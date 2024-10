Sensei rojinegro

Vaya sorpresa fue el juego de la Selección contra los Gringos, después del partido contra el Valencia, que termino pidiendo la hora, en este juego si sacaron la casta y dieron para mi gusto una muy buena exhibición en el marco de la despedida de Andrés Guardado. El triunfo de 2 – 0 fue justo y se cumplió.

También ver que Raúl Jiménez parece que volvió a tomar su paso, y jugo un muy buen partido, creo que en general se jugó muy bien y como todo el mundo quiere, que sea el inicio de un cambio y cada vez se juegue mejor y sobre todo que den espectáculo.

El prietito en el arroz, fue el sonido local que insistir abrumando con canciones y porras grabadas, el público tapatío no está acostumbrado a eso y esto se lo achacan a la gente de la federación, de muy mal gusto.

Atlas otra vez decepciona a su afición, Mazatlán vino se encerró y busco contragolpes y casi lo logra, el rojinegro no tuvo idea dentro del campo y menos desde la banca, de nueva cuenta vemos que es un equipo muy limitado, no hay un matón en el área. Otra vez una entrada escasa apenas llego a 10,000 asistentes. La Barra no apareció en su lugar, permaneció vacío durante todo el partido.

Otro grupo se manifestó en las tribunas con bengalas que arrojaron a la cancha y una manta que decía “Atlas es de su Gente”, obvio reprochándole a la directiva su pobre gestión, y todo el estadio se le unió con gritos en contra de los Orlegis. Si analizamos a fondo esta directiva, vemos que no se han producido elementos en la cantera y lo vemos el que no se han sumado los minutos de menor, como en otras ocasiones. La Sub 23 va en décimo lugar y con pocas posibilidades de meterse a la fase de liguilla. En el antepenúltimo lugar va la Sub 19 ya se pueden ir olvidando de la liguilla. La Sub 17 es la que mejor va, se encuentra en 4to lugar. Poco se habla de la femenil, donde Roberto Medina ha estado armando poco a poco un buen equipo y cada vez juegan mejor, posiblemente no alcancen a entrar a la liguilla a falta de un juego, pero se han visto cada vez una mejoría en el equipo.

La jornada 12 siguió con tres triunfos de los visitantes. Toluca se metió a la casa del Querétaro y le gano 1 – 0, el portugués Paulinho se hizo presente en el marcador. Cruz Azul le gana 2 – 1 a un alicaído Puebla, el Chepo está en la tablita. Xolos derrota a los rayos del Necaxa y le gana 2 – 1, y ya están en los primeros lugares. Chivas va a Tuzolandia y derrota 2 – 0 al Pachuca, el local ni las manos metió una versión muy triste de los Tuzos. América en menos de 10 minutos le mete 3 goles al Santos y lo termina goleando 3-0, las águilas empiezan a remontar. León le saca el triunfo 3 – 2 a Juárez de visita, con un gol en el tiempo de compensación. En el clásico Regio, donde presumen que es el mejor clásico del país, pobres no conocen la historia de nuestro futbol, en fin, los rayados se recetan a los Tigueres 4 – 2. Pumas aprovechó su localía y derrota 3 – 0 al San Luis, los universitarios ligan varios partidos sin perder.

La Tabla queda así después de 12 jornadas jugadas; 1.- Cruz Azul con 31 pts., 2.- Toluca 25 pts., 3.- Tigres 24 pts., 4.- Monterrey 24 pts., 5.- Pumas 23 pts., 6.- Tijuana 23 pts., 7.- San Luis 20 pts., 8.- Chivas 18 pts., 9.- Atlas 18 pts. 10.- América 17 pts. Estos serían los diez primeros lugares.

Esta semana será de doble jornada

La jornada 13 se jugará así:

Martes 22: Santos vs Pachuca 7.00 pm, Chivas vs Necaxa 7.05 pm, Mazatlán vs Tigres 9.00 pm, Toluca vs Puebla 9.05 pm.

Miércoles 23: Cruz Azul vs Juárez 7.00 pm, Monterrey vs Pumas 7.00 pm. León vs Atlas 9.00 pm, Tijuana vs América 9.05 pm.

De esta jornada ya se adelantó San Luis 4 – 0 vs Querétaro.

La jornada 14 tendrá estos juegos:

Viernes 25: Santos vs Mazatlán 7.00 pm. Puebla vs Chivas 9.00 pm.

