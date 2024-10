Sensei rojinegro

Toda la semana antes del juego de la selección se habló que el equipo Valencia no era un rival digno para los ex verdes, que venía con un equipo disminuido con pocos o casi ningún titular, iba a hacer un día de campo para los nuestros. El ir ganando 2 – 0 se suponía que terminaría en una goliza, nuestro H. Entrenador puso un cuadro alterno según él, y cuando los españoles le empatan y le dan juego, no tuvo más remedio que utilizar a los “titulares”, que lección le dieron al vasco.

El público de Puebla le tundió con oles y abucheos al tricolor, ahora viene el martes el juego contra los Gringos, que por cierto le ganaron a Panamá 2 – 0, este encuentro obvio va ser más difícil y veremos cómo se comporta la afición tapatía con la selección, porque aquí somos más exigentes.

En esta fecha FIFA, se reanudaron los juegos eliminatorios de la Conmebol se jugó la fecha No 9, estos fueron los resultados de media semana:

Bolivia derrota 1 – 0 a Colombia, Ecuador 0 – 0 con Paraguay, Venezuela empata a 1 gol vs Argentina. Chile pierde 2 – 1 en casa contra Brasil, estos empiezan a escalar en la tabla. Perú derrota 1 – 0 a Uruguay.

La fecha 10, se juega este martes 15 del mes en curso. Los juegos son: Colombia vs Chiles, Paraguay vs Venezuela, Uruguay vs Ecuador, Argentina vs Bolivia, Brasil vs Perú.

Argentina sigue a la cabeza con 19 puntos, Colombia 16, Uruguay 15, Brasil 13, Ecuador y Bolivia 12 puntos.

Jornada 12 del Futbol Mexicano

Viernes 18

Atlas vs Mazatlán 7.00 pm

Querétaro vs Toluca 7.00 pm

Necaxa vs Tijuana 9.00 pm

Puebla vs Cruz Azul 9.05 pm

Sábado 19

Pachuca vs Guadalajara 5.00 pm

Juárez vs León 7.00 pm

América vs Santos 7.05 pm

Monterrey vs Tigres 9.10 pm

Domingo 20

Pumas vs San Luis 12.00 pm

Casos y cosas del futbol

Hay casos de jugadores que han militado en varios equipos, países y confederaciones voy a recordar algunos de ellos. Que dejaron huella por todo el mundo, estos son los 5 principales a nivel mundial.

Sebastián “el loco” Abreu

Uruguayo. Su posición era centro delantero jugo en un total de 32 equipos, algunos de los equipos que jugo este singular delantero. México: Cruz Azul, Tecos, América, Tigres, Monterrey, San Luis y Dorados. Argentina: San Lorenzo, River Plate, Rosario Central. Uruguay: Defensor Sporting, Nacional de Montevideo, Club Bolso, Central Español. Boston River, Sud América. España: Deportivo La Coruña, Real Sociedad. Brasil: Gremio, Botafogo, Figueirense, Bangu, Rio Branco. Athletic Club. Paraguay: Sol de América. Chile: Audax Italiano, Deportes Magallanes, Puerto Montt. El Salvador: Santa Tecla. Israel: Beitar Jerusalén. Grecia: Aris Salomónica.

Con su selección disputó 2 copas del mundo: Corea – Japón 2002, Sudáfrica 2010.

Contabilizó un total de: 787 juegos disputados, anoto 404 goles, participo en 27 temporadas. Inicio en 1994 y dejo de jugar en 2021.

John Burridge

Inglés. Guardameta. 29 Clubes defendió este reconocido arquero. Sus equipos fueron: Inglaterra: Workington, Blackpool, Aston Villa, Southend United, Crystal Palace, Queens Park Rangers, Wolverhampton Wanderes, Derby County, Sheffield United, Southampton, Newcastle United, Scarborough, Lincoln City, Enfield, Manchester City, Notts County, Witton Albion, Darlington, Grimsby Town, Gateshead, Northamton Town, Purfleet, Blyth Spartans. Escocia: Hibernian, Aberdeen, Dunfermline Athletic, Dumbarton, Falkirk, Queen of the South.

Nunca jugó con su seleccionado.

788 partidos jugados fue su récord, 28 temporadas jugadas, comenzó jugando en 1969 hasta 1997.

Trevor Benjamín

Inglaterra su lugar de nacimiento, de madre Jamaiquina. Su posición centro delantero. Sus equipos fueron un total de 29 conjuntos. Inicio jugando en Inglaterra: Cambridge United, Leicester City, Crystal Palace, Norwich City, West Brom, Gillingahm, Diamonds, Brighton, Northampton, Coventry, Peterbrough, Watford, Swindon Town, Boston United, Walsall, Hereford, Gainsborough, Northwich Victoria, Hednesford Town, Wellingborough Town, Kidsgrove Athletic, Tamworth, Harrogate Town, Working, Bedlington Terriers, Wroxham, Morpehth Town, Seaton Delaval. Australia: Sunshine George Cross.

Jugó en la Selección Inglesa con la sub 21, debuto contra México el 24 de mayo 2001.

Con un total de 448 partidos jugados, 106 goles anotados, participo en 17 temporadas. Jugando desde el año 1995 hasta el 2012.