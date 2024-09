Sensei rojinegro

Ojo, hay que poner mucha atención en lo que paso en la jornada 9 de nuestro muy golpeado futbol. Las asistencias en los estadios fueron raquíticas, y debe ser una llamada de atención a los responsables de nuestra H. Liga MX. Monterrey, Chivas, Tigres y Toluca son los únicos que se salvan, ya que venden con anticipación los abonos.

Se informo que en el estadio de León fueron solo 5,600 aficionados, en Puebla 6,750, en C.U. con Pumas 7,200, Santos 8,150 y en el Jalisco con Atlas no llego a 10,000. La saturación de partidos por fechas dobles, la calidad del espectáculo, los precios de entrada, los precios de los productos dentro del estadio, la poca calidad de refuerzos de los equipos, etc. etc. Pueden ser muchos motivos, pero lo curioso que en los últimos juegos de la selección en USA también la afición no se manifestó, como antes.

Se está matando a la gallina de los huevos de oro. Y con los caprichitos de la Televisión al imponer horarios y días de juego, más.

América se llevó el Campeones Cup, ganándole al Columbus Crew, que los anti americanistas denostaron este juego. La verdad me dio gusto ya que teníamos a los de la MLS con el pie en el cuello. En el 2019 las Águilas habían perdido la final contra el Atlanta United. Tigres era el único que ya lo había ganado en dos ocasiones en el 2023 contra Los Ángeles F.C. y en el 2018 al Toronto. Atlas lo perdió en el 2022 con el New York City, en el 2021 Cruz Azul lo pierde contra Columbus Crew.

Resultados Jornada 10

Puebla caen en casa 3 – 2 contra los Bravos de Juárez, los fronterizos ganan, pero no les sirve para salir del sótano general. Querétaro y Necaxa empatan sin goles en un juego muy aburrido. Tigres rescata un punto en un juego polémico donde el VAR le quita el tercer gol a León, que la verdad parecía bueno y Tigres nuevamente rescata un punto en el tiempo adicional, terminan empatados a 1 gol. Xolos le gana 1 – 0 a Mazatlán, lo que le permite subir a los primeros lugares y a los cañoneros quedarse abajo en la tabla. En un partido de ida y vuelta Cruz Azul derrota en su casa 4 – 2 al Pachuca, los Tuzos iban ganando 2 – 0 y perdieron la ventaja. Chivas empata a un gol contra el Monterrey, un gol polémico anulado por el VAR a los Rayados, pudo poner en ventaja a los del norte, lo increíble es que Santander estaba en el VAR, como dicen por ahí, cuando el río suena... San Luis gana en su casa 3 – 1 al Santos, los de la comarca iniciaron ganando, pero en pocos minutos perdieron la ventaja. Pumas va de visita con el América y le gana 1 – 0 una derrota dolorosa para las Águilas, el bicampeón está perdiendo aire.

En el Toluca vs Atlas, nos emocionamos en los primeros 30 minutos del partido, varias llegadas de gol del rojinegro, pero lo de siempre no hay quien las meta y los Diablos anotan primero en un error garrafal de nuestra defensa y como la canción “todo se derrumbó “, los Choriceros hicieron pedazos al equipo que nunca tuvo reacción y ganan 4 – 1. La verdad en esta ocasión yo no culpo a Beñat, puso lo mejor que tenemos ya que no hay más, lo que se ha dicho no hay un equipo competitivo, no hay banca, no hay jugadores letales y que pesen. Orlegi no quiso y no quiere invertir en el equipo eso nos lo viene demostrando y poco le importamos la afición y la fiel. El mono ese que tienen llamado Brunati no pesa ante su directiva e Irraragorri anda más preocupado con sus problemas hacendarios y tiene a sus dos equipos de picada. Por favor Orlegi si no piensan invertís y tener al equipo como lo tienen, mejor busquen quien deveras puede interesarse en él, ya no lo hundan más. Y viene el Clásico, uff.

La Jornada 11, así se va a jugar

Viernes 4 de Octubre

Mazatlán vs Querétaro 8.00 pm, Tijuana vs Pachuca 9.00 pm.

Sábado 5 de Octubre

San Luis vs Monterrey 5.00 pm. Tigres vs Puebla 5.00 pm, León vs América 7.00 pm, Guadalajara vs Atlas 7.05 pm, Toluca vs Pumas 9.05 pm.

Domingo 6 Octubre

Cruz Azul vs Necaxa 6.00 pm, Santos vs Juárez 8.05 pm.

