Sensei rojinegro

Puras penas y corajes con los Rojinegros.

No logro entender en qué cabeza cabe el dejar jugadores en la banca para rotar o descansar al plantel y hablo de Beñat San José, la alineación que uso ante el América no fue la adecuada, de por si estamos conscientes que el plantel rojinegro no es abundante. Obvio no le resultaron los cambios que hizo y se llevó una goliza de 3 – 0. Sabemos que en el Fut Bol, se gana, se pierde y se empata.

Pero cuando ves una actuación como la del Atlas contra Querétaro en la jornada 9, te da una impotencia ver la actitud de los jugadores que perdían desde el minuto 4 y tuvieron cerca de 94 minutos para revertir el marcador y parecían zombis en el campo, cero actitud, cero ganas no les corrió la sangre en las venas, una muy triste actuación. Los señores de Orlegi les vale literalmente el equipo, no lo reforzaron tuvieron el tiempo de hacerlo y no actuaron, se perdieron dos jugadores como el Huevo y Manotas y no contemplaron remplazarlos, el plantel es demasiado corto, el técnico Beñat no tiene toda la culpa. Vienen juegos muy difíciles y si no hay un cambio radical en la actitud de los jugadores, se nos va venir la noche. Chequen como la afición se está retirando del estadio, apenas fueron 10 mil aficionados y menos con esos días de juego y horario.

La jornada 8 empezó con el San Luis vs Cruz Azul perdiendo lo invicto la máquina. Los San Luisinos ganaron 3 – 1. Pachuca les empata a 2 goles a Toluca, viniendo de atrás los tuzos. Pumas le gana 1 – 0 al Puebla y su técnico respira, ya que esta con la soga al cuello. Querétaro les pega a los soberbios Tigres y los derrota 1 – 0 y además pierde también lo invicto. Chivas le gana 2 – 0 a un León que cambio de entrenador y no levanta, con un polémico penal y un gol en posible fuera de lugar los rojiblancos se llevaron el triunfo. Mazatlán y Necaxa empatan a 0 en aburrido juego, Monterrey gana 3 – 2 a Bravos de Juárez después de ir abajo en el marcador, remonta y se lleva los tres puntos.

En este juego de Monterrey vs Juárez, Avilés Hurtado sufrió una entrada criminal de German Berterame que lo lesiona lamentablemente grave, el castigo que le da la comisión de diciplina fue de 2 juegos de suspensión, no sé si porque se trata del Monterrey, un equipo que pesa. En otras ocasiones se inhabilita al jugador hasta que el lesionado vuelva a la cancha. La semana pasada sucedió un caso igual en la liga de ascenso cuando el Hobbit Bermúdez sufrió una fuerte lesión de tibia y peroné y el jugador de Dorados Luis Ruiz que la ocasiono no podrá jugar hasta que Bermúdez, este de regreso. No miden igual en la Comisión.

La jornada 9, inicio con el triunfo de Pachuca 3-2 visitando al Puebla, los Tuzos empiezan a retomar el camino. León frena al San Luis y lo derrota 1 – 0 por fin gana su primer juego Eduardo Berizzo. Necaxa tenía prácticamente ganado su partido y en tiempo de compensación el América le saca el empate a 1 gol. Cruz Azul batallo un poco, pero saco adelante su partido contra las Chivas derrotándolo por 1 – 0, otra vez el Chicharito se lesiona y se pierde este juego, solo vino a vender camisetas. Monterrey no pudo en su casa derrotar al Mazatlán y empatan a cero goles ante una afición que desaprobó este resultado. Pumas contra Xolos, parecía que terminarían empatados a 0 y en el minuto 88 lo ganan los de la UNAM 1 - 0, un triste retorno de Jesus Corona a la portería del Tijuana. Santos sorprende a los Diablos del Toluca y los derrota 2 – 0 frenando su buena racha, Tigres va a la frontera y derrota 1 – 0 a los Bravos de Juárez.

La jornada 10 de la Liga MX se jugará así:

Viernes 27

Puebla vs Juárez 6.00 pm, Querétaro vs Necaxa 7.00 pm, Tigres vs León 8.00 p.m., Tijuana vs Mazatlán 9.05 pm.

