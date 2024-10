Sensei rojinegro

Resultados Jornada 11

Inicio la jornada con el Mazatlán empatando a 1 gol contra Querétaro, los Queretanos rescataron el empate en los últimos segundos de tiempo de compensación. Tijuana se lleva el triunfo en la frontera 2 – 1 ante Pachuca, en un partido donde hubo dos autogoles por bando. Tigres derrota 1 – 0 al Puebla con un golazo de Gignac de tiro libre. San Luis se le atravesó al Monterrey y le gana con la mínima 1 – 0, este cuadro regio no levanta le han invertido mucho dinero, jugadores y un nuevo entrenador y no camina. La máquina del Cruz Azul golea 3 – 0 al Necaxa, la verdad no veo quien los pare y van que vuelan pitando para llegar a la final, hoy por hoy el mejor equipo. Toluca no pudo con los Pumas en una cancha mojada y empatan a 1 gol, Thiago Volpi le regala un balón rechazado al Chino Huerta y los del pedregal se fueron arriba, pero el portugués Paulinho no perdona y con un riflazo empata el juego. León tenía la ventaja ante las Águilas y la deja ir, empatan a 1 gol. América se está alejando y en este torneo no camina.

El clásico tapatío, como siempre era un partido muy esperado por las aficiones locales, una semana de dimes y diretes mucha palabrería, pero en la cancha se demuestra, y esta vez le toco a mis rojinegros ganar. Argumentan los Rojiblancos que el primer gol viene de una falta, pero se ve en la toma que ambos jugadores se venían jaloneando, el colegiado dejo seguir la jugada y esta termina en gol. Atlas muy pronto en el segundo tiempo se fue arriba con dos goles más. Chivas reacciona y en un error de Camilo se acercan con 2 goles, pero ya no pudieron empatar, Beñat reforzo la parte baja del equipo y busco aguantar con todo y le resulto, un triunfo que sabe a gloria porque es ante el rival más odiado. Durante el partido se estuvieron oyendo los gritos homofóbicos cuando Camilo despejaba, cada vez más fuertes y constantes, pero ni el árbitro ni el sonido local hicieron algo, el de negro no paro el partido, se hizo el desentendido. Si este juego hubiera sido en el Jalisco, ya hubieran vetado al estadio, pero como fue en el Akron se quedaron mudo, ahí se las dejo botando.

Champions League resultados

Esta jornada 2 de la Champions trajo resultados muy sorprendentes y varios favoritos perdieron:

Benfica goleo 4 – 0 Atlético Madrid. Red Bull Leipzig 2 – 3 Juventus, Lille Olympique Sport derrota 1 – 0 al Real Madrid. Aston Villa 1 – 0 Bayern M. Liverpool 2 – 0 Bolonia, Club Brujas 1 – 0 SK Sturm Graz. Red Bull Salzburg 0 – 4 Stade Brestois. Sttugart 1 – 1 Sparta Praha. Dortmund 7 – 1 Celtic F.C., PSV 1 – 1 Sporting de Lisboa. S Bratislava 0 – 4 Manchester City. Barcelona 5 – 0 Young Boys. Leverkusen 1 – 0 Milán. Inter 4 – 0 Estrella Roja. Arsenal 2 – 0 PSG. Shakhtar 0 – 3 Atalanta. Girona 2 – 3 Feyenoord.

La jornada 3 se jugará el 22 y 23 de Octubre.

Estas últimas semanas salió a la luz un dato que informaba cuales eran los equipos que tenían más derrotas en su existir, como siempre estos datos mal informan a la gente y generan una serie de chismes y comentarios negativos.

Y digo esto porque se afirma que estos equipos son los que más derrotas a cuestas tienen: Atlas 998 derrotas, América 906 derrotas, Atlante 905 derrotas, Chivas 848 derrotas y Pueblas 841 derrotas.

Atlas cumplió este año 108 años de fundado, el futbol mexicano como profesional inicio en el año 1943, entonces Atlas viene jugando más o menos desde ese año, o sea 81 años, si dividimos los años entre los partidos perdidos da un promedio de 12 perdidos por año. ¡Ya no se oye tan “alarmante” verdad !, pero las redes sociales quieren poner a mis rojinegros como los más perdedores.

Siguiendo con esta lógica: América tendría 11 perdidos, Al igual que los Morenitos del Atlante, Las Chivas 10 perdidos y el Puebla igual. Manipular las estadísticas a la conveniencia e intereses negativos siempre da mucho de qué hablar, así es que no se dejen engañar.

Semana de chismes y noticias que atañen a los equipos locales.