Con el lamentable fallecimiento de André Marín la semana ante pasada, quiero hacer un recuento de los periodista, narradores y comentaristas que me vienen a la mente durante los años que tengo oyendo y viendo futbol. Algunos todavía vigentes y otros de que siempre serán recordados.

Me vienen recuerdos de dos personajes locales en los deportes. que eran en su momento los más reconocidos cuando yo estaba chico y eran: Juan Manuel Rojo en el canal 4 y Susano Santos Flores en el radio, este último con un fatal desenlace en su vida.

De estos que aquí nombro, son los que de momento me vienen a la mente y tengo muchos recuerdos. No llevan un orden de importancia solo los enumero y en próximas columnas seguiré hablando de estos personajes de la radio, televisión y prensa escrita.

Octavio Hernández Romero

Como no recordar a este conocido comentarista deportivo todo un icono en aquel famoso canal 58, con sus narraciones y comentarios siempre apoyando a los equipos locales, Chilango de nacimiento, pero tapatío por adopción. Arribo a nuestra ciudad en los años 70s, como representante de una agencia de publicidad, inicio como comentarista de cancha en el 58 por el año de 1973, trabajo también para la extinta Imevision participando en el mundial de Italia 1990. Fue invitado en 1993 a la Promotora Deportiva Guadalajara por Don Salvador Martínez Garza (+) en donde desempeñó el cargo de director comercial y de relación con los medios de comunicación hasta 2002.

Durante sus años en el canal 58, compartió micrófonos con algunos muy reconocidos comentaristas, aún vigentes como: Emilio Fernando Alonso, Adán Vega Barajas y David Medrano Félix. Posteriormente regreso a la radio local en el canal 1480 con un programa llamado: “Solo Futbol”

Mantuvo por muchos años un programa deportivo nocturno llamado “Usted tiene el Balón”. Su última participación en Medios de Comunicación fue en el programa Buenos Días Futbol, dentro de la estación Frecuencia Deportiva, en el 1370 de AM en Guadalajara. Conocido como el “Hombre Futbol” acuño frases que siempre recordaremos: “Viene lo Mejor” y “Recuerden que Dios los Ama”. Y durante las finales del futbol y en la participación de los equipos tapatíos aquella famosa canción muy pegajosa “Queremos un Campeón, Jalisco lo pide unido, queremos un Campeón”. Falleció en esta ciudad el 10 de marzo del 2015, por complicaciones de la diabetes.

Angel Fernández Rugama

Nacido en Morelia Michoacán en el año 2 de agosto de 1925. Para mí el mejor cronista deportivo de todos los tiempos, tenía la habilidad de narrar el peor partido de futbol y hacerlo agradable, ameno e interesante con sus comentarios. Inicio como reportero del diario Excelsior y sobresalió por su estilo fluido y emocionante y por su gran capacidad de improvisación poética.

Es famoso por la cantidad de apodos que les ponía a los jugadores de la Primera División Mexicana. Tenía una chispa para escoger el apodo adecuado al jugador, que después todo el mundo lo conocía más por su apodo que por su nombre y apellido.

En 1959 Don Emilio Azcárraga adquiere al club América y escoge a Angel Fernández como su narrado oficial. Trabajando para Telesistema Mexicano ahora Televisa, narro la inauguración del estadio Azteca al que bautizo como “El Coloso de Santa Úrsula”.

Por invitación de Margarita López Portillo, hermana del Presidente dejo Televisa para irse a Invasión donde ella era la presidenta. Ya que querían que el canal 13 entrara en competencia en el ramo de deportes. Para el mundial de México 86, regreso a la radio para narrar partidos en Radio Fórmula, en esta estación conducía un programa de radio con otra leyenda como Don Fernando Marcos. En W radio tuvo un muy exitoso programa que se seguía a nivel nacional llamado “El Futbol y Otras Galaxias” al lado de su gran amigo El Che Ventura.

Sobresalió por la manera tan emocionante que tuvo para narrar los partidos. Creador de un estilo que sigue siendo imitado por otros narradores en la actualidad, en un nivel muy superior a lo que realmente sucedía en la cancha. Fueron memorables las crónicas que realizaba.

Angel “bautizó y apodó” a las Chivas como el “Rebaño Sagrado”, al Cruz Azul como “La Máquina Celeste”. “Los Leones Negros” a la Universidad de Guadalajara, "Los Ates del Morelia", al Club Atlético Morelia, "La Jaiba Brava", al Tampico Madero.

