Sensei rojinegro

Selección Mexicana

Grato sabor de boca me dejó la selección en su juego en Brasil contra Inter de Porto Alegre, con un cuadro nuevo plagado de jóvenes. Demostraron que puede ser un equipo joven a futuro, con dinámica y sin miedo. En el primer tiempo se fueron arriba 2 – 0, y así termino el partido. Ojalá sigan puliendo a este equipo juvenil, independientemente que se juegue con los “experimentados”. Obvio esta selección es a futuro y hay que llevarla poco a poco. Ahora hay que ver cómo les va contra River Plate el Martes.

Nuestro chamaco rojinegro Jeremy Márquez, la verdad se vio bien los minutos que jugó, no desentonó para nada. Ojalá que en el próximo juego tenga oportunidad y también Rivaldo Lozano.

Selección Mexicana vs River Plate Martes 21 de Enero, 6:00 pm.

Resultados Jornada 2 Futbol Mexicano

América nuevamente jugo con el equipo Sub 23 y sacó un empate a 1 gol, contra los Xolos, ahora si el equipo titular va jugar en la jornada 3. Tigres le gana 2 – 1 a Mazatlán, con 2 golazos finiquito el partido que se le andaba complicando. Puebla pierde en su casa 2 – 1 ante el San Luis, en tiempo de compensación San Luis anota un muy buen gol y se lleva los tres puntos. Las ahora nuevamente llamadas “Super” Chivas caen 3 – 2 ante el Necaxa, debuto Luis Romo, entro de cambio y no aporto gran cosa, Chivas insiste en jugar con 10 hombres al alinear al Chicharito, ahora jugo el partido completo, pero no aportó nada.

Bravos de Juárez le gana 1 – 0 al Cruz Azul, los de la maquina no han tenido un buen inicio de campeonato, ahora sucumben en la frontera. Toluca y Monterrey no se hacen daño y empatan a 1 gol en la casa de los Choriceros, estos dos equipos van hacer de los contendientes del campeonato, Toluca no pudo contar con su goleador João Paulo Días Fernandes mejor conocido como Paulinho. Querétaro gana en su casa 3 - 2 a los Pumas, jugando con 10 hombres, muy buenos 3 puntos sacaron. Quedará pendiente para mañana a las 7.00 pm el juego entre Pachuca vs Santos.

El balance de la jornada hasta hoy son 2 empates, 4 triunfos de locales y 2 de visitantes.

La presentación de local de mis rojinegros, fue agridulce ante una muy buena entrada en el jalisco, un acierto de los Orlegis abrir una parte de la zona alta del estadio, que les cuesta pensar en nuestra fiel afición. La verdad un buen segundo tiempo y con un golazo del Mudo Aguirre Atlas se fue arriba, pero el ingreso de James Rodríguez motivo a la fiera. Jugadores como James siempre serán bienvenidos a nuestra liga.

Para mi gusto una salida precipitada de Camilo origino el penal del empate y después un lamentable autogol, le dio el triunfo al equipo de León. No me quedo con mal sabor del equipo, siento que Pineda está haciendo las cosas bien, no entiendo por qué Nervo no juega y hay que poner pronto a tono a los refuerzos para que se incorporen pronto, también hay buena presencia de la cantera, esperemos que se mejore pronto.

De todo un poco

El América tuvo su esperado juego frente al Inter de Miami y Messi, ante una buena entrada en Las Vegas. El partido terminó con un empate a 2 goles y para sacar un ganador se tiraron penales, ahí los del Inter anotaron más que su rival quedando 3 – 2 en la tanda. Y se llevaron el trofeo en disputa.

La verdad sorprendió la decisión de Efraín Juárez después de ser campeón en Colombia con el Atlético Nacional, de hacerse a un lado de la dirección técnica, por la imposición de un dueño del equipo para traer jugadores sin su consentimiento, la verdad merece un aplauso y un reconocimiento.

El Piojo Herrera toma la dirección técnica de la selección de Costa Rica, la verdad ojalá le vaya bien en aquellos lares y logre llevar a los ticos al mundial, capacidad tiene noma no lo traicione su carácter.

También mucha suerte a Cesar “Chino” Huerta por su nuevo equipo el Royal Sporting Club Anderlecht de la Jupiler Pro League de Bélgica. Para mi muy buena apuesta de buscar en otro futbol y seguir superándose. Debutó con un gol.

Jornada 3 Futbol

Viernes 24 de Enero

San Luis vs Necaxa 7.00 pm, Mazatlán vs Toluca 9.00 pm, Tijuana vs Querétaro 9.00 pm.

Sábado 25 de Enero

Cruz Azul vs Puebla 5.00 pm, León vs Juárez 5.00 pm, Guadalajara vs Tigres 7.05 pm, Monterrey vs Pachuca 7.05 pm, Santos vs América 9.10 pm.

Domingo 26 de Enero

Pumas vs Atlas 12.00 pm.Champions League Jornada 7.

Martes 21 de Enero

Atalanta vs Sturm Graz 11.45 am, Mónaco vs Aston Villa 11.45 am, Atlético de Madrid vs Leverkusen 2.00 pm, Benfica vs Barcelona 2.00 pm, Bolognia vs Dortmund 2.00 pm, Estrella Roja vs PSV 2.00 pm, Liverpool vs Lille Olympique S.C. 2.00 pm, Club Brujas vs Juventus 2.00 pm, Slovan Bratislava vs Stuttgart 2.00 pm.

Miércoles 22 de Enero

Red Bull Leipzig vs Sporting Lisboa 11.45 am, Shaktar vs Stade Brestois 11.45 am, Sparta Praha vs Inter 2.00 pm, Feyenoord vs Bayern 2.00 pm, Arsenal vs Dinamo Zagreb 2.00 pm, Milán vs Girona 2.00 pm, PSG vs Manchester City 2.00 pm, Real Madrid vs Red Bull Salzburg 2.00 pm, Celtic F.C. vs Young Boys 2.00 pm.

