Sensei rojinegro

Pachuca Copa Intercontinental

Fue mucha pieza el Real Madrid para el Pachuca, todos éramos Pachuca, pero realmente hay niveles y el cuadro español confirmó porque es lo que es, 3 – 0 con goles de Kylian Mbappé, Rodrygo y Vinicius Jr., ese fue el marcador final, pero la verdad los Tuzos jugaron de tú a tú y siento yo que se lo hicieron muy bien, por los rumores que se corrieron Almada dejará el cuadro de Pachuca.

Ecos de la final

Que mal se vio la gente del Monterrey, que, en plena celebración del América, les prendieron los aspersores y los mojaron y además les apagaron las luces, nunca pensé que una sede que se jacta de ser la mejor de México, haga algo tan bajo, no cabe duda que les ardió perder, pero ellos saben que el verdadero culpable fue su entrenador, que eso sí parece estrella de cine con su vestimenta en el campo, pero nunca supo cómo jugarles a las águilas.

Futbol de estufa

Como siempre antes del inicio una nueva temporada, es cuando empiezan los rumores de llegadas y salidas de jugadores.

Sabemos que los torneos que inician en enero, denominado Clausura hay pocos movimientos, solos los “poderosos” harán inversiones fuertes como: América, Tigres, Monterrey, Toluca y Cruz Azul.

El tricampeonato del América dejo dolidos a varios y tratarán de que las águilas no logren el tetracampeonato.

Lamentablemente con la abolición del descenso muchos equipos no invierten y prefieren pagar la multa y no se refuerzan, cuando existía tenían que invertir por que bajar a la división de ascenso se pierde mucho, no solo en lo futbolístico.

Como el cierre de registros será el 2 de Febrero, todavía queda tiempo, aunque el torneo empiece el 10 de enero. Incluso hay que recordar que ya se pueden hacer cambies de equipo, aunque el torneo este empezado, es decir si algún jugador inicio con un equipo y jugo las primeras 6 jornadas con él, para la jornada 7 puede cambiar de equipo, así de benévolo es nuestro campeonato.

Así que hay que esperar unos días, para que lleguen nuevos jugadores a los equipos y los rumores se hagan realidad, de momento por las fechas decembrinas hay mucho ruido y pocas nueces.

Entrenadores para el Clausura 2025

Solamente tres entrenadores mexicanos iniciaran el próximo campeonato, cada vez son menos los nacionales.

3 Mexicanos: Gonzalo Pineda - Atlas, Victor Vucetich - Mazatlán, Benjamín Mora - Querétaro.

Gonzalo Pineda - Atlas, Victor Vucetich - Mazatlán, Benjamín Mora - Querétaro. 8 Argentinos: Martin Demichelis – Monterrey, Antonio Mohamed – Toluca, Martin Anselmi – Cruz Azul, Gustavo Lema – Pumas, Fernando Ortiz – Santos, Eduardo Berizzo – León, Pablo Guede – Puebla, Nicolas Larcamon – Necaxa.

Martin Demichelis – Monterrey, Antonio Mohamed – Toluca, Martin Anselmi – Cruz Azul, Gustavo Lema – Pumas, Fernando Ortiz – Santos, Eduardo Berizzo – León, Pablo Guede – Puebla, Nicolas Larcamon – Necaxa. 2 Uruguayos: Martin Varini – F.C. Juárez, Guillermo Almada (Pachuca) este último se ha dicho que va renunciar, pero hasta el momento no hay nada.

Martin Varini – F.C. Juárez, Guillermo Almada (Pachuca) este último se ha dicho que va renunciar, pero hasta el momento no hay nada. 1 Colombiano: Juan Carlos Osorio – Xolos de Tijuana.

Juan Carlos Osorio – Xolos de Tijuana. 2 Españoles: Oscar García J. – Guadalajara. Domenec Torrent – A. San Luis.

Oscar García J. – Guadalajara. Domenec Torrent – A. San Luis. 1 Brasileño: André Jardine – América.

André Jardine – América. 1 Serbio: Veljko Paunovic – Tigres.

¿Cuántos terminarán el torneo, en los últimos campeonatos ha habido un promedio de 5 entrenadores que no llegan al final del mismo, cuántos lo van a lograr?

Los campeones de la liga

Con este último título del América, así van los ganadores:

América 16 Campeonatos, Chivas 12, Toluca 10, Cruz Azul 9, León y Tigres 8, Pumas y Pachuca 7, Santos 6, Monterrey 5, Atlas, Atlante y Necaxa 3, Puebla, Veracruz y Zacatepec 2, Oro, Morelia, España, Asturias, Marte, Tampico, Tecos Y Tijuana con 1.

