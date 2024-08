Sensei rojinegro

Estas son las ganancias que tuvieron nuestros equipos Mexicanos en la Leagues Cup:

Mazatlán 1.6 millones de dólares.

Toluca y Tigres 1.4 millones de dólares.

Pumas y Cruz Azul 1.2 millones de dólares.

América y Juárez 1 millón de dólares.

Atlas, Pachuca y Santos 800 mil dólares.

Necaxa 600 mil dólares.

Chivas, Monterrey, León, Puebla, San Luis, Xolos y Querétaro 400 mil dólares.

Los resultados de la jornada 5º.

Cruz Azul visita al Querétaro y le gana 2 – 0, con 6 juegos jugados Querétaro no ha ganado lleva 0 puntos y parece que Mauro Gerk será retirado del plantel. Mazatlán después de su gran paso en la Leagues Cup, le gana 3 – 0 al Pachuca, los Tuzos no levantan. Su mejor hombre Salomón Rondón es expulsado por una agresión y también Cabral por insultos al colegiado. Tuzos se quedan con 9 hombres y pierden el partido y se rezaga. Xolos rescata un empate agónico en casa a 2 goles, Monterrey casi se lleva el triunfo en el debut de su técnico Demichelis, pero en tiempo de compensación lo empatan. Necaxa no tuvo piedad de los Bravos de Juárez y los goleo 3 – 0. León y Santos empatan a un gol y no escalan posiciones. Chivas le saca un punto a los Tigres en su visita al volcán, Gignac desperdicia un penal y termina el juego empatado a 1 gol. América cae en casa prestada contra el Puebla 1 – 0, parece que el fracaso en la League Cup está pesando al equipo de Coapa. Toluca gana 2 – 1 al San Luis en el último partido de la jornada.

La tabla general después de 5 jornadas y unos jugando 6 esta así:

Cruz Azul y Monterrey con 13 puntos, Toluca, Tigres, Atlas y Tijuana en ese orden con 11 puntos, Pumas 10 puntos, San Luis y Chivas 8 puntos y Necaxa con 7, estos son los 10 primeros en la tabla general.

Mi Atlas con un poco de suerte y terminando a lo Atlas, porque si no, no sabe. Gana 2 a 1 a unos Pumas que tuvieron la oportunidad de irse arriba, pero Don Camilo, siempre Don Camilo ataja el penal y de ahí fue otro partido. También el primer gol rojinegro fue de carambola, pero también valen. Los rojinegros siguen invictos y sumando puntos, anoche la fiel apoyo como siempre y salió contenta.

Jornada 6 estos son los juegos:

Viernes 30: San Luis vs Atlas 7.00 pm, Mazatlán vs Puebla 8:00 pm, Tijuana vs León 9:05 pm.

San Luis vs Atlas 7.00 pm, Mazatlán vs Puebla 8:00 pm, Tijuana vs León 9:05 pm. Sábado 31: Pachuca vs Querétaro 5:00 pm, Guadalajara vs Juárez 5:05 pm, Monterrey vs Toluca 7:00 pm. Cruz Azul vs América 9:10 pm.

Pachuca vs Querétaro 5:00 pm, Guadalajara vs Juárez 5:05 pm, Monterrey vs Toluca 7:00 pm. Cruz Azul vs América 9:10 pm. Domingo 1º de Septiembre: Pumas vs Tigres 5:00pm, Santos vs Necaxa 7:05 pm.

Los complementos, si pudiéramos llamarlos así más comunes del futbol fuera del uniforme y los zapatos, son las espinilleras, las rodilleras y los guantes de portero, los mas importantes de estos son las espinilleras ya que su uso es obligatorio, no así los guantes y las rodilleras.

Historia de las espinilleras o también conocidas como canilleras, se le atribuye su invención a Sam Weller W, quien en el año de 1874 adapto unas protecciones para el criquet y las ato con unas correas por afuera de las calcetas. Muchos las consideraron una idea ridícula, pero poco a poco fue ganando popularidad entre los jugadores de esa época.

Estas espinilleras fueron también un elemento y parte del equipamiento de otros deportes como: Hockey sobre césped, Hockey en patines tanto en hielo como en otras superficies. El rugby, el beisbol y algunos deportes de contacto también las adoptaron, para prevenir lesiones.

La tibia tiene a ser una parte muy expuesta, y los golpes en la espinilla son los más factibles para causar una lesión considerable, incluso fracturas.

Las espinilleras protegen la tibia del jugador de fútbol, una región muy frágil que carece de músculos anteriores y se sitúa directamente bajo la piel. Las espinilleras reducen la fuerza de impacto en la zona tibial y proporcionan absorción de impactos, lo que facilita la disipación de energía y disminuye el riesgo de lesiones graves.