Sábado 26: León vs Querétaro 5.00 pm, Pumas vs Cruz Azul 7.00 pm, Tigres vs Pachuca 9.00 pm, Atlas vs Tijuana 9.05 pm.

Domingo 27: Juárez vs San Luis 6.00 pm. Necaxa vs Toluca 6.00 pm, América vs Monterrey 8.05 pm.

Futbol en el Mundo

• En el Futbol Español van en la jornada 10.

Barcelona golea 5 – 1 al Sevilla, Atlético de Madrid 3 – 1 al Leganés, Real Madrid 2 – 1 al Celta, Villareal empata a 1 gol vs Getafe, Athletic de Bilbao 4 a 1 al Espanyol, estos son los equipos que están en los primeros lugares. Barcelona va a la cabeza con 27 pts., Real Madrid 24 pts., Atlético de Madrid 20 pts., Villareal 18 pts., Athletic de Bilbao y Mallorca 17 pts.

• Conmebol terminó así la fecha FIFA.

Brasil goleo a Perú 4 – 0, empiezan los cariocas a repuntar, Argentina masacro a Bolivia 6 – 0, Uruguay y Ecuador empatan en un aburrido juego a 0 goles. Paraguay frena a los Venezolanos 2 – 1, Colombia le gana a Chile 4 – 0, donde fue un día de campo para el Rojinegro Camilo Vargas.

Argentina 22 pts., Colombia 19, Uruguay y Brasil 16, Ecuador y Paraguay 13. Son los que están peleando los lugares directos.

Casos y Cosas del Futbol

Quien no recuerda en esta ciudad el Canal 58, “La Casa del Futbol”. Esta muy icónica estación de radio que todos los amantes del futbol en esta ciudad oíamos.

Cuantos cronistas reconocidos pasaron por esta casa, primero ubicada en los altos del Teatro Alameda y posteriormente en la esquina de Avenida Vallarta y Chapultepec. Don Manuel López Agredano fue su fundador, reconocido por su generosidad y que brindaba oportunidad para superarse a todos sus trabajadores.

580 de AM era el máximo referente en las transmisiones deportivas con las narraciones exclusivas de los equipos locales: Oro, Atlas y Guadalajara, al inicio con la voz inconfundible de Susano Santos Flores (+) “Susanito”. Era una tradición si no podías ir al estadio, escuchar los juegos por esa estación.

Ninguna otra estación de radio de la ciudad transmitía el balompié, logrando ser exclusivos por más de 30 años, hasta que en el año 1995 se abrieron más estaciones donde se sumaron los otros equipos locales: Los Leones de la U de G y Los Tecos de la Autónoma, anteriormente el Club Jalisco. Durante los descensos del Atlas, siempre acompañaron a los Rojinegros, incluso transmitiendo fuera de la ciudad algunos partidos, sobre todo los de las finales.

Recordando algunos de sus grandes figuras que pasaron por ahí: Emilio Fernando Alonso, Enrique Bermudez de la Serna, Nacho Gonzalez (+), Fray León (+), Jaime García Elías, David Medrano Feliz, Adan Vega Barajas, Ernesto Lopez Mota, Gilberto Ramos Camacho, Francisco Gonzalez, Octavio Hernández Romero (+), Este era un gran equipo de comentaristas, locutores, reporteros especializados en el bello deporte del futbol.

Todos hicieron una trayectoria y una escuela para las nuevas generaciones de cronistas, con el tiempo varios tomaron otros rumbos. Invitados por la televisión nacional e internacionales y algunas otras cadenas de radio.

También canal 58 fue de las primeras cadenas de radio, que mando a su equipo a los mundiales y eliminatorias, dando una cobertura a todos los programas que tenían diario.

Canal 58 fue la primera estación que acudió a los ex futbolistas como analistas de los partidos, varios de ellos se desenvolvieron muy natural con sus análisis y conceptos, que poco después les abrió la puerta en los equipos como técnicos. Algunos de ellos fueron: Daniel Guzman, José de Jesus Aceves, Jorge “Vikingo” Davalos, Sergio Lugo y José Luis Real, Ramon Ramírez, Benjamín Galindo, Missael Espinoza, Jesus Bracamontes, Raúl “Willy” Gómez. Y fueron los pioneros en invitar a Arturo Yamasaki (ex árbitro) para analizar las decisiones y los arbitrajes.

