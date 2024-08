Sensei rojinegro

Leagues Cup

Se acabo el sueño de la Leagues Cup, un torneo siento yo metido con calzador a los equipos mexicanos, no es en el momento adecuado, parar la liga para permanecer casi un mes en los Estados Unidos, el dinero para los equipos y los jugadores por partido la verdad no es una cantidad que a los jugadores les llame la atención porque al repartirse entre todos les queda muy poca lana.

A los organizadores léase MLS es obvio que les deja toda la ganancia en Transmisiones exclusivas por TV, taquilla y los esquilmos de los estadios, es una gallina de los huevos de oro y es obvio que trataran de seguir haciéndola y no la van a soltar a que se juegue en otras fechas y menos en nuestro país.

En lo futbolístico, la verdad Mazatlán saco la cara, empato a un gol y se tuvo que ir a penales contra Philadelphia, la tanda siempre es un volado y en esta ocasión fue para los de la MLS. También el América perdió en penales dejo vivir al Colorado, se tiraron casi 20 penales y alguien tenía que fallar, se le podrá llamar fracaso, pero no es que defienda a los equipos mexicanos, terminan fastidiados de este torneo, muchos viajes, trajín, lejos de la familia. Lo he platicado con amigos columnistas y periodistas y les digo que ojalá se traigan una edición de este torneo a México y les hagan a los gringos lo mismo. Ahora a seguir con lo nuestro.

Se reactiva nuevamente nuestra Liga MX, una vez pasada la tormentosa Leagues Cup.

Los juegos que se adelantaron fueron: Puebla vs Monterrey correspondiente a la jornada 16, todavía sin estrenar entrenador van los rayados y ganan 2-1 al Puebla que no levantan cabeza. Xolos vs Santos a la jornada 8, Aprovechando su Localia Xolos golea 3 – 1 a Santos que no levantan. San Luis vs Querétaro a la jornada 13, San Luis le da una bailada al Querétaro y lo golea 4 – 0. Con estos juegos adelantados de momento Monterrey toma momentáneamente el liderato, en el sótano Santos con 1 punto y Querétaro sigue sin ganar y obvio sin sumar.

Viernes 23 de Agosto: Querétaro vs Cruz Azul 19.00 pm, Mazatlán vs Pachuca 20.00 pm. Xolos vs Monterrey 21.00 pm. Sábado 24. Necaxa vs Juárez 17.00 pm, León vs Santos 19.00 pm, Atlas vs Pumas 19.00 pm. Tigres vs Chivas 21.00 pm, América vs Puebla 21.05 pm, Domingo 25 Toluca vs San Luis 12.00 pm.

Una vez que se terminaron, la Copa América y la Euro Copa, este fin de semana se reactivaron las ligas en el mundo. La Liga Española con un Real Madrid buscando seguir siendo el referente y ahora con Mbappe, Barcelona y Atlético de Madrid trataran no ser comparsa. La Premier League con un Manchester que es el último campeón tratara de mantenerse a la cabeza. En Italia la Serie A con el Inter de Milán como el máximo ganador, también buscara seguir siendo el máximo referente, dicen los conocedores que el verdadero futbol empezó.

Voy a tocar un tema muy escabroso, los famosos Promotores. Un mal necesario en el Futbol Mundial.

Estos conocidos personajes son los que se encargan en “manejar” a sus representados en los contratos, patrocinadores, son consejeros y muchos jugadores, y sino la mayoría les dejan su carrera en sus manos.

El futbol es el deporte más difundido del mundo y por lógica y consecuencia grandes intereses económicos, en la cancha de juego lo hacen los futbolistas, pero fuera de ellas, los conceptos de contrato, publicidad y comercialización lo hacen los representantes con los dueños y directivos.

Antes de profesionalización cuando un jugador interesaba a un equipo, un representante del club se acercaba al prospecto en cuestión y le ofrecía un “empleo” en la institución que tenía a su cargo.

Basta recordar cuando el equipo Necaxa era propiedad de la Compañía de Luz y Fuerza, las negociaciones con los jugadores incluían trabajo en la compañía, una bonificación extra y permisos para faltar al trabajo los días de juego y de entrenamientos. Si el joven aceptaba y era menor de edad, entonces el encargado de firmar su contrato, acudía con el padre del joven para pedir su autorización y asunto arreglado.

Aquí en Guadalajara había muchos casos similares, donde muchos jugadores trabajaban y jugaban es los equipos locales: Guadalajara, Atlas, Oro y Nacional, desempeñaban sus funciones en Fabricas en Atemajac o en Talleres de Calzado, Fundidoras y otro tipo de empresas.

Fue en el año de 1943 cuando nuestro futbol se hizo profesional, las cosas no cambiaron mucho, se pactaba directamente con el jugador, se le ofertaba un sueldo y a ponerse a jugar. Era muy común hace ya varios años que cuando llegaban los jugadores al club.

