Sensei rojinegro

2da Jornada de Leagues Cup.

Siguen haciendo el ridículo los equipos mexicanos en esta Leagues Cup, ahora: Monterrey pierde 2 – 0 con el Austin FC, Pachuca rescata el partido y lo gana en penaltis 5 – 4 y pasa a la siguiente ronda, Necaxa cae 1 – 0 ante el Minnesota. San Luis pierde 3- 2 con Montreal. Santos pierde 3 – 0 DC United, Bravos de Juárez gana 2 – 0 FC Dallas, Mazatlán también gana 2 – 0 Nashville, Tigres derrota a Pumas 2 – 1 en duelo de Mexicanos. Cruz Azul empata a cero goles contra Charlotte y pierde el punto extra en penales. El equipo Puebla es el primer eliminado de la Leagues Cup. Cincinnati le gana al Querétaro 1 – 0 y estos ya quedan fuera del torneo, Toluca en su presentación derrota 3 – 1 a Chicago y está listo para avanzar. Atlas en un segundo tiempo jugando defensivo y cero ataque, pierde 2 – 1 con el Real Salt Lake, con un arbitraje muy localista, y ahora a esperar resultado de su grupo para ver si califican.

En la 3ra Jornada y la última regular de Leagues Cup.

Tigres vence al Inter de Miami 2 – 1, los de la florida resintieron la ausencia de Messi y no pudieron con los Tigres, un golazo de mí, sobrino Juan Pablo Vigon le da el pase a la siguiente ronda. Monterrey se despide del torneo empatando a un gol contra los Pumas y pierden en la tanda de penaltis al no anotar ninguno en la ronda. Tijuana cae contra el cuadro canadiense de los Whitecaps 3 – 1, Xolos es otro equipo que se va sin pena ni gloria. Santos después de empatar a cero goles contra Atlanta gana el punto extra en penales y se mete como segundo de su grupo. Pachuca pierde 2 – 1 ante Toronto, aunque pierde el partido le alcanza para el segundo lugar del grupo y esperar rival a la siguiente ronda. Cruz Azul después de empatar a 1 gol contra Philadelphia gana en penales el punto extra y se queda con el segundo lugar de su grupo y también espera rival. Orlando City y San Luis empatan a un gol, en la tanda de penaltis Orlando gana el punto extra, los potosinos se regresan a casa. Juárez empata a 1 gol contra St Louis en los penales lo ganan y terminan de lideres de su grupo. Necaxa le gana 3 – 1 al Seattle S. y le da para pasar en primer lugar. Chivas empata en tiempo de compensación a 2 goles y en la tanda de penales, pierde 5 – 4 y termina su participación. Quedan pendientes los duelos de hoy para cerra la jornada 3 y son: Toluca vs Sporting KC 7:00 pm y León vs Colorado también a la 7:00pm.

América tuvo un par de juegos antes de su participación en la Leagues Cup. Primero enfrento al Chelsea Ingles y cayo por tres a cero, y después le gana 1 – 0 al Aston Villa. Ahora a esperar a quien se enfrentarán.

Llegaron a la selección el Vasco Javier Aguirre y Rafael Márquez, una nueva ilusión a cargo de la muy golpeada selección, no sé si son los correctos, a Rafael ya le prometieron ser la cabeza para en el 2030, falta mucho tiempo y conociendo a nuestros federativos, quien sabe si le cumplan. Por lo pronto vamos a ver el retorno de muchos “veteranos “y otros tantos nacionalizados, se dice que Aguirre tiene en mente a Nico Ibáñez de Tigres, Matheus Doria del Atlas, German Berterame del Monterrey y Unai Bilbao de los Xolos.

El futbol del vasco no es bonito, vamos a darle el beneficio de la duda y ya veremos.

En el futbol mundial, los patrocinadores juegan un papel muy importante, ya sea en las ligas, los equipos, los jugadores.

En nuestro futbol mexicano, los equipos de primera división tienen varias marcas en sus uniformes, que vienen aportando un bien dinero a las arcas de los equipos.

¿Cuánto cuesta anunciarte en una camiseta de la Liga MX?

La realidad es que, sin estos patrocinios, los clubes perderían millones de pesos en ingresos, y es que anunciar una marca en el jersey de un equipo de la Liga MX no es nada barato.

El promedio del pecho (de la playera) de un equipo de futbol está en 40 millones de pesos, hay más bajos y hay mucho más altos, por temporada, por año, el Apertura y el Clausura.

En cuanto a la manga, dependiendo también la zona y el equipo, los costos bajan, pero siguen siendo cantidades exorbitantes: hay mangas de seis millones de pesos, hay equipos que los dan en 18, 20 millones de pesos, hay equipos que los dan en 24 millones de pesos una manga.

