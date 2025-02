Sensei rojinegro

Champions League - Knockout phase play-offs - Resultados Juegos de Vuelta

Milán empata a 1 gol en su casa con el Feyenoord y queda fuera, Benfica empata a 3 goles con el Mónaco y acceden a la siguiente ronda, Atalanta cae 3 – 1 con el Club Brujas y estos también siguen, Bayern empata a 1 gol con el Celtic F.C., los Alemanes siguen vivos. PSV derrota 3 – 1 a la Juventus, Real Madrid le da una paseada al Manchester 3 – 1 con un Mbappe que anota tres goles. PSG se despacha con una goleada de 7 – 0 al Stade Brestois. Dortmund empata a cero goles contra Sporting Lisboa.

Así quedarían los próximos juegos:

Real Madrid vs Atlético de Madrid, Liverpool vs PSG, Barcelona vs Benfica, Arsenal vs PSV, Inter de Milán vs Feyenoord, Bayern Leverkusen vs Bayern Múnich, Lille vs B. Dortmund, Aston Villa vs Club Brujas.

Los partidos de Ida se disputarán el 4 y 5 de marzo, mientras que los de Vuelta están programados para los días 11 y 12 del mismo mes.

Resultados Jornada 9 Adelantada Liga MX

América y León empatan a un gol, en un muy buen juego. James Rodríguez sigue demostrando su calidad cada vez que juega, por algo costo lo que costo. Cruz Azul va a la comarca Lagunera y derrota 1 – 0 al Santos, Santos no ha ganado y sigue en picada.

Atlas, ay mi Atlas cuando todo mundo creíamos que el juego contra el Puebla ganado a lo Atlas, daría el envión al equipo, otra vez el equipo da otra cara en esta jornada adelantada, un mal manejo del Gonzo Pineda en la alineación, les abre la puerta a unos rayos que golean al rojinegro.

Nuestro entrenador manifestó que había cambiado la alineación, para darle descanso a algunos jugadores por la jornada doble, esto es increíble y el resultado fue desastroso, creo que cualquier que tiene 5 centímetros de cerebro entiende que el juego más importante era contra Necaxa, no había necesidad de guardar jugadores, además el siguiente es contra el hermano incómodo, que ha estado muy golpeado.

Resultados Jornada 8 Liga MX

Necaxa sigue imparable ahora se despacha 3 – 1 a Mazatlán, nuevamente Diber Cambindo se hace presente con otro gol y sigue a la cabeza del goleo, Puebla ejerce su Localia y le gana 2 – 0 a los Xolos. Toluca golea 4 – 0 a los Bravos de Juárez, Paulinho se despacha con un hat trick. León fue el felino más fuerte y se despacha a los Tigres 1 – 0, Nahuel se comió el gol Leones. Monterrey gana 3 – 1 al San Luis se presenta Sergio Ramos ante su público. Guadalajara le gana 2 – 1 al Pachuca con polémica arbitral, buen triunfo de las Chivas. En su casa y con su gente Pumas pierde con el América 2 – 0, la raza Puma se alebresto y se puso violenta. Cruz Azul le sufre pero le gana al Querétaro 1– 0 , la cancha de C.U. le ha caído bien a la máquina.

Que tristeza de equipo es el rojinegro, no hay un proyecto sólido. Refuerzos de a peso y un entrenador de cincuenta centavos, una directiva V.M. , la verdad contra Santos o somos muy malos o le dimos la mano al hermano. Los refuerzos extranjeros en la banca, no ha de ser por buenos. Nuevamente los Orlegis nos demuestran que literalmente no les interesa el equipo. Si tiene vergüenza el Gonzo Pineda debe de renunciar, no ha demostrado absolutamente nada, y después la directiva tiene que irse. Van a pagar la multa y ojalá sea la más alta, pero sigan vendiendo lo poco bueno que se tenía, Hueso Reyes como se extraña. En que manos caímos.

La tabla va así:

León 23 pts, América 20 pts, Necaxa 18 pts, Cruz Azul 17 pts, Tigres 16 pts, Toluca 15 pts, Pachuca 13 pts, Juárez 13 pts., Monterrey 12, Chivas 11 pts.