Como no recordar cuan los chavos llegaban a los equipos, acompañados de sus padres para que ellos le ayudaran a leer el contrato y decidir si les convenía a sus intereses que quería el futbolista.

Cuando empezaron a resurgir los promotores y representantes aduciendo y peleando disque por los intereses de sus “clientes”, buscaban un mejor salario en los fichajes y obvio hablaban maravillas y cualidades de sus representados.

En los últimos años, han surgido por todos lados los promotores y representantes que aducen según ellos primero por los intereses de sus cliente$ y buscan una mejora sustancial en sus salarios. Lamentablemente el futbolista se ha convertido en un objeto de valor, en el que la calidad del ser humano pasa a un segundo término.

Los directivos no les importan si el jugador es un buen hijo o un diablo, solo les interesa que jugar bien al futbol y que su imagen genere dinero. Expuesto el jugador ante la exagerada comercialización del deporte a nivel mundial y sobre todo en el futbol, el jugador no puede estar expuesto a un monstruo de mil cabezas, que pretende despedazarlo. Ahí aparecen los representantes que como profesionales en la materia existen buenos y malos, ellos realizaran un “trabajo” adecuado donde buscaran un mayor provecho para ellos mismos, no importante las consecuencias que se avecinan como inflar las cartas, contratos leoninos donde la mayor parte del tiempo no se sabe quién se llevó la mayor ganancia.

Existen dos contactos entre directivos y jugadores, son los promotores y los representantes.

Los promotores son personas dedicadas, como su nombre lo indica, a promover y representar a diversos jugadores, muchos de ellos desconocidos. Ofreciéndolos muchas veces a directivos incautos que les llevan videos editados, donde sus representados se manifiestan como verdaderos cracks, mostrando sus mejores jugadas, goles y asistencias.

Si el jugador quiere ganar 10 pesos, el promotor se encarga de pedir 20 por él, el directivo ofrece 15 a lo que el promotor accede creyendo hacer un gran negocio. El directivo compra al jugador quien termina recibiendo 8 pesos de los 10 que buscaba, el promotor una vez cerrado el trato, normalmente se desentiende del jugador y lo deja a su suerte.

Una de las estrategias de los promotores es especular entre sus contactos y conocidos en el medio, inventando que varios compradores para sus representados para inflar los precios. Finalmente, se lo lleva el que paga mucho más de lo que en realidad vale y por lo consiguiente la ganancia del promotor es más alta.

El Representante, a diferencia del promotor, se mantiene más unido al jugador, trata de manejarle una buena imagen deportiva, y en ocasiones muchas fuera del entorno futbolístico, y ser una persona de extrema confianza que puede llevar sus finanzas. La mayor intención del representante es que el jugador se dedique al 100% a su profesión mientras él se dedica a la negociación y a todo lo que se necesite fuera del terreno de juego.

Honestamente no todos los promotores son malos, ni todos los representantes son buenos, hay muchos casos de futbolistas que prefieren trabajar sin ninguno de los dos, aunque el desgaste que produce cuando hay de por medio una gran cantidad de dinero, esto puede determinar en muchas ocasiones lo que se haga dentro de la cancha. Esta muy visto que un jugador a disgusto por lo que gana o deja de ganar, no rinde lo mismo.

La existencia de representantes y promotores no tiene que ser necesariamente mal, lo mismo que la relación con jugadores y directivos. Esto funcionaria mejor en forma regulada y reglamentada, especificando muy claramente las funciones de cada uno, para que esta empresa que es el futbol funcione como tal.

Como datos anecdóticos ha habido casos que promotores que traen disque jugadores de futbol y estos resulta un fiasco total, hay que recordar los casos de un brasileño que se trajo al Atlas y nunca había jugado al futbol, él era cocinero en su natal Brasil, o aquel jugador alemán ofrecido al América, que era un futbolista semi profesional, buscado en su país por dedicarse a traficar automóviles robados.

Un personaje muy conocido, Guillermo Lara es un promotor de futbolistas que tuvo un papel muy influyente en México a partir de la década de los 90 y que a lo largo de los años ha sido parte importante de la llegada al balompié azteca de gente como el prestigiado director técnico argentino César Luis Menotti.

Durante muchos años este personaje muy conocido en nuestro medio, fue el que manejo las carreras de un sin número de futbolistas, en los 90´s fue quien apoyo a Emilio Maurer y Francisco Ibarra a desafiar a Televisa por los derechos de transmisión de la selección de México. También se le atribuye que junto con Maurer e Ibarra lograron la entrada de los equipos mexicanos a la copa libertadores y la copa América. Lara ampliamente reconocido por su destreza en las negociaciones. Ahora se sabe que vive en Miami y sigue teniendo injerencia en nuestro balompié, colaborando con otros promotores.

Durante mucho tiempo se dijo que Guillermo Lara estaba vetado por el futbol mexicano, señalado como personan “non grata”, él siempre lo ha negado.

