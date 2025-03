El domingo por la noche terminó la jornada 13 de la Liga MX con la derrota del León frente a los Pumas de la UNAM. Con ello, el equipo liderado por James Rodríguez acumuló su tercera derrota consecutiva, cayendo a la tercera posición en la tabla general. Por otro lado, el América se afianzó en el liderato con una goleada sobre los Tigres de la UANL.

Durante esta jornada, solo cuatro equipos de los 18 "no pudieron pasar del cero". Querétaro no pudo competir frente al Necaxa; Puebla sucumbió frente a Juárez; los Tigres de Guido Pizarro no lograron arañar al América y Chivas prolongó su escasez de anotaciones frente al Cruz Azul.

Conforme a se acerca el cierre del torneo Clausura 2025, se comienzan a definir a los equipos que clasificarán de manera directa a la liguilla, mientras que el grupo de clubes que se pelearán por los cuatro espacios en el Play-In parece que se resolverá hasta la última jornada. Al momento, América, Toluca, León, Tigres, Cruz Azul y Necaxa ingresarían a la "fiesta grande" del futbol mexicano de manera directa.

Por otro lado, Pachuca, Juárez, Monterrey y Pumas se disputarían entre ellos los dos boletos restantes. Sin embargo, Chivas y Mazatlán aún siguen a un punto de la línea de clasificación, mientras que Atlas, Querétaro y San Luis deberán apelar a la heroica para clasificar.

Así va la tabla de goleo en la Liga MX tras acabar la Jornada 13

Al igual que el tema de la clasificación, la pelea por el goleo individual está al rojo vivo. Cambindo sigue siendo el líder, pero sus perseguidores aprovechan cada jornada ausente por su lesión.

Pos Jugador Club G MJ ANOTA CADA NACIONALIDAD 1º Diber Armando Cambindo Necaxa 11 892 81.09 min Colombiano 2º Uros Durdevic Atlas 10 1107 110.70 min Serbio 3º Ernesto Alexis Vega Toluca 9 1020 113.33 min Mexicano 4º John Kennedy Batista De Souza Pachuca 9 855 95.00 min Brasileño 5º Joao Paulo Dias Toluca 8 860 107.50 min Portugués

Durante la jornada 13, Durdevic anotó su décimo gol en el torneo, pese a la derrota del Atlas. Mientras que Alexis Vega llegó a 9 goles tras una gran jugada individual driblando a varios “tuzos”.

Con ello, "Djuka" podría convertirse en el primer goleador del Atlas en conseguir el distintivo individual. Sin embargo, Alexis Vega levanta la mano con su gran momento para lograr vencer el listado como mexicano rodeado de extranjeros.