Algunos recordaran cuando a Don Manuel y a su hijo José Manuel “Pituko” Lopez, junto con varios de sus cronistas, se les ocurrió por el aniversario 50avo del canal buscar jugadores que portaran el “58” en el dorsal de su camiseta. Esto fue más o menos por el año de 1996.

Esta fue una labor muy grande en la que David Medrano y varios colaboradores del canal tuvieron que gestionar con Rafael Lebrija en la Federación Mexicana de Futbol, el permiso para lograr su objetivo. Esto fue algo muy sonado en nuestro futbol, ya que en aquel entonces la numeración de los equipos eran del No 1 al No 30.

La idea inicial era que solo un jugador de los equipos tapatíos, portaran ese número, Siendo Darío Franco por el Atlas, Benjamín Galindo por las Chivas, Daniel Guzmán por los Leones de la U de G, Omar Donizete por los Tecos de la UAG.

Tuvo esto un golpe mediático, que varios jugadores solicitaron portar ese número 58 en sus equipos, como Jared Borgetti en Santos. Darío Franco cuando paso al Morelia pidió jugar con ese número, durante más de 3 años ese número fue muy solicitado por los patea balones, siendo otros como Juan Pablo Rodríguez, Carlos María Morales y Hugo “Misionero” Castillo en el Atlas, Adolfo “Bofo” Bautista en Tecos y Chivas, Roberto “Chorrillano” Palacios primero en el Puebla y luego en los Tecos, Francisco Palencia, Ramon Ramírez, Joel Sanchez.

Canal 58 nos acompañó a todos los futboleros durante muchos años, siempre recordaremos esta estación, sus programas, sus transmisiones y todas las grandes voces que por ahí pasaron.

Canal 58 fue vendido a la OEM, Organización Editorial Mexicana, que en esta ciudad manejaba el diario el Occidental y su famoso periódico deportivo El Esto.

México vs Estados Unidos en la Historia Futbolística.

Vamos a recordar en lo largo de los años, los enfrentamientos que ha habido entre nuestra selección nacional y la selección de los estados unidos de norte América.

Estas dos selecciones hoy por hoy, son las más importantes de nuestra confederación, no solo por la histórica rivalidad futbolística, sino también por la rivalidad entre ambas aficiones. Ambas selecciones son las más exitosas de su confederación, siendo las únicas junto a Canadá en ganar la Copa Oro desde 1991.

Durante muchos años, los encuentros entre U.S.A. y México no eran considerados como un clásico debido a que el fútbol, o «soccer» como es conocido en Estados Unidos, no era un deporte popular en el país y su selección era regularmente vencida contundentemente por la selección mexicana. La situación cambió después de la Copa Mundial de Fútbol de 1994 celebrada en Estados Unidos, y el nacimiento de la liga americana MLS.

El primer partido registrado entre ambas selecciones, se registra en el año de 1934. El historial de enfrentamientos oficiales según la FIFA, de un total de 78 encuentros, ya incluido el del martes pasado.

Aquí unos datos interesantes:

37 Triunfos para México, 24 para Estados Unidos y 17 empates.

• Año de Fundación

La Federación Mexicana de Futbol se fundó en 1922

La USSF fue fundada en 1913

• Primer Enfrentamiento

El primer partido jugado fue 24 de mayo de 1934 y el otrora tricolor perdió 4 – 2.

• La mayor goleada

México fue un 7 – 2 en 1957 el 28 abril.

Estados Unidos obtuvo su mejor goleada 4 – 0 en 18 de junio de 1995.

• Máximo Goleador

Mexicano: Javier Hernández con 52 goles.

Americano: Landon Donovan 57 goles.

• Jugador con más partidos internacionales

Andrés Guardado por México con 180 partidos.

Cobi Jones por U.S.A. 164 juegos.

• Participaciones en Mundiales

México 17 asistencias, U.S.A. 11 asistencias.

• Encuentros Oficiales FIFA

México 923 partidos. U.S.A. 743 partidos

• Participaciones en Copa América

México 10, U.S.A. 4

• Jugador con más participaciones en un Mundial

Rafael Márquez de México 20 partidos.

Landon Donovan de U.S.A. 12 partidos.

Y que siga rodando el balón.