Puede el Gobierno de Claudia Sheinbaum seguir ignorando el fenómeno de la desaparición? No dudo que tenga la mala idea de intentarlo, pues una buena parte de su equipo está más preocupado por enaltecer el nombre de su antecesor que por solucionar los problemas del país. La pregunta a estas alturas, después de las desgarradoras imágenes de Teuchitlán, las manifestaciones en todo el país y la manta en el Zócalo, es si es posible seguir ignorando el problema, si es viable e inteligente cerrar los ojos ante una realidad cada día más lacerante y dolorosa para 100 mil familias, 50 mil de ellas en los últimos seis años.

No sabemos qué realidad le vendieron a Claudia Sheinbaum los generales de la Guardia Nacional, Adán Augusto López y el ex presidente López Obrador; qué diagnósticos le llevan a la mesa los secretarios de Marina, Defensa, Gobernación y Seguridad cada mañana. Lo que sí sabemos, y ella también, es que ahí, afuera de palacio, en la plancha del Zócalo, al pie de su ventana, están las madres clamando por ser vistas, escuchadas y atendidas.

Adentro de Palacio está el poder; afuera, el dolor. ¿Ahora si lo ve, señora Presidenta?