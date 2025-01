Sensei rojinegro

Resultados Jornada 3

Necaxa da otra campanada fuera de casa y le gana al Atlético San Luis 3 – 0. Viniendo de atrás Xolos derrota 2 – 1 al Querétaro, que se quedó muy pronto con 10 hombres. Mazatlán le gana 2 – 1 al Toluca, que resienten la salida de Thiago Volpi y su portero regala el gol del gane al Mazatlán. León se presentó en su casa y con gol de James Rodríguez de penal le gana 1 – 0 a Bravos de Juárez, el colombiano empieza hacer historia con la fiera.

Cruz Azul no puede con el Puebla y empatan a 1 gol, la salida de Anselmi los dejo desconcertados y ahora tiene que salir a buscar un técnico pronto, hay muchos rumores, pero todavía no lo tienen. Chivas y Tigres empatan a un gol, ambos porteros tuvieron que ver en los goles, aunque Nahuel después salvo a los Tigres. América fue a la comarca y golea 4 – 1 al Santos, ahora si con un cuadro con titulares, pero todavía con algunas ausentes, las águilas encabezan la tabla. Monterrey cae en su casa 3 – 2 con el Pachuca, otro portero que tiene una mala tarde, Andrada regala un gol a los Tuzos, los rayados no se recuperan y caen en su Gigante de Acero.

Cerraron esta tercera jornada mis Rojinegros vs Pumas, un enfadoso empate a cero goles. Realmente para ser sincero todavía no se ve la mano del Gonzo Pineda en el equipo. Como muchos seguidores del equipo no entendemos por qué es el tercer partido en el que no juega Nervo, los pocos refuerzos que llegaron no se han visto y otros no han jugado. Nos estamos desesperando los seguidores, y esperemos que pronto cambien las cosas, Pineda se hizo expulsar muy a lo tonto, en pleito de vecindad con su contra parte de Pumas.

Viene una fecha doble, donde tenemos antecedentes que al equipo no le va bien, esperemos que esta ocasión tengamos un final feliz.

Jornada 4 futbol mexicano

Martes 28 de Enero

América vs San Luis 7.00 pm, Puebla vs Mazatlán 7.00 pm, León vs Guadalajara 9.00 pm, Tigres vs Tijuana 9.00 pm, Necaxa vs Cruz Azul 9.05 pm.

Miércoles 29 de Enero

Atlas vs Monterrey 7.00 pm, Querétaro vs Pachuca 7.00 pm, Juárez vs Santos 9.00 pm, Pumas vs Toluca 9.05 pm.

Selección Nacional

Terminó la gira de la Selección “Juvenil” esta vez se perdió 2 – 0 en Argentina en contra del River Plate, el equipo Argentino obvio es un plantel muy hecho y con mucho colmillo, los Mexicanos ahora si no pudieron demostrar un buen juego, pero para mi gusto son de los partidos que dejan más enseñanzas, ojalá esta selección juvenil siga un proceso a futuro.

Jornada 5 futbol mexicano

Viernes 31 de Enero

Mazatlán vs León 7.00 pm, Tijuana vs Cruz Azul 9.05 pm.

Sábado 1º de Febrero

América vs Juárez 5.00 pm, Guadalajara vs Querétaro 5.05 pm, Pachuca vs Atlas 7.00 pm, Monterrey vs Necaxa 7.05 pm, Toluca vs Tigres 9.10 pm.

Domingo 2 de Febrero

Santos vs Puebla 5.00 pm, San Luis vs Pumas 7.00 pm.

Resultados Champions Jornada 7

En un partido de locura y de volteretas Barcelona le gana 5 – 4 al Benfica, el gol del gane venia procedido de un posible penal a favor de los Portugueses que nunca se revisó en el VAR. Mónaco 1 – 0 Aston Villa, Atalanta 5 – 0 al Sturm, Atlético Madrid 2 Leverkusen 1, PSV 3 – 2 Estrella Roja, Liverpool 2 – 1 LOSC, Club Brujas 0 – 0 Juventus, Stuttgart 3 – 1 Slovan B, Bolonia 2 – 1 Dortmund.

Real Madrid le da una goleada épica al Red Bull Salzburg 5 – 1, Milán 1 – 0 Girona, Feyernood 3 – 0 Bayern, PSG 4 – 2 Manchester City, Inter 1 – 0 Sparta Praha, Arsenal 3 – 0 Dinamo Zagreb, Shakhtar 2 – 0 Stade Brestois, Celtic F.C. 1 – 0 Young Boys. Red Bull Leipzig 2 – 1 Sporting Lisboa.

Champions League Jornada 8

Por ser la última jornada regular, todos los partidos se jugarán el mismo día y a la misma hora 2.00 pm.

Miércoles 29 de Enero

PSV vs Liverpool, Bayern vs Slovan Bratislava, Dortmund vs Shakhtar, Leverkusen vs Sparta Praha, Girona vs Arsenal, Barcelona vs Atalanta, Stade Brestois vs Real Madrid, Manchester City vs Club Brujas, Young Boys vs Estrella Roja, LOSC vs Feyenoord, Juventus vs Benfica, Aston Villa vs Celtic F.C., Dinamo Zagreb vs Milán, Inter vs Mónaco, Sturm vs Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg vs Atlético Madrid, Sporting Lisboa vs Bolonia, Stuttgart vs PSG.