En el Futbol se estima que se empezaron a usar en el siglo XIX, aunque se jugaba sin tanta violencia, el origen de este aditamento fue para prevenir los roces y golpes propio de este deporte. Sam Weller patento inmediatamente la su idea, obvio para que no se la robaran.

Las primeras espinilleras eran voluminosas y engorrosas, pero las espinilleras modernas son ligeras y aerodinámicas. Hoy en día, las espinilleras son obligatorias en la mayoría de las ligas de fútbol del mundo y los jugadores deben usar espinilleras que cumplan con ciertos estándares de seguridad establecidos por sus respectivos órganos rectores.

No hay que olvidar que la tibia (que es el hueso que comúnmente llamamos espinilla) en su mayor parte no posee la protección de un músculo anterior que amortigüe un impacto, ya que se encuentra directamente bajo la piel, por lo que un golpe en esta zona es muy probable que conduzca a una lesión, que de ser especialmente fuerte o desafortunado se convertiría en fractura. Una herida de esta naturaleza es especialmente dolorosa.

En esa época, el fútbol que se practicaba era menos técnico y más de contacto, con lo cual la fortaleza física de un jugador podía convertirse en un elemento decisivo a la hora de ganar un partido.

Como toda novedad al principio genero burlas y comentarios de escepticismo al considerarla una idea ridícula, aunque poco a poco habló por sí misma: recibía menos lesiones y, de haberlas, eran menos graves.

No se hizo obligatorio el uso de espinilleras hasta 1990, más de cien años después de su aparición.

Como una protección obligatoria si un árbitro detecta que un jugador no trae espinilleras, le puede obligar a que salga del partido. Hasta el momento en el que se las coloque y, tras ello, lo compruebe el colegiado, no podrá volver al terreno de juego.

Muchos jugadores utilizaban pedazos de cartón en vez de las tradicionales espinilleras, porque alegaban que eran incomodas.

La finalidad es que la espinillera cubra la mayor parte de la zona entre el tobillo y la rodilla sin que entorpezca el movimiento, por lo que habrá que medir esta zona (a unos cinco centímetros por debajo de la rodilla y por encima del tobillo) a lo largo, pero también a lo ancho.

Durante muchos años las espinilleras estaban hechas de materiales rígidos de cuero y tenían algunas varillas de aluminio flexible.

En estos tiempos modernos los materiales utilizados para las espinilleras son:

• Fibra de carbono: este compuesto es una fibra sintética constituida principalmente por carbono; se caracteriza por tener mucha flexibilidad y resistencia ante los impactos. Precisamente por esta capacidad de aguante es que se utiliza en estos accesorios, aunque suele ser un material con un costo elevado.

• Polipropileno: este polímero plástico es muy utilizado en la fabricación de espinilleras, ya que es bastante versátil y ofrece una gran resistencia. Además, una de sus grandes cualidades es que tiene una baja absorción de humedad, lo cual hace que se mantenga más seco incluso cuando hay mucho sudor.

• EVA: esta goma conocida como EVA, por sus siglas técnicas etileno-vinil-acetato, es bastante utilizada en muchos productos; por ejemplo, en las suelas de zapatos. Esto se debe a que es una espuma bastante ligera que protege al cuerpo de los impactos y además ofrece amortiguación en la zona. Sin embargo, cabe destacar que su protección es un poco inferior a la que ofrece la fibra de carbono.

• Polipropileno: este polímero plástico es muy utilizado en la fabricación de espinilleras, ya que es bastante versátil y ofrece una gran resistencia. Además, una de sus grandes cualidades es que tiene una baja absorción de humedad, lo cual hace que se mantenga más seco incluso cuando hay mucho sudor.

• Fibra de vidrio: este compuesto se constituye por pequeños filamentos de vidrio y tiene un peso muy ligero. Además, se caracteriza por tener una gran resistencia, estabilidad e impermeabilidad, lo cual beneficia mucho cuando se usa junto a la piel.

• Poliuretano: las espinilleras compuestas por este material son rígidas, pero su durabilidad y resistencia son los puntos más favorables de estas. Asimismo, tiene una resistencia térmica que ayuda al cuerpo a conservar el calor.

Sea cual sea las que decidas usar, procura colocarlas de forma correcta para que proporcionen una correcta protección. Las espinilleras deben quedar bien sujetas a la pierna, proteger los tobillos y no apretar la zona. Sin embargo, tampoco deben quedar demasiado grandes de manera que se muevan o cambien de posición durante el juego.

