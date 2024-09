Sensei rojinegro

Gran relajo se ha armado con el famoso Fondo de Inversión de la Liga MX. Un proyecto que promete todo un cambio en nuestro futbol. Este fondo es una gran oferta de 1,300 millones de dólares de la empresa Apollo Global Management, de origen Norte Americano.

Apollo Group M. Fundado en 1990, por León Black, Marc Rowan y Joshua Harris, tienen oficinas en: Los Ángeles, Houston, Londres, Frankfurt, Luxemburgo, Singapur, Hong Kong y Madrid. Poseen activos superiores a los 600 millones de dólares.

Tiene gestiones en la cadena de hoteles Harrah´s, que son propietarios del grupo Caesars Entertainment Corporation, la compañía de casinos y juegos más grande del mundo, con más de 50 casinos y hoteles alrededor del mundo, son dueños de TNT además del 50 por ciento de la compañía Norwegian Cruise Line, de Chuck_E._Cheese's una cadena de centros de entretenimiento familiar con más de 500 establecimientos en América del Norte, Sudamérica, y Oriente medio, entre muchos negocios más a nivel mundial.

Esto comenzó en el 2022 cuando Apollo se interesó en invertir en el futbol mexicano, solicitando un 10% de los derechos de la Liga Mx y lo más atractivo para este grupo los patrocinios a futuro.

Para no entrar a oscuras antes de entablar negociaciones serias, exigieron una auditoría en la última asamblea de dueños del pasado mes de julio a los 18 equipos de la primera división.

El convenio representaría para el fondo de inversión estadounidense tomar el 10% de los derechos de la Liga MX y de la FMF (Selección Mexicana), convirtiéndose en el socio número 19 de nuestro balompié, considerando que habría 18 dueños de clubes.

Es muy importante saber Apollo, no serán dueños de ninguna acción de los equipos del futbol mexicano, ni podrán acceder ni comprar derechos o quitarles activos comerciales.

Aunque se supone que la decisión a este proyecto de inversión deberá ser aceptado por los 18 equipos, se sabe que hay un grupo de seis dirigentes que son los que pesan en nuestro futbol, ellos son: Amaury Vergara de las Chivas, Emilio Azcárraga del América, Jesus Martínez Murguía del León, Victor Velázquez del Cruz Azul y Jesus Martínez Patiño del Pachuca, que se dice por ahí son los dueños del pandero. Ellos en representación de los 18 clubes analizaran y opinaran sobre el futuro de la liga y de la Selección Mexicana.

Uno de los muchos requisitos solicitados por Apollo, es que los equipos estuvieran al día en el pago de los impuestos. Otro más es la muy llevada multipropiedad, algo que se ha manejado durante mucho tiempo y que tiene que terminar para poder seguir adelante. Como es sabido hay cuatro grupos reconocidos: Grupo Caliente con Xolos y Gallos Blancos, Grupo Orlegi con Atlas y Santos, Grupo Pachuca con León y Pachuca y el otro Tv Azteca con Mazatlán y Puebla.

Un punto más especial es la suspensión definitiva del Ascenso y descenso que Apollo quiere que desaparezca definitivamente, existe la opción de hacer invitación a los equipos certificados a: 1.- Comprar la franquicia que vendan los equipos de la multipropiedad, 2.- expandir de 18 a 20 o 22 equipos la Liga Mx. Los únicos equipos certificados son: Atlante y los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

Para los derechos de televisión actual, todos los equipos deberán terminar sus contratos existentes en el 2028 para dar paso a una nueva negociación.

Los derechos de televisión serian vendidos a una sola televisora y está a su vez podría subarrendar a otras empresas de TV que deseen transmitir fútbol.

Es donde pienso yo que habrá una muy buena controversia en ese punto de los derechos de televisión de la Liga MX, se tomaría como ejemplo a los de la NFL. En donde se pretende negociar los partidos por día y hora y no por equipos, como actualmente se maneja. Para eso se necesitaría empezar la jornada desde el jueves y terminar el lunes y no se empalmarían los horarios.