Con Atlas se soltó muy fuerte el rumor que Orlegi vendería al equipo (te lo pedimos Sr.) al Grupo Urrea que encabezo por Don Alfonso Urrea (+), quien no sabe Alfonso Urrea fue directivo y socio del Club Atlas hasta la venta a Grupo Salinas, muchos años estuvo en el consejo y ha sido patrocinador del equipo por muchos años, en su sangre corre los colores rojinegros.

Ahora sus hijos y sobrinos están a cargo de su exitosa empresa, ojalá se animen. Pero me dicen mis contactos que es muy difícil que lo adquieran. Sería una pena que no, pero por lo que se está viendo es que los Orlegis si están buscando desprenderse del equipo, a todo esto, el sábado Orlegi Sports desmintió que esté tratando de vender al equipo, entonces si no es cierto, pues métanle dinero al equipo y preocúpense más por él y no lo abandonen.

Chivas, en el ojo de huracán primero por la oferta de Boca Juniors a Fernando Gago. Se me hace una total falta de respeto que este argentino ante su equipo, presidente y afición. Pero esto no es novedad, argumentando que Boca es el equipo de sus amores y que él fue jugador, quiere dejar su trabajo tirado. Últimamente le ha estado pasando esto al cuadro tapatío. Yo en su lugar inmediatamente lo ponía patitas en la calle. Después del clásico desmintió que no era cierto que nunca hubo un acercamiento y que era puro chisme de la prensa, cuando en Argentina ya lo dan por un hecho que se va, pero pronto se sabrá la realidad.

La otra fue la broma del Piojo Alvarado, la verdad quien ha estado en un vestidor, sabe que siempre hay bromas de todo tipo entre los jugadores, creo que en esta ocasión se satanizó al Piojo, creo que se le fue la mano y si ocasiono un disgusto entre la prensa, que por lógica se retiró de la conferencia de prensa, pero de eso a tomarlo como un atentado, dista mucho. Que si estuviera vivo Jorge Vergara hubiera tomado una medida drástica, estoy seguro que lo hubiera hecho, pero él no está.

Las bromas entre compañeros siempre han existido y existirán no solo en el vestidor, sino en el camión, avión y en los hoteles, esto pasa en todos los equipos y seguirá pasando. Hay mucho material de estos casos que vale la pena platicarlos en un futuro.

Tomando como tema la salida de Gago de las Chivas, siempre le pasa a nuestros equipos este tipo de actitudes de parte de muchos Argentinos y lo peor de todo es que siempre nos la hacen.

Cuantos casos no han pasado que los Che´s andan pirateando jugadores de nuestra liga, los que ellos mismo venden a precios estratosféricos y los quieren de regreso casi regalados y muchas veces no terminan ni de pagarlos. Y esto es muy frecuente y siempre agachamos la cabeza.

Hemos conocido casos como algunos entrenadores argentinos que regalaron los juegos de los equipos que dirigían cuando enfrentaban a los equipos de su país. Recordaremos cuando Atlas jugo contra el Boca Juniors en la Libertadores. Cuando Miguel Angel Brindisi puso a entrenar al equipo con fuertes cargas de trabajo y con pesas el día del juego contra los Bonarenses, dejándolos agotados y obvio el equipo perdió 3 – 0.

En el Mundial de Qatar también el entonces director de selecciones Guillermo Cantú, cuestiono a Gerardo Martino que entrego el partido contra Argentina, utilizando una alineación débil y jugadores que no habían participado.

La semana pasada se me paso comentar el triunfo apretado, pero al fin triunfo de las Águilas y como siempre muy criticado por sus adversarios.

América se llevó el Campeones Cup, ganándole al Columbus Crew, que los anti americanistas denostaron este juego. La verdad me dio gusto ya que teníamos a los de la MLS con el pie en el cuello. En el 2019 las Águilas habían perdido la final contra el Atlanta United.Tigres era el único que ya lo había ganado en dos ocasiones en el 2023 contra Los Ángeles F.C. y en el 2018 al Toronto. Atlas lo perdió en el 2022 con el New York City, en el 2021 Cruz Azul lo pierde contra Columbus Crew.

En este parón por la fecha FIFA, el Vasco Aguirre tendrá dos juegos para seguir ajustando y probando a su equipo. El sábado 12 de octubre va contra el club Valencia en Puebla y el martes 15 de octubre en el estadio Akron contra la Selección de Estados Unidos, este si realmente vienen los gringos con su primer equipo, va ser un buen parámetro para los ex verdes. Lo único que la verdad se me hizo absurdo es el llamado de Guillermo Ochoa, realmente la selección no lo necesita, ya hay buenos porteros mexicanos y si no le laten a l cuerpo técnico, ahí está Thiago Volpi que ya es mexicano, el otro llamado para estos juegos si lo entiendo y creo que es muy merecido, hablo del llamado del principito Andrés Guardado, donde será su despedida de la selección, bien merecido lo tiene.

