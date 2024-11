Sensei rojinegro

Selección Mexicana

Derrota bien merecida de la Selección Mexicana en Honduras, ante un ambiente hostil propio del tipo de encuentro, no se sabe por qué el Vasco coloco de inicio a Guillermo Ochoa, cuando los otros porteros habían jugado bien. Esto provocó la derrota, ya que Ochoa se comió los dos goles Hondureños, la verdad los de casa aprovecharon que México no pudo meter gol y ellos los dos que tuvieron los metieron. Increíble en lo único que gano el equipo nacional fue en dar patadas, ahora si metieron la pata fuerte.

No se ve un cambio en este equipo, nuevo cuerpo técnico, mismos jugadores, pero cero futbol, ahora hay que buscar en Toluca revertir este lamentable resultado, se necesitan 3 goles ya sea en tiempo regular, o empatar y buscarlos en tiempo extras. Si logran sacar adelante este juego tendrían que enfrentarse al ganador de la llave entre Canadá y Surinam, para llegar a la Final.

Concacaf Champions League

Estos son los otros resultados de esta justa:

Estados Unidos va a Jamaica y lo derrota 1-0 con un gol tempranero, ahora a esperar el juego de vuelta en territorio Estadounidense. Panamá derrota a Costa Rica y se trae un triunfo de 1 – 0 en su visita ahora a terminar en casa la faena, el gol de visitante en este torneo si cuenta. Canadá le gana de visita 1 – 0 a Surinam y por lógica cerrara en casa fuerte.

Partidos de vuelta:

Lunes 18

Estados Unidos vs Jamaica 7.00 pm City Park Stadium, San Luis M. Panamá vs Costa Rica 8.00 pm Estadio Rommel Fernández en Panamá.

Martes 19

Canadá vs Surinam 6.30 pm en el BMO Field en Toronto. México vs Honduras 8.30 pm Estadio Nemesio Diez en Toluca.

Play In

El jueves serán los dos juegos del play in, primero Chivas contra Atlas a las 19.00 hrs, en el estadio Akron. Realmente este nuevo formato, les dio la oportunidad a ambos equipos de buscar un lugar en la liguilla, obvio ganando este juego y luego enfrentarse al perdedor de Xolos vs América. Aunque los dos equipos tuvieron un mediocre campeonato, un clásico es un clásico y la moneda está en el aire, el que gane jugara el domingo 24 el otro partido.

Xolos recibirá al América también el jueves a las 21.00 has, aquí el ganador va directo como 7º a la liguilla y el perdedor jugara contra la otra llave, para seguir con vida. Xolos tiene la ventaja de ser local en su campo sintético y el América tiene a varios seleccionados que tendrán que llegar de sus juegos de las eliminatorias de Conmebol de sud América, rayando a Tijuana, esto va ser un hándicap para los fronterizos.

Mis Rojinegros

Esperando un buen resultado en el juego de Play in como buen rojinegro, pero ojalá que, si lo logran, la flamante directiva que tenemos no crea que se hizo un super torneo, porque la realidad es otra se llegó a esta instancia por el torneo tan benévolo que tenemos. Yo como muchos seguidores del Atlas no nos gusta Beñat y esperamos que este señor se vaya para España en el primer avión una vez que acabe su compromiso.

Es curioso cómo están haciendo ruido los “Orlegis” aprovechando el buen fin con la promoción de los pases rojinegros y ahora avisando que van a abrir una parte de la planta alta para el próximo torneo, con la finalidad de apoyar a los seguidores, jajajaja eso ni ellos se la creen pues piensan que los fieles y sufridos aficionados del Atlas van a caer en su patrañas y mentiras, primero deben reforzar al equipo y mantener a los referentes que terminan contrato, ya se escucha que volverá el orejas Flores porque en Perú no lo quieren, así como pues, no inversión no afición!

Eliminatorias Conmebol

La jornada 11 de rumbo al mundial 2026 en Sud América va así:

Venezuela sufrió en casa, pero saco un empate a 1 gol contra Brasil, Paraguay da la campanada y derrota 2 – 1 a Argentina, les funciono su esquema táctico y Messi fue secado, prácticamente no se vio por ningún lado. Ecuador masacro a Bolivia 4 – 0 y se mete a zona de calificación. Perú y Chile empatan a cero goles, nada para nadie, Uruguay y Colombia dan un muy buen juego, se anotaron 5 goles, dan un excelente espectáculo, al final ganan los Uruguayos 3 – 2. La jornada 12 se juega este martes.

Martes 19 así se jugará:

Bolivia vs Paraguay 2.00 pm, Colombia vs Ecuador 5.00 pm, Argentina vs Ecuador 6.00 pm, Argentina vs Perú 6.00 pm, Chile vs Venezuela 6.00 pm. Brasil vs Uruguay 6.45 pm.

Casos y Cosas del Futbol

Tecos de la UAG fue el único equipo que se corono campeón en primera división 1993 – 1994, Segunda División 1974-1975 y tercera división 1972 – 1973.

Chivas es el único club Mexicano que gano el tetracampeonato. Lo consiguió entre 1959 y 1962.

América es el equipo campeón con menos derrota, esto lo consiguió en el Torneo Clausura 2005 cuando perdió un partido.