Complemento de la Jornada 9 Liga MX

Martes 25 de Febrero

Tigres vs Juárez 7.00 pm, Mazatlán vs Monterrey 9.00 pm, Tijuana vs Pumas 9.10 pm.

Miércoles 26 de Febrero

Pachuca vs Puebla 7.00 pm, Toluca vs Querétaro 9.00 pm, San Luis Potosí vs Guadalajara 9.05 pm.

Jornada 10 Liga MX

Viernes 28 de Febrero

Mazatlán vs Cruz Azul 9.00 pm.

Sábado 1ro de Marzo

Juárez vs Pachuca 5.00 pm, Necaxa vs Tigres 5.00 pm, León vs Tijuana 7.00 pm, América vs Toluca 7.05 Pm, Pumas vs Guadalajara 9.10 pm.

Domingo 2 de Marzo

Querétaro vs Puebla 4.00 pm, Atlas vs San Luis 6.00 pm, Monterrey vs Santos 8.05 pm.

Del Baúl de los Recuerdos

Un equipo fuera de lo común

Toros Neza, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. Su primer nombre era Toros de la Universidad Tecnológica de Neza.

Fundado en el año de 1991 como una expansión en la Segunda División, termino su primer torneo con una mediocre actuación, quedando a media tabla en la temporada 91/92.

Logro su ascenso a la primera división en el año 92/93 derrotando al Tampico Madero 1 – 0 en el marcador global.

Debutó en Primera jugando de visitante en el Estadio Azteca contra el Club América al que derrota 3 – 2 . En la segunda fecha reciben en su cancha al Monarcas Morelia al que derrotan 3 – 1, ante un impresionante lleno y una torrencial lluvia.

El estadio Neza, fue inspeccionado y no se le permite jugar ahí a los Toros, porque era considerado de alto riesgo, por lo que pierden en la mesa contra el Santos Laguna y le otorgan los 2 puntos que había en juego. Su siguiente partido es trasladado de local al estadio de C.U. y su rival en turno fueron las Chivas, empatan a 1 gol y debuta con ellos Antonio Mohamed como refuerzo de lujo.

Al no poder utilizar en el torneo su campo, toman la opción de jugar en Pachuca, donde los bautizaron como “Los Toros Hidalgo”, siendo el 1.er equipo de la Primera División de México en utilizar el Estadio Hidalgo cuando el Pachuca estaba en la división de plata.

En la temporada 94/95 regresan a su Estadio Neza 86 y su técnico era el polémico Carlos Reinoso. Reinoso hace un equipo aguerrido y a la vez gitano, podía golear y ser goleado, siempre dando un espectáculo a las tribunas, donde se presentarán.

En el torneo 95/96 siendo líder del equipo el Turco Mohamed, se incorporan al equipo figuras como: Pablo Larios, el capi Ramírez Perales. Miguel “Piojo” Herrera, Silvio Rudman, Federico Lussenhoff, Martin Villalonga, Christian Trapasso. En la fecha 12 es cesado Carlos Reinoso y llega otro técnico reconocido; Alberto Guerra, aunque tiene un periodo muy corto con los Toros.

En el Torneo de Invierno 96, toma el equipo el “Ojitos” Enrique Meza y llegan otros refuerzos y figuras al equipo, como: Rodrigo “Pony” Ruiz, German Arangio, Humberto “Romerito” Romero, Guillermo Vásquez y otros más. El equipo llega a la liguilla por medio del repechaje eliminando al club León 4-2 y después golean al superlíder Atlante 9 – 2 en el global. Caen ante Santos 5 – 2 en las semifinales.

En esta liguilla este carismático equipo empieza con sus extravagancias originales, todos los jugadores se tiñen el cabello de colores chillantes y vivos. Siendo una idea del Turco Mohamed, que durante ese partido es el primer jugador en México de utilizar los zapatos de futbol en color blanco.

En otra ocasión tuvieron la ocurrencia de salir al campo con máscaras todos los jugadores, algunas de ellas; de Carlos Salinas de Gortari, Bart Simpson, Fredy Krueger, Gene Simons, Deadpool y muchas más. Esto sucedió en 1997.

Siempre que se le ocurrían estas ideas a Mohamed se las manifestaba a sus compañeros, varias veces saltaron al campo con sombrero vaqueros. Y más de una vez todos los jugadores se raparon.