En la COMENBOL, también se tendrán juegos para las eliminatorias al mundial 2026:

Jueves 10 de Octubre

Bolivia vs Colombia a las 2.00 pm

Ecuador vs Paraguay 3.00 pm

Venezuela vs Argentina 3.00 pm

Chile vs Brasil 6.00 pm

Viernes 11 de Octubre

Perú vs Uruguay 7.30 pm

La verdad no doy crédito a lo que he estado escuchando y leyendo estos últimos días, donde varios comentaristas, periodistas y ex jugadores están proponiendo que existan más cambios en los partidos de futbol.

El conocido icono mexicano Hugo Sanchez ahora en su faceta de comentarista en la tv por cable, sugería que, debido a las cargas de trabajo, la cantidad de juegos a disputar y con la idea de proteger la integridad física de los jugadores, lo ideal sería que hubiera 10 cambios en un juego, ¡¡¡así como lo leen 10 cambios! !, la verdad me fui para atrás como “Condorito”, y comentaba el ídolo mexicano que se debería de abrir una 4ta ventana cambios. Esto sería prácticamente cambiar todo el equipo y todavía se podría hacer otro más por el protocolo de conmoción.

En otro programa el debate era que, según ellos, subirlo de 5 a 7, argumentando la cantidad de partidos que disputa un jugador en sus campeonatos y confederaciones, por los torneos y campeonatos. Yo no lo dudo que, si se les carga un poco, pero pienso que estos señores no ganan 1 peso y la verdad pueden desquitar sus grandes salarios, como lo hacen en las ligas de Europa donde llegar a tener hasta tres juegos por semana y no se quejan.

Es muy importante recordar que, durante gran parte de la historia del futbol, las sustituciones no estaban permitidas durante los partidos. Comenzaban jugando los once futbolistas y esos mismo terminaban el encuentro, si existía una lesión el equipo se quedaba disminuido.

No fue hasta el año de 1958 cuando la International Board (IFAB) el órgano responsable de las reglas del futbol autorizo la primera modificación. Para el mundial de Suecia, con respecto a los cambios solo se permitían dos, que inicialmente era el portero y un jugador de campo, estos solo podían substituir a jugadores lesionados.

En 1967 fue la primera vez que existió una sustitución de un jugador por decisión táctica de un entrenador, esto quedo ya autorizado, a partir de ahí las lesiones ya no eran las únicas que permitían hacer el cambio durante los partidos.

En México 1970 como dato anecdótico fue cuando se introdujeron las tarjetas amarillas para la primera amonestación y la tarjeta roja para la expulsión, esto como dato curioso.

Siguiendo con los cambios, fue hasta el año de 1992 que se reglamentan la realización de tres cambios por equipo, uno de ellos solo si el portero llegase a lesionarse. Esta medida fue recibida con un poco de escepticismo.

En 1995 tres años después de la autorización del tercer cambio, se autorizó ya sin ninguna restricción, que la tercera sustitución podía ser para cualquier jugador, ya no exclusivo del portero.

Para el año de 2018, Se autoriza la realización de un cuarto cambio por equipo, cuando el partido llegue a una prórroga. Esta regla se aplicó por primera vez durante el mundial de Rusia 2018, para evitar el desgaste físico de los jugadores.

A partir de la pandemia, se aumentaron a 5 cambios cuando se reiniciaron los campeonatos, que muchos pensamos que sería una medida hasta que pasara la presencia del virus, y más cuando surgieron las primeras vacunas. Los argumentos era que el aumento de los cambios era para garantizar la calidad y bienestar del jugador y del espectáculo.

La International Football Association Board (IFAB) aprobó el 8 de mayo del 2021 el aumento de jugadores de cambio, y trajo también que la convocatoria de jugadores al juego subiera de 23 jugadores en lugar de 18. Esta medida que se suponía seria transitoria y permanece como fija y esto dio la forma de hacer los cambios durante el juego. Los cambios seria por jugador lastimado durante el juego, y tres ventanas para proceder con los demás cambios. En las semifinales y finales se podrá hacer un cambio extra, aunque se haya alcanzado el número de cambios, este cambio extra podrá realizarse antes del inicio de la prórroga o durante el descanso de la misma.

El otro cambio que entró en vigor por el protocolo de las sustituciones adicionales permanentes por conmoción cerebral. Se produce una sustitución adicional permanente por conmoción cerebral cuando se sustituye a un jugador cuando se produzca una conmoción cerebral o se sospeche que se ha producido y este no participa más en el partido. Dicha sustitución no cuenta en el cómputo de las sustituciones «normales» permitidas (o en las oportunidades de sustitución, si procede). Esto tiene que ser validado por el medico especial que está en el campo de juego.

Y que siga rodando el balón, en una semana de mucho futbol.