Habría un horario estelar de transmisión, el cual sería dividido entre todos los equipos por igual a lo largo del torneo, donde equipos Top como Chivas y América tendrían como máximo seis juegos estelares.

Otro tema que se deberá analizar a profundidad son las necesidades de la Liga MX de jugar jornadas dobles por Lo apretado del calendario. Esto será estudiado y se programarían los días martes y miércoles, sin juntar horarios.

Se buscarían los mercados siguientes para las transmisiones, México, Estados Unidos al público de habla hispana, Estados Unidos en Ingles y para el resto del mundo.

La comercialización es otro punto a tratar, donde todos los equipos de la liga vestirían una sola marca de uniformes, que sería Apollo la que buscara dicha marca. Como actualmente sucede en los Estados Unidos en la NBA que Nike es su único proveedor o en la MLS Adidas.

Referente a la publicidad en uniformes: camiseta, short, medias, la publicidad estática del estadio, el cerco perimetral del estadio, patrocinadores en las transmisiones todo seria negociado por Apollo y también de todo lo recaudado ellos tomarían su 10 %. En todo esto entraría la selección mexicana, que es el máximo atractivo.

Unos de los requisitos solicitados por la Empresa Apollo es que los Clubes sean los que pongan las reglas de los dineros que ingresaran, donde se supone que se deberán distribuir en forma equitativa por todos los equipos, esto ha causado polémica ya que los equipos “grandes” han pegado el grito en el cielo, manifestado que ellos deberán obtener mayor cantidad.

Otro punto muy importante es que se requiere que el 85% del dinero recibido por los equipos, sea reinvertido, por ejemplo: remodelar los estadios en tribunas, butacas, baños, acceso a discapacitados, alumbrado del inmueble como de la cancha, estacionamiento, esto deberán negociar los equipos que no son dueños de sus estadios con los propietarios, ya que muchos equipos de la liga no son los dueños. Un punto que es muy importante es el rubro de la seguridad en el estadio, dentro y fuera del mismo.

Por lo que se dice, los estadios no se podrán rentar para otro uso y esto puede ser una complicación para la firma de este acuerdo.

De este dinero se hace hincapié que no se deberá usar para comprar jugadores. La empresa Apollo dará una manual a seguir con cerca de 200 puntos a seguir para el uso correcto del recurso.

Existen muchos puntos a tratar por lo complejo que este Fondo de Inversión y como ellos lo solicitan deberán de estar de acuerdo todos los equipos y dueños, efectivamente el dinero a ingresar es muy atractivo. Hay muchos puntos a tratar y esto llevara un tiempo y no se sabe cuánto Apollo esté dispuesto a esperar para cristalizar este proyecto, así es que ya veremos.

Se ha manejado que entre los dueños de los equipos no ha habido mucha aceptación de este proyecto, sobre todo los equipos de Monterrey léase Tigres y Rayados que no apoyan mucho este fondo y es obvio ya que estos 2 cuadros realmente son de los equipos más poderosos económicamente de nuestro país. Uno de los puntos más sensibles para mí, va ser la repartición del recurso donde siento que muchos van pedir más que otros, pues vamos a ver como camina esto y si se llega a realizar.

Hay cinco equipos que han presentado inconsistencias fiscales y que deberán ser subsanadas para el fondo, son Cruz Azul que no ha sido muy abierto con sus libros ni la cementera, Puebla no quieren deshacerse del equipo por la multipropiedad, presentan algunas irregularidades y no quieren ser investigados. Santos es un equipo que ha presentado problemas con el SAT y no han sido resueltos. Querétaro otro afectado por la multipropiedad y además tiene adeudos salariales. Pumas su alianza con la UNAM ha presentado trabas, pero argumentan que no son graves.

De última hora se supo que ya le pusieron fecha para que los equipos decidan si le entran al fondo de inversión de Apollo, y sería el próximo domingo 15 de septiembre. Por lo que tendrán que ponerse a destrabar y conciliar para decidir si toman o no este recurso y que se consolide el proyecto. Los involucrados en esto Juan Carlos Rodríguez mejor conocido como “la bomba” que es el alto comisionado de la FMF y Mikel Arriola presidente de la Liga MX. Que por cierto se corrió muy fuerte el rumor que la Bomba Rodríguez se llevaría una jugosa comisión de concretarse el fondo.