En este sentido, lo más común es encontrar tallas estándar (XS, S, M, L, XL…), aunque ya existen tiendas especializadas que fabrican espinilleras a medida, como veremos más adelante.

Las Rodilleras de portero, se remontan en la región mesoamericana, en el actual México y Centroamérica entre el 250 y el 550 d. C. gracias a los mayas, los cuales practicaban el Pokolpok, un antiguo juego de pelota en el cual aparecía una protección para la rodilla.

Todos los jugadores que practicaban este deporte utilizaban dichas protecciones para sus rodillas, ya que la pelota que utilizaban pesaba 3 kg aproximadamente. pudiendo considerarse esto como las primeras rodilleras rudimentarias de uso deportivo en la época precolombina de las que se tiene conocimiento.

Hay indicios que, en el Perú, los incas utilizaban también las rodilleras como parte de su vestimenta cuando practicaban otros rituales que les podríamos llamar como deporte de antaño. En algunas culturas africanas usaban también las rodilleras como protección.

En el futbol mundial, no hay una fecha específica cuando se empezaron usar las rodilleras como protección sobre todo cuando los campos de futbol no eran totalmente de césped y muchos eran de tierra.

El puesto de portero en el fútbol es uno de los más exigentes y desafiantes dentro del campo de juego.

Las rodilleras son una protección esencial para los porteros, ya que a menudo tienen que caer al suelo y deslizarse sobre superficies duras para atrapar el balón o realizar bloqueos.

Las rodilleras debían tener un acolchado grueso y resistente que absorba los impactos y proteja las rodillas de posibles lesiones. El acolchado de calidad también debe ser lo suficientemente flexible como para permitir una amplia movilidad y comodidad durante los movimientos del portero.

Uno de los porteros que implemento el uso de la protección en las rodillas fue el legendario Lev Ivánovich Yashin, mejor conocido como “la araña negra” en los años 50´s un portero ruso muy reconocido en su época. En México se recuerdan a Antonio Carbajal conocido como la “Tota”, a Antonio Mota, Ignacio Calderón y al Gato Vargas, siempre utilizando las rodilleras esto fue más o menos entre los años 60´s a los 70´s.

Con el paso del tiempo este aditamento en las rodillas dejo de usarse ya que los campos de futbol por reglamento de la FIFA ya son totalmente empastados y ya no era necesario usarlas como protección.

También la FIFA ya autorizó el uso de pantalones largos para los porteros.

Los guantes de portero:

Fue en 1885 el británico William Syke, patento en la ciudad de Berlín unos guates para proteger las manos de los porteros, lo curioso es que nunca se fabricaron.

El legendario arquero Amadeo Carrizo en los años 40 popularizo el uso de guantes en Sudamérica.

La primera vez que los guantes de arquero se usaron oficialmente fue en 1952, cuando la federación escocesa decidió su uso en el partido entre Airdrie y Celtic por la Copa de Escocia debido a las bajas temperaturas.

Antes de 1960, era extraño que los porteros llevasen guantes, excepto en condiciones de tiempo muy frío.

Fue en el año 1970 cuando los guates de portero se popularizaron, El empleo de guantes diseñados para el agarre se hizo más popular en la década de 1980.

A finales de la década de 1990, aparecieron los guantes que protegían de la hiperextensión de los dedos.

En España siempre han dicho que fue en el año de 1920 cuando Ricardo Zamora, protegía sus manos con guantes y que existen fotografías que avalan este hecho.

Guantes de portero:

Los guantes son probablemente la herramienta más importante para un portero. No solo les brindan protección en las manos, sino que también mejoran su capacidad para atrapar, bloquear y desviar los disparos. Al elegir unos guantes de portero, es fundamental tener en cuenta algunos aspectos:

• Corte: Los guantes de portero vienen en diferentes cortes, como el corte plano, el corte en rollfinger, el corte negativo y el corte híbrido. Cada corte ofrece un ajuste y sensación diferentes, por lo que es importante probar varios para encontrar el más adecuado.

• Palma: La palma de los guantes está hecha de materiales especiales que ofrecen agarre y amortiguación. Las palmas de látex son muy comunes, y su calidad varía según la densidad y el grosor del látex utilizado. Algunas marcas, como Rinat y Storelli, han desarrollado tecnologías innovadoras para mejorar el agarre y la durabilidad de las palmas.

• Protección adicional: Algunos guantes incluyen protecciones adicionales, como varillas en los dedos para evitar lesiones por hiperextensión o refuerzos en los nudillos para proteger contra impactos.

Y que siga rodando el balón.