Otro promotor muy reconocido también en los años 90´s es: Carlos Hurtado, siempre se dijo que él era uno de los cuales tenía más poder en nuestro futbol, siempre se habló de su nexo con el Cruz Azul, que era su mejor cliente. Trasciende que dicho promotor ha movido hilos en el balompié nacional sin documentación requerida de la FIFA, tal como sucede con Guillermo Lara.

En nuestra Liga MX hay más de 100 agencias que representan a los jugadores, y en teoría hay una docena con Agentes certificados en la FIFA.

Poniendo un promedio de 25 jugadores por equipo, serian más o menos 450 jugadores en primera división, sin contar los de la liga de ascenso que también tienen representantes. Los Promotores y los Representantes tienen un buen material de jugadores nacionales y extranjeros a quien representar.

Las Agencias de representación de jugadores más importantes son:

Promofut que encabeza Jorge Sígala Bracamontes y con sede en Guadalajara. Tiene entre sus representados a jugadores como. Piojo Alvarado de las Chivas, Juan Pablo Vigon y Sebastián Córdova de Tigres, Héctor Moreno del Monterrey, Luis Hueso Reyes del Atlas, Carlos Vela de la MLS y como entrenador a Nacho Ambriz. Y obvio muchos más en todas las divisiones y en el extranjero. Sígala es un tipo muy estimado entre sus representados por su lealtad y honestidad, además de los buenos consejos que les da a sus representados.

Elite Sports de Manfredi Caleca, empresa avalada por la FIFA y la Femexfut, también con sede en Guadalajara. Tiene entre sus representado al portero del Real Madrid Thibaut Courtois, Nahuel Guzman de los Tigres, Julio Gonzalez de los Pumas, Aldo Rocha del Atlas, Fernando Beltrán de las Chivas. Entre una cartera grande de futbolistas.

Pitz Group. Lidereados por Iñaki Domínguez de la Piedra y Alejandro López: Sus oficinas se encuentran en el Estado de México. Algunos de sus representados son: Alexis Vega del Toluca, Alex Zendejas del América, Jordi Cortizo del Monterrey, Henry Martin de las Águilas, Ricardo Marín de las Chivas.

Onze Sports. Con oficinas en la CDMX, su CEO es Alfredo Rosales Dávila. Su cartera de jugadores reconocidos: Jesús Angulo de los Tigres, Matheus Uribe en el Al-Sadd SC de Qatar. Fidel Ambriz Club León. Omar Govea de Chivas.

Cantera Latina. Matías Bunge representa esta empresa ubicada en la CDMX. Algunos jugadores representados son: Ozziel Herrera y Diego Reyes de los Tigres, Ponchito Gonzalez del Pachuca, Victor Guzman de Chivas, Tecatito Corona del Monterrey.

Vsible. Alan Baron es la cabeza de este grupo. Con sede en la CDMX y oficinas en los Estados Unidos y Europa. Su jugador más reconocido es Santiago Naveda y Juan José Macias del Santos, su potencial es en la liga de expansión y en el extranjero.

You First Sport. Empresa Española, tiene en México a Alan Mozo de las Chivas. Gerardo Arteaga del Monterrey. Pablo Benevendo de Pumas y una cantidad muy considerables de representados en el futbol europeo sobre todo en España.

Los equipos tienen con las empresas más importantes de representación:

América tiene con PitZgroup: 12 jugadores, Cantera Latina: 3 jugadores.

Chivas con Promofut un total de 17 jugadores, Elite Sport 6 jugadores.

Cruz Azul Pitzgroup 4 jugadores, Promofut 4 jugadores.

Pumas. Onze Sports 5 jugadores, Promofut 4 jugadores.

Tigres. Pitzgroup 4 jugadores y con You First Sport (transnacional) : 2 jugadores.

Monterrey tiene 5 elementos con You First Sport y con Elite Sport 2 jugadores.

Santos. Representan a sus jugadores: Pitzgroup 4 jugadores, Onze Sports 4 jugadores, Promofut 3 jugadores y Elite Sport 3 jugadores.

León. Con 7 jugadores Elite Sport y Vsible con 3.

Mazatlán. Promofut 2 jugadores, Elite Sport 2 jugadores.

Toluca. Con Promofut 7 jugadores, Amero Sport 2 jugadores.

Necaxa. PitzGroup 5 jugadores y AIM 3 jugadores.

Atlas. Promofut 8 elementos y Elite Sports 7.

Juárez. Elite Sports 6 jugadores y Onze Sports 3 jugadores.

Puebla. Promofut 4 Jugadores, Titan One Sport 3 jugadores y Mathías Fariña: 3 jugadores.

Pachuca. Cantera Latina 6 jugadores y Promofut 4 jugadores.

Xolos. Pitzgroup 9 jugadores y Promofut 5 jugadores.

San Luis. VSinergia 5 jugadores, Sport Capital 3 jugadores.

Querétaro. Variantes de Futbol 5 elementos y Visible 3 jugadores.