Las casas de apuestas son los que más invierten en la publicidad de las playeras de los equipos, se estima que gastan una cifra global de 290 MDP al año.

Las casas de apuestas es una industria que llegó de Europa, pero fue hasta 2016 cuando se empezaron a cerrar acuerdos en México y Caliente es el jugador más relevante y quien tiene gran parte del mercado.

Cantidad de patrocinios y marcas de los equipos de la Liga MX.

Pachuca en su uniforme trae un total de 16 marcas, 12 en el jersey, 3 en el short, 1 en las medias. Los anunciantes son: Telcel, Crimsa, Play do it, JAC, Cementos Fortaleza, Mobil Super, Berel, TUDN, Laboratorios Santa María, Pastes Kiko´s, Office Depot, Eurus, ADO, Broxel, Pega Azulejos Fortec y Donación de Órganos Héroes por la Vida.

Querétaro también porta 16 patrocinadores, 14 en el jersey, 3 en el short y 1 en las medias. Las marcas son: Sayer, Caliente, Conspiradores Querétaro, Valladolid Servicios Financieros, Pedigree, Red Cola, Bohn, Petro Figues, HEB, Afirme, Snickers, Armo, Ciudad Maderas, Harinera Monarca, Hospital Ángeles y Perdura.

Atlas trae 15 marcas, 12 en su camisa, 3 en el short y repite la marca principal del jersey en las medias, los anunciantes son: Red Cola, Electrolit, Surtek, Totalplay, Perdura, Caliente, Berel, Ómnibus de México, Urrea, Hospital Country 2000, Aguas Skrach, Chimex, Seguros Atlas, Dalton y Akron.

San Luis porta 14 marcas, 12 en la camisa, 3 en el short y repite en medias, sus anunciantes son: BH Fitness, Nexen Tire, Laboratorios Tequis, Canel´s, Daikin, Cementos Moctezuma, Red Cola, Mobil Super, Caliente, Potosí Gobierno del Estado, Seguros el Potosí, Primera Plus, HEB y Caja Libertad.

Puebla son 13 patrocinadores, 10 en la camisa, 2 short y 1 en las medias. Sus anunciantes son: Volkswagen, Caliente, Estrella Roja, Banco Azteca, Red Cola, Mobil, Tamariz, Flanax, Carl´s Jr, Universidad de Oriente, Perdura, Laboratorios Ruiz y Visit Puebla.

León también 13 marcas 9 en la camisa, 3 en el short y 1 en las medias. Sus patrocinadores son: Office Depot, Roshfrans, Telcel, Cementos Fortaleza, Ciudad Mederas, Primera Plus, TUDN, Oxxo Gas, Red Cola, Hotsson Hotel, Leche León, Perdura y Caliente.

Necaxa es otro que trae 13 marcas, 10 en el jersey, 2 en el short y 1 en las calcetas. Patrocinadores en su indumentaria: Rolcar, PlayDoIt, JM Romo, Procell, Mobil, Sky, ETN, Bionda, Perdura, ¡epa!, Sisolar, Izzi y San Cristóbal.

Monterrey 12 patrocinadores, 10 en la camisa, 1 en el short y 1 en las medias. Rayados tiene a estos anunciantes: BBVA, Codere, Vidusa, Tecate, Oxxo Gas, H-E-B, Berel, Roshfrans, Innovasports, Escudo y Crest. Oxxo,Santos 12 marcas, 10 camisa, 2 en short y repite en las medias. Marcas en su uniforme: Soriana, Lala, Simsa, Peñoles, Coca-Cola, Corona, Caliente, Berel, City Club, Aeroméxico y TotalplayTigres 10 en total, 8 en el jersey, 2 short y 1 en las medias repite. El cuadro de San Nicolás de los Garza tiene: Cemex, Bitso, Tecate, Afirme, H-E-B, Oxxo Gas, Berel, Telcel, Vertua y Viva Aerobús.

Mazatlán 11 también, 10 camisa 1 en short y no porta ninguno en las medias. marcas en su jersey: Banda El Recodo, Paquete Express, Caliente, Exp México, Totalplay, Red Petroilod, Banco Azteca, Aeternus Funerales, Lotería Nacional, Sinaloa.

Chivas 10 marcas en total, 7 en el jersey, 2 en el short 1 en las medias. Patrocinadores del rebaño sagrado: Caliente, Omnilife, Fundación Jorge Vergara, Akron, Sello Rojo, GNP Seguros, MG, Mercado Pago, Axen Capital.