Sábado 28

Toluca vs Atlas 5.00 pm, Pachuca vs Cruz Azul 7.05 pm, Guadalajara vs Monterrey 9.05 pm, San Luis vs Santos 9.10 pm.

Domingo 29

América vs Pumas 6.00 pm.

En la primera jornada del nuevo formato de la Champions League, se dieron estos resultados:

Juventus 3 -1 al PSV, Bayern M. 9 – 2 Dinamo Z. Milán 1 – 3 Liverpool. Real Madrid 3 – 1 Stuttgart, Sporting de Lisboa 2 – 0 al Lille Olympique S. Young Boys 0 Aston Villa 3, Bolonia y Shakhtar empatan a 0, Sparta Praga 3 R.B. Salzburg 0, PSG 1 Girona 0, Club Brujas 0 Dortmund 3, Celtic 5 Slovan B 1, Manchester e Inter empatan a 0. Estrella Roja 1 Benfica 2. Feyenoord 0 Leverkusen 4. Atalanta y Arsenal empatan a 0. Atlético de Madrid 2 Red Bull Leipzig 1. Stade B 2 Sturm 1. Mónaco 2 Barcelona 1.

La segunda jornada se jugará el 1º y 2 de octubre.

¿Cuánto gana un árbitro de la Liga MX?

Es una pregunta que muchos se hacen, realmente se desconoce las cantidades exactas, pero se maneja que el sueldo base va desde los $ 28,000 pesos hasta los $ 35,000 pesos mensuales. Esto depende si el colegiado tiene gafete de FIFA o no.

El pago por juego pitado puede ser entre $ 50,000 a $ 40,000 pesos para el árbitro central, $ 25,000 para los abanderados y de $ 10,000 para el cuarto arbitro. Un árbitro si en un mes pita 4 cuatro juegos se puede llevar la no despreciable suma de $ 200,000 pesos, obvio si sus actuaciones son buenas y le decretan esos juegos. El que no tiene gafete de FIFA se puede llevar unos $ 185,000 pesos al mes.

Se maneja que el árbitro que llega a pitar la final del campeonato puede cobrar hasta $ 150,000 pesos por dirigir ese partido.

Por obvias razones la Federación Mexicana de Futbol no comparte la totalidad de primas y bonos que reciben los colegiados en la liguilla.

Para el Var se maneja la cantidad de $ 15,000 pesos y para el asistente $ 8,000 pesos por partido.

En nuestra muy desacreditada liga de Expansión, un árbitro central gana $ 15,000 pesos por partido, los abanderados ganan $ 7,000 pesos por partido. El cuarto árbitro cobra $ 5,000 pesos. En la tercera división un central se lleva $ 2,970 pesos. Los abanderados ganan $ 1,690 pesos, el cuarto arbitro $ 730 pesos.

En la MLS o sea la liga de Futbol de los Estados Unidos, los salarios de los árbitros están determinados por una escala salarial según cuatro niveles:

Nivel 1. Es para los árbitros que no tienen más de 20 partidos de experiencia y ganan $ 565 USD por juego, los árbitros asistentes $ 255 USD mientras que los cuartos árbitros $ 205 USD.

Nivel 2. Aquí ya ganan $ 565 USD por juego, los árbitros asistentes $ 255 USD mientras que los cuartos árbitros $ 205 USD.

Nivel 3. Les pagan $ 775 USD por juego, los árbitros asistentes unos $ 360 USD y los cuartos árbitros están en $ 260 USD.

Nivel 4. En este nivel que es el top, $ 875 USD por juego, los árbitros asistentes unos $ 495 USD y el cuarto árbitro unos $ 285 USD.

Esta última categoría, son los que se encargan del juego de estrellas de MLS por los que se les paga una tarifa de $ 1,500 USD. Los que están en la categoría superior pueden llegar los 55.000 dólares anuales. El salario promedio es de alrededor de $ 40,000 USD.