En el campeonato del verano 1997, cosecharon 30 puntos quedando en el primer lugar del grupo uno y tercer lugar en la tabla general, con un Pony Ruiz goleador junto con German Arangio y Mohamed anotaron 40 goles, calificando a la liguilla.

Esto los llevo a jugar en cuartos contra los Pumas a los cuales derrotaron 4 – 3 en el global, en semifinales les toco jugar contra el Necaxa que también le ganaron 4 – 3 en el global en juegos muy candentes y emocionantes, esto les permite pasar a la final para enfrenta al Guadalajara, primero en Neza empatando a un gol, en el juego de vuelta en el estadio jalisco el 1º de junio de 1997 reciben una dolorosa goleada de 5 – 1 y pierden la oportunidad de llevarse el ansiado campeonato. En ese mismo año también pierden la final del torneo de copa, perdiendo 2 – 0 con el Cruz Azul.

Al final de este torneo el ojitos Meza deja el equipo y llega Manuel Manzo que los califica al invierno 1997, solo llegan a cuartos perdiendo con el León. Inicia el principio del fin de este equipo en el verano del 98, Manzo pronto es substituido por Everardo Rodríguez en la fecha 7 y en la fecha 9 llega Manuel Aranda, que lleva al equipo al repechaje, siendo eliminados por el América.

Un anuncio hecho por su presidente y dueño; Juan Antonio Hernández , al término de este torneo, deja un descontento unánime a la afición. Hernández se lleva al equipo a C. Izcalli Edo de México y la venta de Antonio Mohamed al Club Monterrey. Los dos factores que hicieron que el equipo se fuera a pique de manera definitiva.

En el torneo de Invierno 1998 terminan en la penúltima posición, en el siguiente torneo tampoco levantan y se salvan milagrosamente del descenso. Sorpresivamente llega el astro brasileño “ Bebeto” para el torneo de Verano 2000, que pasa con más pena que gloria, este año condenó a Toros Neza al descenso. Y juegan un par de años en la división de ascenso.

En torneo 2001 llegan a la final con la posibilidad de ascender, y pierden la oportunidad perdiendo contra La Piedad. Para desaparecer definitivamente al terminar el Verano 2002.

Esa fue la historia de este equipo.

Jugadores importantes que participaron en los Toros Neza

Argentinos: Antonio Mohamed, German Arangio, Martin Villalonga, Federico Lussennhoff, Amado Guevara, Silvio Rudman.

Antonio Mohamed, German Arangio, Martin Villalonga, Federico Lussennhoff, Amado Guevara, Silvio Rudman. Mexicanos: Miguel Herrera, Pedro Pineda, Félix Cruz Barbosa, Pablo Larios I, Manuel Negrete, Oscar Mascorro, Juan de Dios Ramírez Perales, Camilo Romero, Humberto Romero, Guillermo Vázquez, Oscar Dautt, Efraín Munguía.

Miguel Herrera, Pedro Pineda, Félix Cruz Barbosa, Pablo Larios I, Manuel Negrete, Oscar Mascorro, Juan de Dios Ramírez Perales, Camilo Romero, Humberto Romero, Guillermo Vázquez, Oscar Dautt, Efraín Munguía. Chileno: Rodrigo “el Pony” Ruiz

Rodrigo “el Pony” Ruiz Brasileños: José Roberto Gama de Oliveira “Bebeto”, Nidelson da Silva Melo.

Entrenadores en su historia

Carlos Reinoso, Alberto Guerra, Enrique Meza, Manuel Manzo, Everardo Rodríguez, Manuel Aranda, José Luis Trejo, Alberto Guerra, Jorge Vieira, Nelson Sanhueza.

Máximos goleadores

German Arangio, Argentino 53 goles, Antonio Mohamed, Argentino 52 goles, Rodrigo Ruiz, Chileno 36 goles, Guillermo Vázquez, Mexicano 27 goles, Nidelson, Brasileño 20 goles, Pedro Pineda, Mexicano 14 goles.

Palmares

Campeón 2da División 1992 – 1993, Campeón Liga de Ascenso 2013, Sub Campeón Primera División Verano 1997, Sub Campeón Copa México 96/97.

Y que siga, rodando el balón.