Los 10 Jugadores Mexicanos con más Valor en el Mundo

Santiago Tomas Giménez, Jugador del Feyernoord en los países bajos, valor de mercado 37 millones de Euros.

Edson Álvarez, juega en el West Ham United F. C. de la Premier League de Inglaterra. Valor de 30 Millones de Euros.

Hirving Lozano, su equipo es el San Diego F. C. de la MLS. Su valor es de 12 Millones de Euros.

Johan Vázquez, el participa en el Génova de la Liga Italiana, el valor es de 10 Millones de Euros.

Luis Gerardo Chávez, jugador en el Fútbol Club Dinamo Moscú de la Liga Premier de Rusia. Su valor 9 Millones de Euros.

Julián Andrés Quiñones, en el Al-Qadisiyah Football Club de la Saudi Pro League. 9 millones de Euros es su valor actual.

Jesús “ Chiquete” Orozco, recién llegado al Cruz Azul 8.5 Millones de Euros.

Victor Guzmán de los Rayados del Monterrey, 8.5 Millones de Euros.

Roberto “Piojo” Alvarado de las Chivas del Guadalajara, 7.5 Millones de Euros.

Casos y Cosas de nuestro futbol

En nuestro futbol local, siempre hablamos de las Chivas y de mis Rojinegros, pero me gustaría recordar un gran equipo que existió en esta ciudad, y hablo del Club Deportivo Oro.

Me tocó verlos jugar en el estadio Jalisco, y su uniforme a rayas amarillo y blanco llamaba mucho la atención. El nacimiento de este equipo que se le conocía como “Los Mulos”, se remonta al año de 1923. Un grupo de Joyeros de la colonia Oblatos, encabezados por la Familia Martínez Sandoval apostaron a este equipo, para que compitiera con los ya arraigados Chivas y Atlas.

El Oro comenzó en la Liga Tapatía llamada Occidente, que era considerada una de las mejores de nuestro país. La liga estaba compuesta por los equipos Club Deportivo Guadalajara, Atlas de Guadalajara, Club Nacional de Guadalajara, Club Marte, Club Latino, Club Colón y el Club Oriente.

En el año de 1933, los equipos que participaban en la liga eran 9. Esto motivo a que se hicieran dos grupos: en uno estaba el Guadalajara, Atlas, Nacional, Marte y el Latino, el Club Oro encabezaba el otro grupo con: Colon, Oriente, y el Imperio.

En 1944 inicio su participación en la primera división, ese campeonato termino en el último lugar. Pero dejo un muy buen sabor de boca para sus seguidores, ya había otro equipo más en la ciudad con un buen número de seguidores.

En 1962 fue cuando ganó su primer y único Campeonato de Liga de la mano de Arpad Fekete, cuando le rompió a las Chivas su racha de 4 campeonatos consecutivos que llevaba el rebaño, logro por el cual se le había dado el mote de "Campeonísimo".

Esta fue la alineación del Oro que obtuvo su Campeonato: Antonio "Piolín" Mota; Germán "Tamal" Ascencio, Adhemar Barsellos y Víctor Chavira; Rogelio González Navarro y Felipe el "Pipis" Ruvalcaba; Jorge "Tepo" Rodríguez, Amaury Epaminondas, Manoel Tabares "Neco", Nicola Gravina, Ramón Quezada y José Luis "Zurdo" Pérez.

En el año de 1969 se salva del descenso jugando contra los Jabatos de Nuevo León, ya que ambos terminaron en el último lugar de la tabla.

Para el campeonato “México 70”, nuevamente el equipo Oro terminó en el último lugar de la tabla y tenía que jugar un desempate contra La Laguna, pero la Femexfut aumento a 18 equipos, y el equipo se quedó en primera división.

El torneo México 70 sería el último en primera división para el Oro ya que a partir de 1970 pasó a llamarse Club Jalisco.

A lo largo de sus años, el Club Oro tuvo varios estadios, el que más se recuerda, fue el Parque Oblatos, que también se le llamaba “Parque Oro”, este se ubicaba en las calles de Gigantes y la Calle 30 de esta ciudad. El nombre oficial del estadio fue "Parque Felipe Martínez Sandoval". Posteriormente cuando se construyó el Estadio Jalisco, se mudaron en 1960.

El Oro junto con el Atlas y el Guadalajara fueron de los socios originales del Estadio Jalisco.

El palmarés logrado por el Club Oro

2 campeonatos en la Liga Amateur de Jalisco: 1939 - 1940, 1942 – 1943.

1 Campeonato en la Primera División Profesional: 1962 – 1963.

5 Sub Campeonatos en la Primera División: 1947-1948, 1953-1954, 1955-1956, 1960-1961, 1964-1965.

1 Campeón de Campeones: 1962 – 1963.

1 Sub Campeonato en la Copa México: 1946 – 1947.

Tuvo 3 Campeones Goleadores: Alan Arvizu Mexicano con 40 goles en 1964 – 1965, Sergio Villalobos, Mexicano con 16 goles en 1963 – 1964, Amaury Epaminondas, Brasileño con 21 goles, en 1962 – 1964.

Los máximos anotadores fueron: José “Chepe” Naranjo, Mexicano con 96 goles y el Brasileño Amaury Epaminondas, Brasileño 68 goles.

El Oro nunca dejaría su lugar en Primera división mexicana hasta su desaparición en 1970, cuando es vendida la franquicia y se le cambió el nombre a "Gallos" de Jalisco. En otra ocasión hablare de los Gallos del Jalisco.

Y que siga, rodando el Balón.