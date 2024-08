Sensei rojinegro

Últimos resultados de la Leagues Cup

Pumas gana 2 – 0 al Vancouver Whitecaps y se mete a los octavos de final, esperara rival y a donde trasladarse, Tigres derrotó al Pachuca 1 – 0, fue con lo mínimo, pero con eso tuvo para seguir en la competencia, ahora a ver contra quien va. Necaxa fue goleado 5 – 0 por el San José Earthquakes, y ya se regresa a casa. Santos empata en el juego a 1 gol conta Cincinnati y pierde 6 – 5 en la tanda de penales. Cruz Azul termina a ceros con el Orlando City y en penales avanza. Mazatlán da la campanada y le gana 2 – 1 al D.C. United y le alcanza para estar dentro. Juárez cae ante Colorado Rapids 3 – 2 y se regresa a casa. Toluca empata en los últimos segundos a 2 goles y en la tanda de penales avanza derrotando al Dynamo. América derrota 2 -1 al Atlas y avanzó.

Los Octavos de final, quedarían así: Pumas vs Seattle Sounders lunes 12 a las 8:30 pm, Cruz Azul vs Mazatlán martes 13 a las 6:00 pm, Tigres vs New York C. martes 13 se jugará a las 6:00 pm Toluca vs Colorado R. martes 13 a las 6:00 pm, América vs San Luis City martes 13 en la noche a las 8:30 pm.

El Atlas quedó fuera le toco el América y le dio pelea los primeros 15 minutos y después las Águilas se fueron arriba 1 – 0, un Saldívar nervioso y fuera de su posición era la entrada para el ataque Americanista. Atlas tuvo llegadas, pero como siempre no aprovecha las pocas oportunidades, para el segundo tiempo el equipo salió más al ataque, obvio no había de otra era atacar con todo, obtuvo el empate. Pero nuevamente no busco el segundo, hay un cuadro limitado hasta ahora en la liga van invictos, pero no nos hagamos muchas ilusiones. Urge encontrar un lateral, como siempre los que había fueron vendidos por los Orlegis sin tener un substituto. Beñat está utilizando canteranos jóvenes, no sé si por la regla o porque está buscando sangre joven, en fin, nos quedan 14 jornadas y hay que ver hasta dónde nos alcanza, pero ¡mil veces arriba el Atlas!

La Liga MX dio luz verde para que los equipos que fueron eliminados en la fase de grupos de Leagues Cup adelanten sus juegos este fin de semana, los equipos involucrados son: Monterrey, Chivas, Xolos, Gallos, Querétaro, San Luis, Puebla y León, entre estos equipos serán los duelos adelantados, antes de reiniciar el día 23 del presente ya la jornada 5.

La historia del balón de futbol apunta hacia China allá por el siglo IV antes de Cristo, era una pelota de cuero, rellena de raíces y crines, utilizada con fines militares.

Los balones de futbol han sufrido a lo largo de la historia transformaciones numerosas para mejorar su uso, gracias a la innovación y los nuevos avances y materiales para su desarrollo y elaboración.

Nos remontamos al año 1,400 A.C. los niños egipcios utilizaban elementos esféricos para jugar, estos fabricados con papiro, caña, marfil, madera y arcilla. Civilizaciones como la griega, la precolombina, como los romanos y japoneses aportaron con sus usos y materiales, a lo que hoy podemos llamar un balón de futbol.

Ya metiéndonos de lleno en el mundo del futbol, no fue hasta mediados del siglo XIX, cuando los primeros balones de juegos que luego dieron origen a los balones de futbol, estaban fabricados con vejigas de cerdos, aunque todavía no tenían en si formas esféricas y sus movimientos y botes eran inestables.

Esta inestabilidad en movimientos y forma fue superada cuando se descubrió la vulcanización del caucho, originada en el año 1855 por Charles Goodyear, que creo el primer balón específico para la actividad deportiva del futbol. El primer juego oficial que se utilizó esta registrado en la ciudad americana de Boston por el año 1863.

Las innovaciones en los balones de futbol

Al seguir batallando con los problemas de forma, fue durante los años posteriores cuando se introdujo las válvulas para inflar los balones, esto con el principal objetivo de tratar de mantener estable la forma del balón durante más tiempo. Es en el año 1872 cuando las primeras reglas establecen las dimensiones estándar, la forma esférica con circunferencia de entre 27 y 28 pulgadas y un peso entre 13 y 14 onzas. Este balón tenía de 12 a 18 gajos largos de cuero; en dos de ellos se formaba la boca, de aproximadamente 8 centímetros de largo, por donde se introducía la cámara.

Los años siguientes transcurrieron experimentando y creando nuevos balones tratando de eliminar las imperfecciones y costuras, recordando que estos balones de cuero eran extremadamente pesados cuando se mojaban la humedad los hacia muy duros, lo que hacía que el golpeo con la cabeza fuera una gran dificultad, algunos jugadores usaban boinas para evitar cortes, el balón mantenía un color marrón.