Cambios en las televisoras para el Clausura 2025

Se vienen cambios para el siguiente torneo en las televisoras, con la salida de Fox Sports y la llegada de plataformas nuevas habrá cambios y así quedarán:

Televisa – TUDN – VIX

América, Atlas, Cruz Azul, Monterrey, Santos, Toluca, Pumas.

TV Azteca

Mazatlán, Necaxa, Tigres, Puebla.

TUBI TV

León, Pachuca.

Caliente TV

Querétaro, Xolos.

Amazon Prime

Chivas

ESPN

San Luis

Algunos podrán ser transmitidos por Claro Sport como los juegos del Necaxa y posiblemente otros, Bravos de Juárez todavía no tiene definido sus transmisiones por los problemas de Fox Sports.

Las Ligas con más asistencias en el mundo

Premier League Inglesa 14.6 millones de aficionados.

Major League Soccer (MSL) de Estados Unidos 12.1 millones.

Bundesliga de Alemania 12 millones.

Serie “A” Italia 11.6 millones.

La Liga España 10.7 millones.

Serie “A” Brasil 10.2 millones.

Liga “1” Francia 8.4 millones.

Liga MX México 7 millones.

Algunas estadísticas Apertura 2024

Goleadores

Joao Paulo “Pauliho”- Club Toluca 9 goles, Sergio Canales - Monterrey 9 goles, Angel Sepúlveda - Cruz Azul 9 goles, Henry Martin - América 8 goles, Rodolfo Rotondi - Cruz Azul 7 Goles. Piojo Alvarado y Cade Cowell - Chivas 5 goles, Eduardo Mudo Aguirre - Atlas 4 goles.

Asistencias

Henry Martin- América 6 asistencias, Luis Romo – Cruz Azul 6 asistencias, Joao Paulo “Pauliho” – Toluca 5 asistencias, Carlos Rodríguez – Cruz Azul 5 asistencias, José Paradela – Necaxa 5 asistencias.

Penaltis Anotados

Carlos Rotondi – Cruz Azul 4 / 4, Christian Rivera – Tijuana 4 / 4, José Paradela – Necaxa 3 / 3, Piojo Alvarado – Chivas 2 / 2, Salles Lamonge – San Luis 2 / 2.

Penaltis Parados

Guillermo Allison – Querétaro 2 / 6, José Corona – Tijuana 1 / 1, Camilo Vargas – Atlas 1 / 1, Tala Rangel – Chivas 1 / 1, Andrés Sanchez – San Luis 1 / 1.

Penaltis Anotados por Equipo

Tijuana 10 Penaltis, San Luis, Monterrey y Puebla 8, Cruz Azul 7

Tarjetas Rojas Por Equipo

Pachuca 7 tarjetas, León 6 Tarjetas , Querétaro 4 tarjetas, Atlas, Puebla, Monterrey, Santos y Toluca 3 Tarjetas, Chivas 2 tarjetas.

Tarjetas Rojas por Jugador

Anderson Santamaria – Santos 2 Tarjetas, Javier Aquino – Tigres 1 Tarjeta, Salomón Rondón – Pachuca 1 Tarjeta, Lucas Ocampos – Monterrey 1 Tarjeta, Gustavo Cabral – Pachuca 1 Tarjeta.

Tarjetas Amarillas por Equipos

Santos 49 Tarjetas, Santos 48 Tarjetas, Juárez 42 Tarjetas, León 38 Tarjetas, Querétaro 36 Tarjetas, Atlas 31, Chivas 29.

Tarjetas Amarillas por Jugador

Rodrigo Aguirre – América 6 Tarjetas, Gustavo Ferrareis – Puebla 6 Tarjetas, Alan Montes – Necaxa 6 Tarjetas, Gonzalo Piovi – Cruz Azul 5 Tarjetas, Esteban Andrada – Monterrey 5 Tarjetas.

Goles promedio por partido

Toluca 2.33, Cruz Azul 2.30, América 1.59, San Luis 1.59, Monterrey 1.56

Promedio de Corners por Partido

Mazatlán 6.76, Pachuca 5.93, Tigres 5.77, Chivas 5.5, Cruz Azul 5.37

Racha de Partidos consecutivos Ganados

Cruz Azul 6 partidos

Racha de partidos Perdidos consecutivos

Querétaro 9 partidos

Partido con más Asistencia

Monterrey vs Tigres 52,00 espectadores, Sábado 19 de Octubre.

Partido con menor Asistencia

Puebla vs F.C. Juárez 5,150 espectadores, Viernes 27 de Septiembre.

Les deseo una muy Feliz Navidad y Excelente Año Nuevo, nos leemos en el 2025.

Y que siga rodando el balón.