Sensei rojinegro

Semifinal

San Luis ganó su partido en casa al Monterrey 2 – 1 y con esa ventaja se fue al juego de vuelta, pero en Regiolandia el técnico San Luisino decidió iniciar muy defensivo y quiso cuidar la mínima ventaja que traía , increíblemente deja a Vitinho y a Bonatini en la banca, pudo aguantar un tiempo, pero en el segundo tiempo el equipo se le vino abajo cuando su mejor hombre durante la liguilla, su portero Andrés Sánchez se comió dos goles y esa fue su hecatombe. Nunca he entendido ni entenderé como los equipos llegan a estas instancias y en lugar de salir a morir y rematar al rival salen cautelosos y hasta miedosos, Monterrey es un digno finalista.

Cruz Azul y el América llegaron empatados al cero goles al juego de vuelta, con la ventaja por la tabla para el Cruz Azul. Siento yo que en este juego la Maquina desperdició medio tiempo y no se fue con todo al ataque y dejo que el América tomara las acciones esto dio pauta que se fueran arriba 2 – 0, y desencadeno un juegazo con unos señores goles de ambos lados, el partido termina 4 – 3 a favor de las Águilas que acceden a la final, se va decir que el penal del gane fue polémico, pero el VAR nunca llamo al colegiado.

Final

Monterrey cerrara en su casa contra el América, hoy darán los días y los horarios de esta final, donde los americanistas buscarán el tricampeonato.

Chivas

El cuadro rojiblanco apuesta en sus equipos a entrenadores españoles, para el primer equipo trajo a Oscar García J, con un recorrido en varios equipos europeos de España, Israel, Austria, Francia, Grecia y Bélgica. Por lo que se ve ha tenido experiencia en varios equipos y viene muy bien recomendado.

Para su equipo femenil, también viene otro español, su nombre es Antonio Contreras, también con experiencia en Europa en España, Italia e Inglaterra siempre dirigiendo equipos femeniles. Este último torneo no les fue bien, siempre habían sido protagonistas y tienen un plantel bueno.

La dirigencia Tapatía, tendrá que reforzar a su equipo principal, la afición espera con ansias a jugadores que vengan apuntalar al equipo y que dejen salir a los que no dieron el ancho este torneo, los seguidores del rebaño hicieron lo suyo y apoyando y comprando sus chiva bonos.

Las últimas noticias en el Chiverio parecen que no son buenas, ya que Cruz Azul va hacer valida la cláusula de rescisión de contrato del Chiquete y se lo van a llevar pagándola.

Atlas

Como ya lo han demostrado los “dueños” del equipo, mis rojinegros no son su prioridad, lamentablemente ellos hacen y deshacen y ahora su objetivo es no dejar que caiga más su otro equipo el Santos. Ese es el problema de la multipropiedad. Creo que no debemos esperar nada de Santa Claus y no es porque nos portáramos mal, es porque estos señores van esperar las migajas que dejen los otros 17 equipos y poder obtener préstamos baratos.

Están dejando ir referentes y van a “suplicar” que les presten nuevamente al Rayo y a Murillo. He irónicamente promocionan su pase rojinegro y prometen abrir parte de la zona alta del estadio, según ellos para atraer más afición. Con ese equipo cómo?

Se corrió la noticia como pólvora y la dirigencia Atlista le dio las gracias a su entrenador Beñat San José, cuando ya lo había tomado en cuenta para el siguiente torneo, los rojinegros y la fiel tomamos esta noticia con mucha alegría ya que la verdad este señor no tenía argumentos para mantenerse, ahora hay que ver a quien traen y que sea un entrenador que deberás exija refuerzos verdaderos, ya se corren los nombres de Cardozo, Ambriz, Siboldi, Caixinha hasta el Piojo Herrera pero este último si exige jugadores probados.

Mundial de Clubes 2025

Estos son los equipos que va a participar por confederaciones:

UEFA 12 Equipos: Chelsea (Inglaterra), Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (ESPAÑA), Atlético de Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), Borussia Dortmund (Alemania), Inter (Italia), Juventus (Italia), Porto (Portugal), Benfica (Portugal), Paris Saint German (Francia), Red Bull Salzburgo (Austria).

CONMEBOL 6 Equipos: Boca Jr. (Argentina), River Plate (Argentina), Botafogo (Brasil), Fluminense (Brasil), Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil).

CONCACAF 4 + 1 Equipos: Monterrey (México), León (México), Pachuca (México),Seattle Sounders (USA) y como invitado Inter de Miami (USA).

CAF (Confederación Africana) 4 Equipos: Al Ahly (Egipto), Wydad Casablanca (Marruecos), Esperance de Tunis (Túnez), Mamelodi Sundowns (Sudáfrica). AFC (Confirmación Asiática) 4 Equipos: Al Hilal (Arabia Saudita), Urawa Red Diamonds (Japón), Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos), Ulsan Hyundai (Corea del Sur).

OFC (Confederación de Oceanía) 1 Equipo: Auckland City (Nueva Zelanda).

Este magno “Mini” Mundial de Clubes a celebrarse del 15 de Junio al 13 de Julio del 2025 en los Estados Unidos.

Los grupos quedaron así:

Grupo “A”: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

Grupo “B”: PSG, Atlético Madrid, Botafogo, Seattle S.

Grupo “C”: Bayer M, Auckland C, Boca Juniors, SL Benfica.

Grupo “D”: Flamengo, Esperance, Chelsea, León.

Grupo “E”: River Plate, Monterrey, Urawa Red D, Inter de Milán.

Grupo “F”: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi S.

Grupo “G”: Manchester City, Wydad, Al Ain, Juventus.

Grupo “H”: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, Salzburg.

