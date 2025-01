Sensei rojinegro

No hay fecha que no se cumpla, y empezó nuestra Liga Mx. América visita al Querétaro recién renovado y con un equipo sub 23 más tres del equipo titular gana 1 – 0 y empezó con el pie derecho. Mazatlán ya casi para terminar el partido logra empatar a 1 gol contra los Bravos de Juárez, Toluca se mete a la perrera de los Xolos y los derrota 4 – 2, así inicio la era del Turco Mohamed con los Diablos Rojos.

Tigres va de vista contra San Luis y lo derrota 3 – 1. Chivas gana 1- 0 en casa con gol del piojo Alvarado y le da sus primeros 3 puntos. Atlas le empata a 1 gol al Cruz Azul en su nueva casa de Ciudad Universitaria, Uros Durdevic anota el gol Rojinegro, Anselmi no le ha podido ganar al Atlas desde que tomó las riendas de la máquina. Pumas derrota 2 - 0 al Necaxa sin despeinarse. Puebla le empata al Monterrey en su casa a 1 gol, Los rayados como siempre se sienten superiores a sus rivales y esa soberbia le cobra factura.

Jornada 2 Liga MX

Jueves 16 de Enero

América vs Xolos 8:00 pm

Viernes 17 de Enero

Puebla vs San Luis 7:00 pm, Tigres vs Mazatlán 9:00 pm, Necaxa vs Chivas 9:00 pm

Sábado 18 de Enero

Toluca vs Monterrey 1:00 pm, Atlas vs León 9:00 pm, Xolos vs Cruz Azul 9:00 pm

Domingo 19 de Enero

Querétaro vs Pumas 5:00 pm

Lunes 20 de Enero

Pachuca vs Santos 7:00 pm

Juegos Internacionales

América jugara este sábado 18 de Enero un partido en las Vegas contra el Inter de Miami y obvio contra Leonel Messi. Hay que estar pendiente de este partido y ver que jugadores tendrán las Águilas por la gira de la Selección.

La Selección Mexicana jugara: Jueves 16 de Enero en Brasil contra Sport Club Internacional, Martes 21 contra el River Plate en Argentina.

Como ya se dijo sin jugadores Europeos ni del América, Monterrey y Pachuca.

Futbol de España

Real Madrid ya tomó la delantera de la Liga, aprovecho que el Barcelona tuvo varios partidos perdidos, Barcelona parece que le importa más la Champions, vamos a ver para que le alcanza, Atlético de Madrid ya está en segundo lugar.

Jornada 20 de la Liga

Viernes 17 de Enero

Español vs Valladolid 2:00 pm

Sábado 18 de Enero

Osasuna vs Rayo V 7:00am, Leganés vs Atlético de Madrid 9:15 am, Celta vs Athletic de Bilbao 11:30 am, Getafe vs Barcelona 2:00 pm

Domingo 19 de Enero

R. Betis vs Alavés 7:00 pm, Real Madrid vs Las Palmas 9:15 am, Valencia vs Real Sociedad 11:30 am, Girona vs Sevilla 2:00 pm

Lunes 20 de Enero

Villarreal vs Mallorca 2:00 pm

Súper Copa de España

La Súper Copa de España se la llevo el Club Barcelona con una goliza de 5 – 2 a su odiado rival, el Real Madrid, en un partido jugado en Arabia Saudita ante un impresionante lleno, Barcelona dio catedra y humillo a los merengues, que nunca pudieron remontar el marcador, pese a que el Barcelona se quedó con 10 hombres, al verse superados los Madrilistas se dedicaron a repartir patadas, para desquitar su frustración.

Los Trending Topics del Apertura 2024

Número de veces siendo Trending Topic

1.- Cruz Azul 1,345 Veces

2.- Tigres 1,119

3.- Xolos 1,071

4.- Pumas 990

5.- América 947

6.- Monterrey 932

7.- Atlas 794

Trending Topics en las redes sociales, marca como temas de tendencia los favoritos, permite mantener informado sobre el geoposicionamiento para aumentar el alcance.

Máximos Goleadores Latinos en la Premier

1.- Sergio “Kun” Agüero, Argentino 184 Goles

2.- Carlos “Apache” Tevez, Argentino 84 Goles

3.- Roberto Firmino, Brasileño 82 Goles

4.- Gabriel Jesus, Brasileño 75 Goles.

5.- Luis Suarez, Uruguayo 69 Goles

6.- Alexis Sanchez, Chileno 63 Goles

7.- Richarlison de Andrade, Brasileño 60 Goles

8.- Raúl Jiménez, Mexicano 55 Goles

Casos y Cosas del Futbol

El famoso Club Occidente, cuna de grandes futbolistas

Nuestro estado de Jalisco, ha sido cuna de buenos jugadores de futbol, en nuestra zona metropolitana existen barrios y clubes muy conocidos e importantes, algunos de ellos: Club Imperio, Occidental, Atemajac.