A un sin número de jugadores como: el "Supermán" Marín, "El Confesor" Cornero, el "Kalimán" Guzmán, la “Cobra” Muñante, el “Wama” Puente, EL “Astro Boy” Chavarín, “Cyrano” a Enrique Borja, "Benito Buen Hombre" Benito Pardo, "El Niño de Oro" Hugo Sánchez, "El Lobo Solitario" José Alves "Zague". "El Maestro" Benjamín Galindo, “Pata Bendita" a Oswaldo Castro. La verdad una lista interminable adjudicada a este señorón.

Y algunas de sus frases célebres durante sus transmisiones:

“El Juego del Hombre”, "¡A todos los que quieren y a todos los que aman el futbol!", "¡Niños y mujeres primero!" esta frase la usaba cuando un partido era angustiante. "¡Me pongo de pie!", "Agarrando sus fierros como queriendo pelear". Y la que me quedo muy grabada en el mundial de México 70, cuando se refirió al uniforme de Rusia y sus letras al pecho: CCCP = 'Cucurrucucú paloma' y luego durante el mundial la cambio a: CCCP = 'Camaradas, cuidado con Pelé'.

Obtuvo el récord de haber cantado el gol más largo en la narración mexicana.

Falleció 22 de mayo de 2006 a los 80 años, en la Ciudad de México.

Fernando Marcos González

Fue un futbolista, árbitro, entrenador, periodista deportivo de fútbol mexicano en radio y televisión. Nacido en la Ciudad de México en 1913. Se decidió profesionalmente por el fútbol, y militó desde los trece años en el club Germania FV de la segunda división. Pasó a la liga mayor jugando para el Club España desde 1930, con el que llegó a ser campeón en las temporadas 1933-1934 y 1935-1936. Se registró en el Club Asturias en 1936.

Seleccionado para el equipo nacional, participó como jugador en las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1934, que tuvo su sede en Italia. Se convirtió en árbitro en 1937 y presidió la Asociación Mexicana de Árbitros de Fútbol. Entrenó sucesivamente a partir de 1948 a los clubes Asturias, Necaxa, Toluca, Marte y América. Fue director técnico de la Selección Mexicana en 1959.

Su trayectoria como narrador de futbol inició en 1939 por radio. En televisión en el año de 1962 en Telesistema Mexicano, cubrió varias Olimpiadas y Mundiales. Como no recordar su voz en el noticiero cinematográfico semanal Tele Revista, antes de empezar las películas en los cines nacionales. En 1990 se fue para TV Azteca a petición de Ricardo Salinas P.

Se dice que Don Fernando fue el que acuñó la frase del “Clásico Nacional” entre el Club América y el Club Guadalajara. Y otro hecho gracioso que a él se le atribuye fue que siendo entrenador del América ganó tres partidos consecutivos a equipos de Guadalajara (Oro, Atlas y Guadalajara) por marcador de 2-0 en las tres ocasiones, por lo que declaró que "la nueva forma de marcar por teléfono a Guadalajara era dos-cero, dos-cero, dos-cero". Con esto creo una antipatía con los equipos tapatíos y la gente de la ciudad de Guadalajara y con esto creo una fuerte rivalidad en el futbol mexicano.

Siempre despedía sus comentarios con una frase muy característica en el: "en cuatro palabras" y procedía a decirla con el cierre del programa o la transmisión. Otras frases muy conocidas de este gran personaje: "El último minuto también tiene sesenta segundos."3 y "Bueno, eso digo yo, pero usted ¿qué opina?".

Don Fernando Marcos falleció el 18 de julio del 2000 a la edad de 87 años.

Jorge “El Che” Ventura

Argentino de nacimiento, pero nacionalizado mexicano, Jorge Miguel Ventura Salerno. Maestro y formador de una enorme cantidad de periodistas deportivos en México, el 'Che' Ventura formó parte de una época dorada de los medios tanto impresos como en la radio y televisión junto a personajes ilustres como Fernando Marcos, Ángel Fernández y Teodoro Cano. En su natal Argentina fue colaborador de la revista "El Gráfico" a principios de la década de 1960.

A su llegada a tierras mexicanas, el 'Che' colaboró con Telesistema Mexicano que después se transformaría en Televisa, la que prácticamente fue su casa de toda la vida, y donde también tuvo participación en W radio. Un Americanista de Corazón.