Casos y cosas del futbol

Los máximos goleadores de la Liga MX

Evanivaldo Castro “ Cabinho” 312 Goles. Brasileño, jugo en México con: Pumas, Atlante, León y Tigres.

Carlos Hermosillo 295 Goles. Mexicano, jugo con: América, Monterrey, Cruz Azul, Necaxa, Atlanta y Guadalajara.

Jared Borgetti 252 Goles. Mexicano, jugo con: Atlas, Santos, Dorados, Pachuca, Cruz Azul, Monterrey, Chivas, Puebla, Morelia y León.

José Saturnino Cardozo 249 Goles. Paraguayo, jugo con: Toluca.

André Pierre Gignac 181 Goles. Frances solo ha jugado con Tigres.

Los Pericos del Nacional

Esta semana recordare a otro equipo que jugo en esta ciudad, y que también me toco verlos jugar este fue “ El Club Deportivo Nacional “, mejor conocido como “Los Pericos”. Fue fundado en el año de 1916. Los orígenes de este equipo se remontan al famoso barrio de Mexicaltzingo.

Primero fue llamado Club Único y después tomo el nombre de Nacional, el equipo fue formado por trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales de México. Con un uniforme muy vistoso, a rayas verticales verdes con blanco y alternaban el calzoncillo a veces blanco y otras verde.

En el año de 1919 El Nacional hizo su aparición en la categoría de Segunda Fuerza, fue en 1922 cuando consiguió su primer título por lo cual ascendió a la Primera Fuerza. En esa categoría ganaron un total de siete títulos.

Su campo de entrenamiento se ubicaba en el costado poniente del parque Agua Azul, donde en 1933 se fundó la Casa del Campesino.

Ese mismo año tuvo su primer encuentro internacional contra el cuadro Chileno, el Audax Italiano que venía haciendo una gira por el país, el partido termino empatado a dos goles y el Nacional fue reforzado por jugadores del Club Deportivo Guadalajara.

Un caso muy curioso sucedió por este empate, como había un trofeo en disputa, a los directivos del Club Nacional se les ocurrió partir por mitad dicho trofeo y entregárselos a los equipos, a pesar de que la Delegación del Audax no lo admitía al principio.

En su etapa amateur más o menos en los años 40, tuvo tres jugadores que trascendieron en otros equipos, dos de ellos en las Chivas del Guadalajara Tomas Balcázar el abuelo del Chicharito y Jesús “Chuco” Ponce y Lupe Velázquez ídolo en el Club Puebla. Balcázar y Velázquez fueron ambos jugadores de la selección mexicana.

Con la llegada a la Liga Profesional el Nacional inicio en la Segunda División Nacional, logro su ascenso a la Primera División en el torneo 1960 – 1961 al obtener el título y entrar en el lugar del Club Celaya.

En los años 60’s Guadalajara tenía 4 equipos, todos tenían mote de animales y eran: Las Chivas rayadas del Guadalajara, Los Zorros del Atlas, Los Mulos del Oro y Los Pericos del Nacional.

En la temporada 1960-1961 ascendió a Primera División al mando del entrenador Javier Novello, ex jugador y entrenador de los Rojinegros del Atlas.

En su primera temporada en el máximo circuito del fútbol mexicano, la 1961-1962, fue dirigido por el húngaro Arpad Fekete, quien solicitó a cuatro jugadores brasileños para reforzar a los "Pericos", siendo ellos el guardameta Albertinho, el defensa central Rubens Bertanini, los delanteros Olinto Rubini y Canhoteiro.

Durante cuatro temporadas jugo en la primera división nacional estas fueron de la 1961 – 1962 a la 1964 – 1965. En la temporada 1963 – 1964 prácticamente estaban descendidos perdiendo la categoría por que le correspondía subir a las Liebres Blancas de Jasso (nombre oficial del Cruz Azul en ese tiempo) y el Club Tiburones Rojos del Veracruz, pero al haber expansión en la 1ª división de 14 a 16 equipos y ganar un triangular.

En su primer torneo en la primera división, su récord fue de 7 partidos ganados, 9 empatados y 10 perdidos, anoto 30 goles y recibió 44, termino en 8º lugar.

Su último partido en la primera división, fue contra el Club Atlante perdiendo 3 – 1, esta lamentable derrota lo manda nuevamente a la segunda división. En donde siguió participando sin poder acceder nuevamente a la primera división. En 1970 fue su último intento al haber un Torneo de Promoción posterior a la Copa del Mundo de 1970, cuando se aumentó la Liga de 16 a 18 equipos, sin poder lograrlo.

En la liguilla promocional los equipos que participaron buscando un lugar fueron: Los Camoteros del Puebla, Unión de Curtidores, Los Mastines de Naucalpan y el Nacional, el equipo ganador fueron los Poblanos.

Desde ese momento el equipo se vino lamentablemente a la baja y fue vendido para convertirse en los Satélites de Tulancingo.

Durante su historia sus logros fueron:

Liga Amateur de Jalisco (7) Campeonatos: 1925-1926, 1926-1927, 1930-1931, 1931-1932, 1933-1934, 1936-1937, 1938-1939.

Era profesional

Segunda División de México: 1960-1961

Copa de la Segunda División de México 1957-1958.

Campeón de Campeones de Segunda división 1958.

Esta fue la Historia de este equipo en nuestro Futbol.

Y que siga, rodando el balón.