¿Puede alguien detener la marcha del Liverpool hacia el título de la Liga Premier?

El Manchester City no, eso es seguro.

Con una victoria por 2-0 en casa del cuatro veces campeón defensor, el Liverpool produjo una actuación digna de campeones para ampliar su ventaja a 11 puntos sobre el Arsenal en la cima de la clasificación.

“Especial” fue como Mohamed Salah describió la última victoria que dejó a los aficionados visitantes cantando “Vamos a ganar la Liga” tras el pitido final.

Por su parte, el entrenador del City, Pep Guardiola, aceptó que el título ahora es del Liverpool para perder.

Los goles en la primera mitad de Salah y Dominik Szoboszlai encaminaron al equipo de Arne Slot a una victoria que lo deja al mando de la carrera por el título tras 27 partidos. El Liverpool ahora está 20 puntos más que el City, que ocupa el cuarto lugar, después de completar un doblete en la Liga sobre el equipo que una vez fue imbatible bajo el mando de Guardiola.

Mientras Slot intentó restar importancia a la conversación sobre el título con meses aún por delante en la campaña, la ventaja del Liverpool es innegable.

“Lo que sabemos es que nadie nos vio como contendientes al título al inicio de la temporada. Y creo que nadie en el mundo del futbol habría esperado que el City no estuviera cerca del que lidera la Liga”, dijo el entrenador neerlandés.

Esta fue la octava derrota del City en la Liga esta temporada y la decimocuarta en todas las competencias. La mayor cantidad de partidos que el City ha perdido bajo el mando de Guardiola en cualquiera de sus ocho temporadas anteriores fue 12 en la campaña 2019-20, la última vez que no ganó el título.

Entonces, como ahora, el Liverpool lideraba el camino, y en este momento el club de Merseyside parece que ganará su vigésimo título de Liga.

Mientras tanto, el City enfrenta una lucha por asegurar un lugar entre los cuatro primeros y regresar a la Champions League de la próxima temporada. Está por encima del Newcastle, que es quinto, por diferencia de goles y solo dos puntos por delante del Aston Villa, que es octavo.

“Los aficionados pueden cantar lo que quieran. Creo que ya lo han estado cantando durante bastante tiempo, pero sabemos como equipo lo duro que tenemos que trabajar por cada victoria”, dijo Slot.

La Copa FA es ahora el único trofeo realista disponible para el City esta temporada, mientras que la clasificación para la Champions es la prioridad para un equipo que ha dominado el futbol inglés con Guardiola.

“Si no sucede es porque no fuimos lo suficientemente buenos, no por falta de hambre y deseo”, dijo Guardiola. “Está muy reñido con cuatro o cinco equipos y Nottingham, Newcastle, Aston Villa son muy buenos. No será fácil, pero lo intentaremos”.

El City comenzó esta temporada habiendo ganado cuatro títulos de liga consecutivos, un récord sin precedentes. Bajo Guardiola ha ganado seis de los últimos siete. En total el club tiene 15 trofeos importantes, incluyendo la Liga de Campeones como parte de la tripleta en 2023.