Las malas lenguas dicen que al Real Madrid y al Inter de Miami les acomodaron grupos fáciles, vamos a ver si es cierto y seguirá la polémica con el Grupo Pachuca por el problema de la multipropiedad, aunque se corre el rumor que venderán al equipo León. En este magno evento se extraña la presencia del Club Barcelona, un equipo que no pudo acceder al torneo y era un buen imán de taquilla.

En total serán 12 estadios los que albergaran el torneo y son: Audi Field de Washington D.C., Lumen Field de Seattle, Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estadio Inter&Co y Camping World ambos de Orlando, Hard Rock de Miami, Geodis Park de Nashville, Rose Bowl de Pasadena, Estadio TQL de Cincinnati, el Bank of América de Charlotte y la gran final en el Estadio MetLife de Nueva York Nueva Jersey, la inauguración de este certamen será en el Estadio Hard Rock de Miami. La totalidad de partidos será 63.

Casos y cosas del futbol - Cambios de franquicia

Fue en el año de 1970 que la directiva del Club Oro cambió de nombre y razón social y nació el Club Jalisco. Sin embargo, son históricamente consideradas dos franquicias distintas.

En 1971 empresarios españoles radicados en México compraron la franquicia del Necaxa y crearon el Atlético Español.

En 1974 nacieron los Leones Negros de la U. de G. cuando adquirieron la franquicia de Torreón F.C. y ascendió a Primera División.

En 1977 el Sindicato de Petroleros compró la franquicia del Club San Luis Potosí y resurgió el Tampico A.C.

En 1978 El Club Laguna fue vendido y la franquicia se convirtió en el Deportivo Neza.

En 1982, con el descenso de Tampico FC, el Sindicato Petrolero compró la franquicia del Atletas Campesinos y fundaron un nuevo club: Tampico Madero.

En 1982 el Grupo Televisa adquiere al Atlético Español y renace el Necaxa.

En 1984 el IMSS, propietario del Atlante y el Oaxtepec, vende este último a empresarios poblanos y surge Ángeles de Puebla.

En 1988 los dueños del Club Santos Laguna de Segunda División "A" adquieren la franquicia de Ángeles de Puebla y asciende a Primera División.

En 1990 se vende la franquicia de Tampico Madero y surgió Querétaro F.C.

En 1994, con el fin de disminuir el número de equipos, la FMF compró la franquicia de la U. de G. y la desapareció. Un capítulo muy triste para el futbol tapatío.

Para el inicio del Torneo Verano 2002, los dueños del Irapuato F.C., ascendido en 2000, trasladaron el equipo a Veracruz y renacieron los Tiburones Rojos de Veracruz.

Antes de iniciar el torneo Apertura 2002 ascendió de Primera "A" una nueva franquicia de Veracruz, propiedad del Gobierno del Estado, por lo que el equipo que ya existía en Primera División fue trasladado a Chiapas y surgió Jaguares de Chiapas, mientras que el club ascendido adquirió el nombre oficial de "Tiburones Rojos de Veracruz".

En 2002 la franquicia de La Piedad fue vendida y surgieron los Gallos Blancos de Querétaro.

En 2003 el Atlético Celaya, adquirido con anterioridad por un empresario originario de Morelos, fue trasladado a Cuernavaca y nació el club Colibríes de Cuernavaca.

En 2004, con el fin de disminuir el número de equipos, la FMF compró las franquicias de Querétaro F.C. e Irapuato F.C., y las desapareció.

En 2013, La franquicia de Jaguares de Chiapas fue vendida a los propietarios del Querétaro F.C., con lo cual evitó el descenso.

La franquicia de San Luis cambió de sede y nombre, de esta manera surgió una nueva franquicia: Chiapas F.C., sin embargo, días más tarde retomó la identidad de los Jaguares de Chiapas.

La Piedad, que había logrado el ascenso, solicitó cambio de sede a Veracruz y su denominación, así resurgió Tiburones Rojos de Veracruz.

En 2019 la franquicia de Lobos BUAP fue adquirida por los propietarios del Fútbol Club Juárez, por lo que el club juarense ocupó su lugar en Primera División.

En 2020 Monarcas Morelia cambió de nombre y sede, trasladándose a Mazatlán con el nombre de Mazatlán Fútbol Club.

Cambios de sede

Marte se mudó de la Ciudad de México a Cuernavaca en la temporada 1953-54.

Cruz Azul cambió de sede oficialmente en el torneo 1971-72 al mudarse de Jasso, Hidalgo a la Ciudad de México.

Necaxa pasó de ejercer como local en la Ciudad de México a hacerlo en Aguascalientes en Apertura 2003.

Atlante es el equipo con mayor cantidad de mudanzas, ya que cambió de ciudad en 5 ocasiones: De la Ciudad de México a Querétaro en 1989-90 (descendió y en Segunda División regresó al D.F.), de la Ciudad de México a Nezahualcóyotl en Apertura 2002, de Nezahualcóyotl regresó al D.F. en Clausura 2004, En el Apertura 2007 se mudó de la Ciudad de México a Cancún, y de Cancún regresa a jugar a la Ciudad de México para el Apertura 2020.

A los anteriores se incluyen dos casos singulares:

El Club de Fútbol Cobras descendió en la temporada 1986-87 jugando en Querétaro. En Segunda división se muda a Ciudad Juárez y consigue el ascenso. Es considerada la misma franquicia solo que con cambio de sede.

A mediados de la campaña 1994-95, Tampico-Madero, por problemas con el arrendamiento del Estadio Tamaulipas, emigró a Querétaro y cambió su nombre a TM Gallos Blancos, pero esta tabla considera todos sus números como Tampico Madero.

Y que siga rodando el balón.