Los Xolos de Tijuana necesito jugar 59 partidos en primera división para obtener su primer título en el futbol mexicano, esto ocurrió en el torneo apertura 2012.

América y Guadalajara son los únicos equipos que han participado en todas las temporadas de primera división en la era profesional.

El primer equipo de futbol en México se formó en 1900, en Pachuca era el Real del Monte, por técnicos y mineros ingleses de la Cía.

Cruz Azul, Guadalajara, León, Necaxa y Puebla son los únicos equipos que han logrado el doblete en liga y copa.

Las Finales más repetidas en el futbol mexicano: América – Cruz Azul, América – Pumas, ambas 3 veces.

La mayor goleada en nuestro futbol, Veracruz 14 Monterrey 0, esto fue en 1946 el 26 de mayo.

El portero con más minutos sin recibir gol, lo hizo el argentino Hernán Cristante con el Toluca, acumulando 772 minutos.

Evanivaldo Castro “ Cabinho” posee el récord de más goles anotados en el futbol mexicano: 312 en total, divididos 289 en la liga y 23 en liguilla.

El mexicano con más goles en la liga mexicana, Jared Borgetti con 252 goles.

El portero mexicano Oscar “Conejo” Perez hasta el momento es el futbolista con más partidos en la primera división Azteca, un total 741 partidos jugados, defendiendo la portería de: Cruz Azul, Tigres, Jaguares, Necaxa, San Luis y Pachuca.

América tiene el récord de más partidos sin perder. Esta racha se extendió a 28 juegos entre la jornada 7 del torneo clausura 2005 a la jornada 11 de la apertura 2005.

En torneos largos Atlas tiene un récord de sequía goleadora de 1,076 minutos en la temporada 1980 – 1981, hasta que llego Héctor Pitarch, este argentino rompió esa racha.

Ignacio Trelles y Ricardo Ferretti son los entrenadores con más títulos en primera división, ambos con 7 campeonatos.

El Tuca Ferretti tiene un total de 14 coronas en nuestro futbol: 7 campeonatos de liga con: Tigres 5 , Pumas 1 y Chivas 1, con Toluca conquistó el Campeón de Campeones y la Concachampions y con los felinos obtuvo una Liga de Campeones de la Concacaf, una Copa MX y tres Campeón de Campeones.

Monterrey es el equipo que más goles ha recibido en una temporada, esto fue en 1945 – 1946, se llevaron 133 goles.

José Saturnino Cardozo con el Toluca es el máximo goleador en la historia de las liguillas con 43 goles, obvio todos con los choriceros.

El futbolista argentino, Rubens Sambueza es el futbolista con más expulsiones en nuestro futbol, con un total de 15 militando en: Tecos UAG, América, Toluca, León, Pachuca, San Luis.

Evanivaldo Castro “Cabinho” ganó ocho títulos de goleo en el futbol mexicano: Cuatro con los Pumas, Tres con el Atlante, Uno con el León.

El peor equipo con menos goles anotados en el campeonato mexicano en un torneo, fueron los Indios de Cd. Juárez tras solo conseguir 7 anotaciones.

Colibríes de Cuernavaca es el único club que solo ha jugado un torneo en Primera División. Esto fue en el Clausura 2003, y en consecuencia son quienes menos juegos han disputado, con únicamente los 19 que comprendían ese torneo.

La historia registra a cuatro equipos que terminaron un torneo sin ninguna victoria: Ciudad Juárez en Apertura 2009, Atlético Potosino en el Prode 1985, Veracruz en Clausura 2019 y Monterrey en Clausura 2020; aunque este último con la salvedad de que dicho torneo fue finalizado en la jornada 10 debido a la pandemia por COVID-19.

El empate con más goles fue entre Puebla vs Atlante terminaron 6 – 6 en 6 de mayo 1995.

El equipo que permaneció invicto por más tiempo fue el Zacatepec, durante la campaña 1957-58, ya que ganó sus 6 primeros juegos y se mantuvo invicto durante las 17 primeras fechas del campeonato. Perdió el invicto hasta la jornada 18 al caer 2-3 contra el Atlas.

Ha lo largo de la historia de la liga, han participado un total de 60 clubes. De los cuales solo 24 equipos han obtenido campeonatos de liga.

De los 60 equipos que participaron en los campeonatos y obtuvieron título: 14 permanecen en Primera división (América, Guadalajara, Cruz Azul, Universidad Nacional, Toluca, León, Pachuca, Monterrey, Tigres, Puebla, Atlas, Santos Laguna, Tijuana y Necaxa.

- 2 están en la Liga de Expansión: Atlante y Morelia.

- 1 juega en Segunda División: Tecos de la UAG.

- 1 juega en Tercera División Club Oro.

- 6 ya desaparecieron: España, Asturias, Marte, Tampico, Veracruz y Zacatepec.

Toluca, UNAM, Cruz Azul y Tijuana son los únicos equipos que después de su primer ascenso, nunca han descendido y/o ausentado de la máxima categoría.

De los 10 equipos que inauguraron la liga en 1943, tres están Primera División (América, Guadalajara y Atlas), uno en Liga de Expansión MX (Atlante) y seis desaparecidos (España, Asturias, Moctezuma, ADO, Marte y Veracruz).

Y que siga rodando el balón.