En 1930 se jugaba el primer mundial en Uruguay, se utilizaron los balones que seguían siendo de cuero con vejiga de cerdo. la pelota con que se jugaba al balompié representaba un riesgo para los futbolistas, ya que los primitivos balones confeccionados en cuero vacuno o de potro tenían un pico metálico, mediante el que se inflaban, que se replegaba sobre la superficie del esférico, donde era sostenido por un tiento -un cordón confeccionado con el mismo cuero-. Lo que significaba una irregularidad que frecuentemente provocaba lesiones en los jugadores.

El 20 de abril de 1931 fue inventada un balón, por Romano Polo, Antonio Tossolini y Juan Valbonesi. Era un balón de costura y pico invisible, que fue estrenado en la Copa Mundial de 1950 organizada en Brasil, y desde 1936 como balón oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, que permitía inflarlo sin tener que descoserlo.

Por las décadas de los 50´s y 60´s el balón tuvo franjas como los de voleibol. En la Copa Mundial de 1962, Chile dispuso su pelota oficial, Crack, con forma esférica regular al presentar paneles concentrados. Logró una trayectoria y rebote uniforme por su homogeneidad, así como una notoria mayor velocidad. En 1962 el danés Eigil Nielsen, dueño de la empresa Select Sport, introdujo la estructura del icosaedro truncado.

La compañía alemana Adidas en el año de 1963 comenzó a fabricar pelotas ya muy profesionales y se convirtió en la proveedora de la Copa Mundial desde la edición de 1970, debido a su tecnología avanzada y alta calidad. Esta compañía hizo un cambio e innovación ya que introdujo el poliuretano material sintético flexible e inalterable con el frío, que le daba brillo.

Para el mundial de México 70, llego la máxima evolución del esférico con los clásicos hexágonos blancos y negros un balón muy sobrio y elegante, aunque su cuerpo seguía siendo de cuero. Este balón tenía un total 32 paneles cosidos a mano, consiguiendo el obtener la esfera más perfecta hasta el momento.

Este modelo fue el que ayudo al desarrollo de los balones posteriores hasta llegar al que se utilizó en el mundial de 1982 en el cual se consiguió reducir al mínimo la absorción de agua por utilizar unas costuras impermeables.

Los Balones de los Mundiales

En el mundial de Uruguay en 1930 el nombre del balón fue el “TIENTO”, con gajos rectangulares en su interior y tenía una vejiga.

En Italia 1934 fue el “FEDERALE 102” una pelota de cuero, Fue la primera y única pelota en utilizar un cordón de algodón, por lo que incitaba a los jugadores a cabecear la pelota. Sus gajos externos tienen forma de "T".

Francia 1938 le llamaron “COUPE DU MONDE” fue fabricado por la primera fábrica especializada en el mundo para balones llamada Allen con sede en Paris. Tenía 13 paneles rectangulares de cuero marrón, cerrado por un cordón de algodón blanco.

Brasil 1950 lo bautizaron como “DUPLO T “la innovación fue una válvula inflable a través de un pico. Tuvo bordes curvos en sus extremos para que las costuras tuviesen menos tensión.

Mundial de Suiza 1954 adoptaron un nombre localista “SWISS WORLD CHAMPION” Fue el primero con el estilo como una de voleibol y teñido de amarillo, el «color más visible por el ojo humano».

Suecia 1958 el “TOP STAR”, también se utilizó un color amarillo, Tuvo costuras entrelazadas en zigzag para que tuviesen menos tensión.

Chile 1962 “CRACK” de un color aperlado, Los paneles fueron concentrados, lo que la transformó en una esfera regular, y fue el primero con una válvula de látex, que retiene el aire por más tiempo.

Inglaterra 1966, al balón le denominaron “CHALLENGE 4 STAR”, regreso el color anaranjado con gajos rectangulares, para este mundial se fabricaron 300 unidades en una empresa multinacional denominada Slazenger.

México 1970, el muy recordado “TELSTAR DURLAST”, De cuero y con 32 gajos poligonales blancos y negros cosidos a mano. Fue el primero manufacturado por Adidas.

Alemania 1974, continuo el “TELSTAR DURLAST” pero ahora le versión, cambió el color de las letras impresas de dorado a negro. Tuvo como una versión blanca bautizada Chile Durlast y otra naranja llamada Apollo Durlast, respectivamente para lograr el contraste con el barro y la nieve.

Argentina 1978 “TANGO DURLAST” fue el nombre que tomo este balón, Con motivos en sus gajos, se usó de modelo para las siguientes seis copas.

España 1982 se le llamo “TANGO ESPAÑA”, Se combinó el cuero y el poliuretano, lo que la hizo impermeable.

México 1986, “AZTECA” Primer balón oficial totalmente sintético.7 Redujo aún más la absorción de agua, con las grecas aztecas.