En el mundo Atlas todo pasa, aventó la chamba y dejo las fuerzas básicas Hernán Lisi. Realmente creo que su labor fue pobre y como siempre se le da oportunidad al extranjero, cuando había o hubo en casa elementos que, si saben y conocen el medio, nombres: Efraín Flores, los Hermanos Real, Alberto Clark, Rubén Duarte, que necesidad de traer gente que desconoce el medio. Se cumple un año de la Academia Aga, por cierto, excelentes instalaciones, pero poca productividad de jugadores.

Otro malestar que tenemos los Rojinegros es la falta de comunicación del Grupo Orlegi y/o de su departamento de comunicación, ya que se sabe muy poco del equipo, no se sabe cómo está el huevo Lozano, como ha evolucionado, cuando estará con posibilidades de jugar, si realmente se van a traer refuerzos ahora más con la lesión nuevamente de Manotas, que le paso a este último, fue negligencia del departamento médico o no quedo bien de su intervención, cero noticias.

La H. Vieja Guardia del Atlas, celebró su aniversario número 59, con su tradicional comida. Con una muy buena asistencia de Ex Jugadores, Directivos, Ex Presidentes y siempre acompañados de la fiel. Especial agradecimiento al anfitrión, Salvador Ibarra Álvarez del Castillo y a Javier Estrada presidente.

Siempre es bueno empezar ganando, la nueva etapa de Javier el Vasco Aguirre a cargo de la selección nacional, ahora acompañado de Rafael Márquez. Aunque el rival a modo que le pusieron la verdad no era nada del otro mundo. Hay que tomar en cuenta que Javier Aguirre la última vez que dirigió al seleccionado nacional fue en el mundial de Sudáfrica en el 2010, hace 14 años, En esta tercera etapa a cargo de los ex verdes, porque ya casi no juegan de ese color, se fincan muchas esperanzas para el mundial 2026.

El partido lo ganaron 3 – 0 a Nueva Zelanda, ante un estadio desolado con grandes huecos, el público ahora no acudió como en otras ocasiones. No se sabe si por lo caro de los boletos o ya se cansaron que los nacionales no juegan con grandes equipos. Lo que pienso yo que, si sería bueno, es que el Vasco tome los juegos un poco más en serio y vaya buscando ya su alineación y no hagan tantos cambios que descomponen al equipo. Viene el martes el juego contra Canadá, estos le ganaron 2 – 1 a nuestro coco, los estados unidos.

Se jugó la jornada 7 de las eliminatorias de la CONMEBOL para el mundial del 2026. Perú y Colombia empataron a 1 gol, Brasil gana 1-0 a Ecuador, Uruguay y Paraguay empatan a cero, Argentina le gana 3 – 0 a Chile sin su estrella Messi. Bolivia golea 4 – 0 a Venezuela. Argentina va de líder con 18 puntos, Uruguay con 14 pts., Colombia con 13 pts., Brasil con 10 pts., Venezuela con 9 pts. Ecuador con 8 pts. Al momento son los clasificados. El martes 10 se juega la jornada 8 con el agarrón del Colombia vs Argentina, Ecuador vs Perú, Chile vs Bolivia, Venezuela vs Uruguay y el Paraguay vs Brasil.

Los jugadores de estas selecciones que participan en nuestro futbol nacional, estarán llegando rayando a la jornada 7.

Después del parón por la fecha FIFA. La jornada 7 del Futbol inicia así:

Viernes 13 a las 6.00 pm Puebla vs Querétaro, 7.00 pm Atlas vs Pachuca. 8.00 pm Juárez vs Mazatlán, 8.05 pm Tigres vs San Luis, 9.00 pm Necaxa vs Pumas.

Sábado 14 a las 4.45 pm Toluca vs Tijuana, 6.50 pm América vs Chivas, 8.35 León vs Cruz Azul, 9.00 pm Santos vs Monterrey.

¡Y que siga rodando el balón!