Las zonas que existían por el cruce del rio Atemajac, entre el siglo XIX y XX albergaban muchas fabricas que aprovechaban las aguas del rio para mover su maquinaria, esas fabricas se encontraban en los barrios de: El Batan, La Experiencia y Atemajac, la pasión por el futbol entre sus trabajadores era muy conocida.

Ahí nació el famoso club Occidente, en el complejo de la Fábrica de Atemajac, en una plática entre los trabajadores y entusiastas patea balones dio origen al equipo “Osiris” en el año de 1918.

Para el año de 1921 le cambia el nombre a “Club Deportivo Occidente” y los colores del equipo eran negro y amarillo.

Las fábricas establecidas en esa zona, impulsaban mucho el deporte y sobre todo el futbol, la maquinaria que traían era de origen europeo, de países como; Francia, Italia, Alemania, Checoslovaquia, Bélgica o Inglaterra. Los técnicos que venían a instalar dicha maquinaria, obvio europeos, traían consigo balones, zapatos para jugar en sus ratos libres y así enseñar a los obreros. Esto dio motivo a que se crearan varios equipos en la zona además que en el Salto y La Experiencia.

Fue el gusto por el futbol que genero un cambio social importante ya que ofrecía a los obreros una alternativa más para su entretenimiento ya que lo único que había por la zona era la cacería y las cantinas.

En 1924 el Occidente ingreso a la Federación Deportiva de Aficionados, que era la tercera fuerza de la Liga Jalisco.

En esta liga competían equipos como, Club Guadalajara, Atlas, Oro, Águila, Colon, Humboldt, Alianza, Osiris, Nacional de México, Excelsior, Club Imperio de La Experiencia por mencionar algunos. En su primera temporada, el todavía Osiris terminó en tercer lugar de la tabla, siendo únicamente superado por el Marte y el Guadalajara.

El club ascendería a la categoría Intermedia B, donde ganó su primer campeonato de esta liga en los años 40, y continuaría su ascenso en la Intermedia A hasta llegar a la Primera Fuerza, pero con el advenimiento del futbol profesional en 1943, el club quedó estacionado en la categoría de Reservas Amateur Profesionales, categoría de la cual se surtían de jugadores los clubes profesionales.

Aunque el Occidente nunca compitió a nivel profesional, fue muy famoso por ser un semillero de grandes jugadores. Su rival más grande fue el afamado Club Imperio del barrio de La Experiencia.

El Club Occidente también vio pasar a clubes profesionales que a veces eran invitados a jugar contra sus equipos de reservas. Los equipos más invitados eran Las Chivas y el Atlas, el club Atlante era otro asiduo visitante. Durante el mundial 1970 el seleccionado Brasileño, entró un día.

El cierre de la fábrica en el año de 1992, el club dejo de existir. Durante su paso por la historia, el Club Occidente vio nacer futbolísticamente a muchos jugadores profesionales, cumpliendo con su función de abastecer de elementos a los principales clubes de México.

Un entrenador que surgió del Club Occidente fue Jorge “Gorras” Arroyo Correa, el jugo en el Club Oro y fue entrenador de este equipo, además de jugador de Chivas y del Nacional.

Algunos de los futbolistas profesionales surgidos del Occidente y en el barrio de Atemajac. Entre paréntesis, el año de su debut en primera división.

Juan “Chapetes” Gómez y fue al Atlas (1944), José “Chivo” Mercado Atlas ( 1949), Antonio “Niño” Flores ( 1942) también fue al Atlas y fue mundialista en 1950. Panchito Flores jugo en Las Chivas (1951). Sigifredo Mercado (Padre) Club Atlas, Hugo Dávila en las Chivas (1969), Fausto Vargas (1966) primero a las Chivas, después al Club Curtidores. Agustín García en los Tecos (1994). Gregorio “el Tepa” Gómez Chivas (1948) después en Pumas. Francisco Javier “ Maza “ Rodríguez en Chivas ( 2001), Ricardo Lomelí del Atlas (1976),Paulo Cesar “Tilon” Chávez de Chivas (1993), Juan Pablo “Chato” Rodríguez del Atlas (1997), Fernando Salazar del Atlas (1999). Sigifredo Mercado Jr. a los Ángeles de Puebla (1988). Darwin Chávez al Atlas (2008).

Obvio pasaron muchos más, pero los que lograron llegar a primer plano fueron estos.

Toda una zona de tradición futbolera y de grandes jugadores.

Y que siga rodando el balón.