Italia 1990 conocido como el “ETRUSCO UNICO”, mucho más veloz por su capa interna de espuma negra de poliuretano. Otro balón personalizado que Incluía al león etrusco dentro de los triángulos.

Estados Unidos 1994. Fue el “QUESTRA” el nombre del balón. Con su espuma blanca de polietileno compacto por fuera, tenía gran recuperación energética. Tenía además mallas de estabilidad, espuma de polietileno y mallas de fibra trenzadas.

Francia 1998 fue bautizado este balón como “TRICOLORE”, Tenía microburbujas llenas de gas, cerradas y altamente resistentes. Era de poliuretano compacto y otras características iguales al Questra.

Corea – Japón 2002 a este balón se le conoció como: “FEVERNOVA” Tres capas tejidas le dieron una trayectoria de vuelo más precisa. El diseño exterior se inspiró en la cultura de los países anfitriones.

Alemania 2006 “TEAMGEIST BERLIN”, Con menos gajos que sus antecesoras, permite una superficie más suave para rematar.

Sudáfrica 2010 le dio entrada al “JABULANI” Con una capa de supercarbonato que se supone ayuda a precisar los tiros. Totalmente esférico, muy difícil de parar.

Brasil 2014, tuvo 2 versiones una para el torneo regular el “BRAZUCA” y para el juego de la final se utilizó el “BRAZUCA RIO”, Este balón tuvo seis paneles de poliestireno que se unen para mantener el mismo peso y la misma redondez incluso en la lluvia más gruesa. La cámara de la pelota Brazuca está hecha de látex y proporciona la recuperación deseada.

Rusia 2018 entro el “TELSTAR 18 MECHTA” Con un aspecto retro que recuerda a su antecesora Telstar que se usó en el Mundial de México 1970. La diferencia sustancial es que la actual solo tiene seis paneles blancos y negros contra los 32 paneles de la anterior y tiene un chip incorporado. Que fue la primera vez que se utilizó para corroborar si el balón paso la línea de gol.

Catar 2022 se nombró al balón utilizado: “AL RHILA”, El nombre Al Rihla (en árabe, الرحلة) significa, El viaje y su diseño y colores están inspirados en la cultura, arquitectura, embarcaciones icónicas y la bandera de Catar.

Las fábricas más reconocidas de balones en el mundo son:

En 1817 la Inglesa Mitre fue posiblemente la primera fábrica en forma de balones, utilizaba sus balones en la F.C. Cup, y su nombre era “DELTA MAX”.

En los Estados Unidos en 1906, nacido la marca New Balance que también fabricaba balones, se estima que fue la primera fábrica de esféricos en América.

En Italia en 1916 Kappa fundada en 1916 bajo el nombre de Maglificio Calzificio Torinese (MCT), por la familia Vitale y se usaba en la serie B y se le conocía como el “KOMBAT”.

México / USA 1922, marca Voit se utilizó en la liga Mexicana, su nombre era “TRIBU”. Fabricado primero en Estados Unidos y después en México.

La Inglesa Umbro, la historia de Umbro se remonta a 1924, cuando los hermanos Harold y Wallace Humphreys fundaron la empresa en Manchester, Inglaterra. El nombre «Umbro» es una combinación de las palabras «Humphreys Brothers», que refleja los orígenes familiares de la marca.

Otra Marca fue Select en el año de 1947, con sede en Dinamarca. Este balón ha sido usado por años en la liga portuguesa, con su estrella el “BRILLANT SUPER”.

Nace 1948 la muy reconocida marca Puma, su balón el “EVO POWER”, se utilizó en varias ligas en el mundo desde Europa hasta Sud América.

Adidas entra al mundo de los balones en 1949, al separarse uno de los socios originales de la marca Puma. Siendo el proveedor de los balones de los mundiales desde 1970 hasta la fecha.

Nike incursiona en los balones en el año de 1964, fue fundada el 25 de enero como Blue Ribbon Sports, por Bill Bowerman y Phil Knight, y se convirtió oficialmente en Nike, Inc. Su balón estrella fue el FLIGHT.

El balón brasileño Penalty hace su aparición en el año 1970, su estrella fue el MAX 500. La historia de Penalty comienza en 1970, en São Paulo, Brasil. Fundada por Paulo Moraes y sus hermanos.

Llegaron más marcas como: Derby Star de Dinamarca, Diadora marca Italiana, Molten hecho en Japón, Topper de Argentina. Under Armour de Estados Unidos. Mikasa de Japón.

En la industria mexicana deportiva existen una variedad de marcas registradas, muy pocas fabricadas en nuestro país.

Desde ya hace varios años hay una gran polémica a nivel mundial ya que la mayoría de balones del mundo se fabrican en Pakistán y son niños los que trabajan en esas fábricas.

Y que siga rodando el balón.