El futbol Argentino paga a un juez de estatus internacional en el país logra un ingreso básico de 482.000 pesos. A ese monto se le agrega un plus por encuentro dirigido de 79.000 pesos. Si en cambio acude a la cabina del VAR, esa cifra disminuye a 67.150 pesos. El ingreso mensual promedio en estos casos asciende a 782.000 pesos brutos. Para los asistentes su ingreso es el cincuenta por ciento del árbitro principal. Estamos hablando de pesos argentinos que se cotizan así: 1 USD = 980,50 ARS; 1 EUR = 1098,00 ARS.

El salario de los árbitros en el futbol español de la primera división puede ser de: $ 12,500 a $ 11,500 Euros, como salario base. Los asistentes cobrarían la mitad de esa cantidad. A partir de ahí por cada partido que arbitren la cantidad asciende a $ 4.200 Euros por encuentro. Los árbitros VAR suman 2.100 euros por partido.

En la Premier League de Inglaterra los sueldos son así: los árbitros reciben salarios generosos: ganan más de £1.000 por partido, además de un salario que oscila entre £70.000 y £200.000 por año. 1 Libra esterlina está en la actualidad en $ 25.85 pesos. Además, los árbitros de la Premier también reciben una bonificación extra basada en la calidad de su actuación y en los "incidentes clave del partido" con aciertos. Los VAR Ingles reciben 976€ por partido.

En la Eurocopa y la Europa League les pagan a los árbitros $ 5,000 Euros por cada partido, este monto se va incrementando a $ 10,000 Euros por encuentro a partir de los octavos de final.

Un árbitro de la Champions League gana la cantidad $ 9,700 Euros por partido si este, está catalogado como un referee elite, esto quiere decir que tenga una experiencia mínima de 5 años. Un abanderado se lleva $ 2,950 Euros y el cuarto arbitro le otorgan $ 950 Euros. Al colegiado que llega a la gran final se le dan $ 11,000 Euros.

En el último mundial en Qatar 2022, los árbitros centrales ganaron por partido pitado $ 3,000 USD, esta cantidad durante la fase de grupos. Luego ya en los partidos de octavos se incrementa a $ 10,000 USD por partido esta cantidad es la misma hasta terminar. Los asistentes y el 4to árbitro reciben $ 2,500 USD en fase de grupos y posteriormente sube a $ 5,000 USD. En el VAR los miembros del mismo ganaron $ 3,000 USD por partido y terminaron ganando $ 5,000 USD en la fase semifinal y final.

También hay que recordar que todas las Ligas del Mundo, Campeonatos y Divisiones a los Árbitros, Auxiliares y equipo del VAR se les paga su transportación, hotel y alimentos.

Me preguntaban por qué hay un torneo en Europa, si ya pasó la Euro Copa.

Este torneo que ese está jugando es la UEFA Nations League. Dicho torneo se empezó a jugar desde 2018 que es a nivel selecciones.

La UEFA Nations League es un torneo de selecciones que viene a sustituir los partidos amistoso por partidos oficiales, esto permite que a las selecciones europeas jugar contra equipos de igual rango. Y también forma parte del proceso de calificación para el Mundial, ya que otorga 2 plazas para el repechaje continental.

En este torneo participan las 55 selecciones miembros de UEFA, por la suspensión a Rusia solo la están jugando 54 países. Se distribuyen los equipos en 4 Ligas: A, B, C, D que se conforma según el ranking de la participación de los equipos y su rendimiento en la edición anterior. Cada una de la Ligas se divide en grupos. Al terminar la fase de grupos, que se disputan partidos de ida y vuelta, los dos primeros de cada grupo de la Liga A acceden a los cuartos de final, que definen los clasificados para el Final Four por el Titulo. Y hay que tomar en cuenta que los cuatro últimos de cada zona descienden a la Liga B para la próxima edición.

En la Liga B, los primeros de cada grupo ascienden y los últimos descienden. En la Liga C suben de categoría los lideres de zona y solo bajan los 2 peores últimos. Y en la Liga D, suben los ganadores de ambas zonas.

Este torneo fue impulsado por el ex futbolista Michel Platini, manifestando que los partidos amistosos no eran atractivos y que se necesitaba competencias más atractivas.

Y que siga rodando el balón.