El Che fundó la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos donde fungió como maestro de locución, conferencista y capacitador a nivel nacional.

Participó en 13 Mundiales, fue columnista y director del diario deportivo La Afición.

Falleció el 18 de noviembre de 2017.

Ignacio Matus Jiménez

Toda una institución en los medios escritos deportivos de México. Conocido como “Don Nacho” fue director en los periódicos Esto, Diario de los Deportistas y Ovaciones, así como colaborador en otros medios. También tuvo participación en la radio.

Como corresponsal cubrió 11 mundiales.

Había una cosa que le caía mal a don Nacho. Que el reportero usara grabadora. Siempre les pedía a sus colaboradores que tomaran nota por escrito de sus entrevistas. Solía cubrir los partidos de futbol desde el palco de la Federación Mexicana de futbol, y cuando caía un gol no mostraba ninguna emoción. Simplemente hacía algunas anotaciones y ya.

Falleció el 3 de septiembre de 2017, en la Ciudad de México.

Emilio Fernando Alonso

Nació en Iguala, Guerrero, hijo de otro gran comentarista deportivo: Fernando Alonso Avilés, del cual siguió los pasos en este mundo del periodismo deportivo.

A los 16 años debutó haciendo comentarios y entrevistas de campo en la Primera División en un partido entre el Coyotes Neza y los Tecos de la UAG. En ese entonces trabajaba para la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que tenía los derechos de transmisión de varios equipos y era quien seleccionaba a sus propios locutores y comentaristas.

Trabajo en esta ciudad para el canal 58, no solo narrando Futbol, sino Beisbol y Básquet Bol. En televisión en 1985 con Imevision en un partido de los Leones Negros vs Monterrey fue su debut en las pantallas mexicanas.

Al primer mundial que asistió fue al de España 1982 como corresponsal del canal 58 para hacer la cobertura del mismo. Con TV Azteca fue en México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Participó en varias olimpiadas con Imevisión/TV Azteca en Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012; con ESPN fue en Río 2016 y con Televisa para Tokio 2020.

En mayo del 2005, sufrió un derrame cerebral que lo alejo por un tiempo corto de la televisión, regresando en febrero del 2006. Al salir José Ramon Fernández de TV Azteca, fue relegado y con poca participación. Regreso a la radio en el 2014 para narrar partidos del Mundial en Brasil para Televisa Radio. En 2015, salió de TV Azteca tras 30 años y se integró al equipo de ESPN. El 4 de marzo de 2021, debutó para TUDN en el duelo Pumas vs Santos en la jornada 9 del torneo Guardianes 2021. Donde se siguen oyendo sus narraciones y su amplia cultura geográfica y culinaria.

Enrique Bermúdez de la Serna

Nacido en Tampico, Tamaulipas, apodado el “perro” por qué él decía que el perro es el mejor amigo del hombre. En 1976 inicia su carrera como narrador de fútbol en Televisa. Sus pininos en la radio fueron en Guadalajara en la radio local en el canal 58.

En 1976 fue el año que se estrenó en Televisa donde permaneció hasta el año 2013. En esa empresa fue el narrador estelar junto Raúl Orvañanos. Participo en los mundiales: Argentina 1978, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022), 7 Eurocopas, 7 Copas América, 3 Juegos Olímpicos. Su último partido narrado en Televisa fue la final de vuelta del Apertura 2013, América vs. León.

Tuvo un retorno a Televisa para el mundial del 2018, trabajando para su filial Univisión narrando los partidos de la selección Mexicana en Rusia.

A partir del 2019, con la fusión de las áreas deportivas de Televisa y Univisión trabaja para la cadena TUDN, donde narra los partidos del América y las Chivas, alternándose entre la señal en México y la de Estados Unidos. El 24 de marzo de 2022, durante la cobertura previa al partido de las eliminatorias mundialistas entre México y Estados Unidos en TUDN, Bermúdez anunció que se retiraría como narrador de partidos y afirmó que la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 sería su última aparición. Enrique anunció su salida de Televisa, hace unas semanas, luego de 47 años de relación laboral. Se manejan varias versiones que seguirá un año viviendo en Miami para terminar sus trámites de residencia y que hay la posibilidad de que regresará a Guadalajara tras finalizar contrato con Televisa, ya que hasta el momento no tiene ningún acuerdo con otra empresa.

Aunque seguirá su carrera en YouTube, mediante un podcast, asociado con una compañía encargada de producir los programas de otras personalidades.

Y que siga rodando el balón.