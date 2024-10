Sensei rojinegro

La jornada 13 inicio con el Santos recibiendo a Pachuca, terminan igualando a un gol. Chivas inicio perdiendo contra el Necaxa y en menos de 9 minutos le dio la vuelta al marcador y lo gana 3-2. Toluca masacro al Puebla y le gana 5 – 0, Mazatlán le gana 2 – 0 a unos Tigres, que creyeron que dejando titulares en la banca iban a ganar fácil, eso les pasa por soberbios y Pauno ya lleva dos derrotas. Cruz Azul sigue con un paso impresionante, golea 4 – 0 a los Bravos de Juárez. Monterrey y los pumas empatan a cero goles. Xolos y el América en feria de goles empatan a 2 goles, las Águilas no terminan de arrancar. Atlas se metió a la cueva de la Fieraaa, fue a buscar no perder y lo logro, un empate a cero, jugando muy feo, un puntito que no le sirve de mucho.

Con un empate muy aburrido inicio la jornada 14, Santos y Mazatlán quedan a cero. Toda la semana Las Chivas y sus seguidores, porristas ya habían ganado el partido contra el Puebla, era una tarea fácil y hasta goleada segura y del plato a la boca se les cayó la sopa pierden 1 – 0, el Chepo lo disfruto con gusto este resultado y respiro un poco. León quiere despertar y meterse al play in, por lo pronto golea 4 – 0 al Querétaro. Con uno de los goles más rápidos del torneo, al segundo 25 Cruz Azul le gana 2 – 0 a los Pumas, que realmente no fueron rival. Tigres le sufrió, pero le gano 2 – 1 al Pachuca , después de 2 caídas recupero la memoria y ya está en tercer lugar. Atlas volvió a empatar a cero ahora con Xolos, un equipo inoperante cero ataques, extremadamente defensivo, buscando puntitos innecesarios en lugar de ir por todo el botín, otra vez una entrada floja como ya es costumbre, sabemos que hay un equipo muuuuuy chato, ojalá la directiva mediocre que tenemos tome nota y ya piense reforzarlo o venderlo, Camilo sigue siendo el héroe de este equipo, no sé qué seriamos sin él. Toluca se mete a la casa del Necaxa y lo golea 3 – 1, Canelo Angulo tiene en este juego un Hat Trick. En feria de goles San Luis se mete a la casa de Juárez y lo golea 4 – 2. América le gana 2 – 1 al Monterrey en los últimos minutos del partido.

La fecha 15 iniciará de la siguiente manera:

Viernes 1º de Noviembre

Querétaro vs Juárez 7.00 pm, Mazatlán vs América 9.00 pm, Tijuana vs Tigres 9.05 pm.

Sábado 2 de Noviembre

San Luis vs Puebla 5.00 pm, Toluca vs León 5.00 pm, Guadalajara vs Pumas 7.05 pm, Monterrey vs Atlas 7.05 pm, Pachuca vs Necaxa 9.00 pm, Cruz Azul vs Santos 9.10 pm.

En la Champions, no cabe duda que el Real Madrid es un equipo de elite, iba perdiendo 2 – 0 y así termino el primer tiempo, en el segundo cambiaron de chip y le propinaron una goliza al Dortmund quedando 5 – 2, obvio son uno de los favoritos. Milán le gana 3 – 1 al Brujas, Mónaco 5 – 1 al Estrella Roja, Arsenal 1 – 0 Shakhtar, Juventus pierde en su casa 1 – 0 con el Stuttgart, PSG y el PSV empatan a un gol, Girona 2 – 0 al S. Bratislava. Sporting de Lisboa 2 - 0 al Sturm, Aston Villa 2 – 0 al Bolonia. Otro grande que rompe una hegemonía, el Barcelona derrota al Bayern M. 4 a 1. Atalanta empata a cero goles vs Celtic, Leverkusen y S. Brestois igualan a 1 gol, Manchester City le mete 5 – 1 al Sparta P. Atlético Madrid no ha ganado ningún juego y pierde 3 – 1 contra Lille Olimpique Club. Feyernood 3 Benfica 1, Red Bull Leipzig caen su casa 1 – 0 Liverpool, Red Bull Salzburg pierde 2 – 0 Dinamo, Manchester U. 5 – 0 Sparta. Young Boys pierde 1 – 0 con el Inter.

CASOS Y COSAS DEL FUTBOL

Con el clásico Regio jugado la semana pasada y que los del norte lo nombraron el mejor clásico de México, ¡obvio para ellos !, estos son los clásicos de nuestro Futbol Mexicano.

El Clásico Tapatío: Guadalajara vs Atlas

El Clásico Joven: América vs Cruz Azul

El Clásico Capitalino: América vs Pumas

El Clásico Regio: Monterrey vs Tigres

Si nos remontamos al origen de los clásicos en nuestro país, en clásico tapatío Guadalajara vs Atlas o Atlas vs Guadalajara, data desde 1916, el resto de los clásicos nacionales se originan a partir de la década de los años 60´s.

En nuestro futbol existió un duelo “Hispano” entre dos equipos que obvio ya no existen y ellos eran el Asturias y el España, ese era un clásico capitalino y junto con ese duelo otro era el Atlante contra el Necaxa, estos partidos que se considerarían clásicos se jugaron en las décadas del año de 1920, 1930 principios de 1940.

Clásico Nacional

No hay que darle vueltas y el clásico nacional es el más importante en nuestro futbol una rivalidad añeja entre dos de los equipos más queridos y seguidos en México. Hablo del América contra el Guadalajara, también conocido como el “ Superclásico” o “ Clásicos de Clásicos”. La rivalidad entre estos equipos surge a finales de los años 50, para ser exactos el 12 de noviembre de 1959, un partido ganado por el Guadalajara 2 – 0.

Poco a poco estos encuentros donde dos equipos antagónicos viven y sienten muy diferente el Futbol, por un lado, el Guadalajara que está conformado por puros jugadores mexicanos el cual representaba al pueblo y del otro lado el América siempre buscando brillar con grandes fichajes de extranjeros.

Total, de encuentros jugados hasta la actualidad

258 Partidos. Partidos de fase regular, liguillas, Copa México, Campeón de Campeones, Copa de Campeones de la Concacaf, Pre Pre Libertadores, Inter Liga, Copa Libertadores, Copa Libertadores y Amistosos.

Partidos Ganados por Equipo

América 98 Triunfos, Guadalajara 79 Triunfos, 81 Empates

Títulos

América 15 Campeonatos, Guadalajara 12 Campeonatos

Victorias como local

América 40, Guadalajara 35

Empates como local

América 29, Guadalajara 31

• Derrotas como local

América 28 Guadalajara 29

• Jugador con más partidos jugados en Clásicos

América: Cristóbal Ortega 50 partidos

Guadalajara: Juan “ Bigotón” Jasso 50 partidos

• Mas Goles Anotados en Clásicos

América: Luis Roberto Alves “Zague” 10 Goles

Guadalajara: Salvador Reyes 13 goles