Pumas en total 9 marcas, 7 en su playera, 2 en el short y ninguno en las medias. Marcas en en su indumentaria: DHL, Mifel, Caliente, Telcel, Suzuki, Mobil, Berel, Bridgestone, Electrolit.

Xolos también porta 8 marcas, 5 en la camisa, 3 en el short y repite en las medias. Sus marcas: Caliente, Afirme, Calimax, Telcel, Tecate, SuKarne, ABC, Carls JR.

América tiene solo 7 marcas, 6 en la camisa, en el short repite una marca y en las medias usa su escudo. Marcas en su uniforme: AT&T, Home Depot, Free Fire, GNP Seguros, Caliente, Corona y Restonic.

Toluca 4 marcas todas en la camisa, short y medias limpios. Pocas marcas en su uniforme y son: Roshfrans, Aeroméxico, Caliente y Corona.

Juárez 3 marcas las tres en su camisa, en el short solo su escudo y las medias libre de publicidad. Betcris, Del Río y UACJ.

Cruz Azul 3 patrocinadores los tres en la camiseta, también en el short su escudo y medias cero publicidades. patrocinadores en toda su indumentaria: Cemento Cruz Azul y Caliente.

El promedio por equipo es de 17.7 patrocinios, lo que se traduce en una inversión anual de 275 millones de dólares de inversión anual por parte de las marcas, de las cuales el 63% de las marcas tienen presencia en los uniformes de los equipos.

El fútbol nacional suma en total 194 marcas y 320 patrocinios entre los 18 equipos que conforman la Liga MX, más la Selección Mexicana de Fútbol.

Las industrias más representadas en los patrocinios son las bebidas (43), automotriz (34), construcción (25), transporte (22), y apuestas (18).

La Liga MX toma de su proveedor principal el nombre comercial, del banco BBVA, firmo extensión de contrato con FMF hasta 2027, este nombre lo adopto desde 2013.

Los árbitros presentaron en este torneo como su patrocinador a la marca Wilson.

Las marcas de los uniformes de cada equipo para este campeonato son: Adidas con Tigres, Nike con América y Pumas, Pumas a Chivas y Monterrey. Charly que tiene a Pachuca, Querétaro, Atlas, León, Xolos y Santos. Pirma cuenta con Cruz Azul, Mazatlán, Puebla y Necaxa, mientras que Sporelli a Atlético de San Luis y FC Juárez. La otra marca es New Balance con Toluca.

Los 19 patrocinadores más importantes del futbol europeo son:

1.- Adidas

2.- Nike

3.- Puma

4.- Coca Cola

5.- Emirates

6.- Carlsberg

7.- Audi

8.- Bwin

9.- Samsung

10.- Reebok

11.- Opel

12.- Vodafone

13.- Ford

14.- UNICEF

15.- Umbro

16.- Master Card

17.- Orange

18.- Sony

19.- Heineken

Los top 10 mejores patrocinadores en las camisetas de los grandes Clubes de Europa:

1.- Fly Emirates es una aerolínea con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Patrocinador principal con el Real Madrid le aporta por una temporada al cuadro merengue un monto de 70 millones de euros.

2.-Qatar Airways otra compañía aérea principal de Catar patrocina a el equipo francés del PSG con 65 millones de euros.

3.- Spotify empresa sueca de servicios multimedia, patrocina al club Barcelona. El acuerdo total asciende a 435 millones de euros por cuatro temporadas, para los equipos masculino y femenino.

4.- Etihad Airways aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos, realizo un patrocinio con Manchester City aportándoles 78.5 millones de euros al año, los cuales por patrocinio en la camiseta es de 55 millones de euros.

5.- Team Viewer es un software para el acceso remoto compañía con sede en Göppingen, Alemana. Es el patrocinador principal del Manchester Unites a los que les aporta 54 millones de euros anuales.

6.- Fly Emirates. También es compañía internacional patrocina al club Arsenal su patrocinio al club londines es de 47.5 millones de euros por un año.

7.- Three una empresa de telecomunicaciones con sede en Hong Kong y Luxemburgo, patrocina al Chelsea con 47.5 millones de euros anuales.

8.- Standard Chartered es una entidad Bancaria con sede en Londres extendió un año mas con el club Liverpool por una cantidad de 47.5 millones de euros.

9.- AIA Group es una corporación financiera y de seguros multinacional con sede en Hong Kong, ellos patrocinan con 47.5 millones de euros al año al conjunto del Tottenham Hotspur.

10.- T-Mobile operadora telefónica, subsidiaria de Deutsche Telekom patrocina al club Bávaro del Bayern Múnich con 30 millones de euros por temporada.



Y que siga rodando el balón.