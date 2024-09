Sensei rojinegro

No hubo nada nuevo y la verdad es pan con lo mismo, estoy hablando de la Selección Nacional, nuevos técnicos, mismos jugadores y por lo pronto no se ve un cambio. Dirán que fueron pocos días los que la dupla Aguirre – Márquez trabajaron con el equipo, que hay que darles más tiempo, que ya vendrán otros juegos y a lo mejor otros jugadores. Los paisas en USA ya no se entrega como antes fue palpable que los estadios estaban a media capacidad. Queda Mucho trabajo por hacer, jugar mejor. El empate a 0 goles contra Canadá no fue lo mejor. Vendrá la fecha FIFA de Octubre jugando en casa contra los Estados Unidos se dice que se agotó el boletaje, el público tapatío es muy exigente con la selección, vamos a ver qué pasa.

Antes de pasar a la jornada del fin de semana, la verdad se pasa en Orlegi es increíble el trato que le están dando a un gran referente Rojinegro como lo es Luis “el Hueso” Reyes, al no acercarse a él y cerrar nuevamente su contrato, le han dado largas y lo están desesperando. Como es posible que actúen así, con un canterano, y si alguien ha demostrado el cariño a la camiseta y a los colores es el. Otro al que se le vence su contrato, es Martin Nervo, otro jugador que desde que llego se ha entregado a nuestros colores. Los dueños del equipo están forzándolos a firmar un contrato por un año y ambos jugadores desean un contrato por dos años. Ojalá reaccionen a tiempo estos señores de Orlegi y retengan a estos grandes referentes, pero en su mundo todo puede pasar.

Atlas finiquito su partido de la jornada 7, contra el Pachuca muy rápido, y luego se dedicó a sobrellevar el partido, la verdad esto no me gusto pudieron meter muchos más, pero increíblemente no lo hicieron. El 2-0 para mí fue poco. Ya es hora de que el técnico le dé minutos de inicio a Uros en la delantera, lamentablemente el Mudo ha estado muy errático y no pesa, viene el América en la doble jornada y luego Querétaro. Hay que ir por más puntos.

En la continuación de la jornada, Puebla le gana 2-1 a un alicaído Querétaro, que la verdad no levanta, creo que su técnico tiene las horas contadas. Los Bravos de Juárez derrotaron al Mazatlán 1-0, tres puntos de oro, pero los fronterizos no salen del fondo. Tigres le gana 1 – 0 al San Luis, el gol del gane fue en los últimos segundos del tiempo de compensación, reapareció Nahuel y obvio el público recibió a este patán en grande, Necaxa derrota 2-0 a los Pumas, los del pedregal no levantan y no pudieron celebrar sus 70 años de historia ganando. Toluca le pasa por encima por 4 – 0 a unos Xolos que no fueron rival, los diablos vienen jugando muy bien y serán uno de los protagonistas. América derrota 1 – 0 a las Chivas, se puede decir que es un resultado engañoso, las Águilas lo metieron y los rojiblancos no aprovecharon las que tuvieron ahora sí que el que la mete gana. León no levanta ni con el cambio de entrenador, Cruz Azul lo derrota en su casa 2 – 1. Santos otro que no levanta pierde 2 – 0 con el Monterrey.

La jornada 8 es doble e inicia mañana martes con los siguientes juegos:

A las 7:00 pm son: América vs Atlas, San Luis vs Cruz Azul y Pachuca vs Toluca.

9:00 pm Querétaro vs Tigres y Pumas vs Puebla

Miércoles 18. 7:05 pm Guadalajara vs León, 8:00 pm Mazatlán vs Necaxa y Monterrey vs Juárez

Tijuana vs Santos de esta jornada ya se jugó el pasado 18 de agosto, ganando los Xolos 3-1.

La Jornada 9 será así:

Viernes 20. 7:00 pm Atlas vs Querétaro, 8:00 pm Puebla vs Pachuca.

Sábado 21. 5:00 pm León vs San Luis, 7:00 pm Monterrey vs Mazatlán y Necaxa vs América, 9:05 pm. Cruz Azul vs Guadalajara.

Domingo 22. 5:00 pm Pumas vs Tijuana, 7:00 pm Juárez vs Tigres, 7.05 pm Santos vs Toluca.

También esta semana inicia la Champions League los partidos más importantes son:

Martes 17. Juventus vs PSV a las 10:45 am, Bayern M vs Dinamo Zagreb 1:00 pm, Milán vs Liverpool 1:00 pm, Real Madrid vs Stuttgart 1:00 pm.

Miércoles 18. Manchester City vs Inter 1:00 pm, PSG vs Girona 1:00 pm.

Jueves 19. Atlético de Madrid vs Leipzig 1:00 pm, Mónaco vs Barcelona 1:00 pm.

Para los que jugábamos en las calles de esta Guadalajara al futbol hace más de 60 años, cuando todavía se podía en esta ciudad y no era perseguido por las autoridades, como ahora.

Teníamos nuestro lenguaje, como no recordar frases como: “el que meta el gol, gana”, “te hice un túnel”, ahora ya no se dice así lo nombran caño.

Es por eso que aquí hablo del lenguaje asociado al futbol en nuestro país, Argentina y España.

Normalmente nosotros decimos o conocemos estos términos futbolísticos: