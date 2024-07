Sensei rojinegro

Inició la jornada 3 de la Liga MX.

Con el triunfo de 2 – 0 de las Chivas sobre el Querétaro, a pase del Chicharito a Cowell abre el marcador y los rojiblancos ganan el partido. Atlas le pega a su hermano y lo derrota 1 – 0, ante una aceptable entrada. Pachuca gana en casa 2 – 0 al San Luis sin su estrella Salomón Rondón que no se ha incorporado. Puebla rescata en compensación el empate a 2, contra el León. Cruz Azul esta imparable, venció a los Xolos 3 – 0 y sigue invicto, su refuerzo griego anoto 2 goles. Necaxa pierde 1 – 0 contra Monterrey, a los rayos les anulan un gol que para mi gusto era legitimo. Pumas viene de atrás y le gana 2 – 1 a Bravos de Juárez, Toluca con su portugués goleador gana 3 – 0 a Mazatlán. En un buen partido de ida y vuelta Tigres le gana al América 1 – 0, las Águilas tuvieron varias oportunidades, pero ahora no la metieron.

La jornada 4 así terminó.

San Luis deja ir la ventaja y empata a 1 contra Xolos. Atlas da la campana y le gana 2 – 1 al Puebla en su casa, la verdad hasta el momento ha sorprendido los rojinegros invictos en las jornadas jugadas, aunque con un equipo corto han sacado los puntos. Chivas le gana 2 – 0 a Mazatlán, nuevamente Cowell anota y se está convirtiendo en el goleador del rebaño, Chicharito no aparece. Santos cae en su casa 3 – 0 ante Tigres, ya están despertando los pupilos de Pauno. Monterrey gana 2 – 1 en su casa, por fin respira el Tano Ortiz, Querétaro no ha podido sumar puntos. En buen juego Cruz Azul empata a 1 gol contra Toluca, la maquina se vio abajo, pero empata en los últimos minutos y sigue de líder. Juárez deja ir una ventaja y América le gana 2 – 1, debuta Rodrigo Aguirre con las águilas y le da el gol del triunfo. Pumas en casa gana 2 - 0 al Pachuca que todavía no recupera al 100 a Salomón Rondón. León y Necaxa empatan a 1 gol, no pudo la fiera con los rayos y deja ir dos puntos.

La Tabla de posiciones hasta la jornada cuatro esta así: Cruz Azul, Pumas y Tigres a la cabeza con 10 puntos, Monterrey con 9 puntos, Toluca y Atlas con 8 puntos, Chivas y Tijuana con 7 puntos, América con 6 puntos. San Luis con 5 puntos.

Lo que se oía como un rumor, ya se hizo realidad, Jimmy Lozano quedo fuera de la selección, había que sacrificar a alguien y él fue el ganador, es obvio que las cabezas no serán tocadas, la famosa Bomba Juan Carlos Rodríguez, Dulio Davino, Ivar Sisniega seguirán, ya que los de arriba los pusieron y son sus títeres. Se dice que viene el Vasco Aguirre a tomar las riendas, el ya fracaso en el cargo y si llega volverá a llevar a los dinosaurios de siempre, vamos a seguir igual o peor y si no al tiempo.

Antes de iniciar la Leagues Cup, se jugará el All Star Game, la selección de la Liga MX contra la Selección de la MLS, este partido se llevará a cabo 24 de Julio. Un invento más de nuestra la liga para sacarle el dinero a los paisanos de USA. El partido se jugará en el estadio Lower Com Field, casa del Columbus Crew, en la ciudad del mismo nombre en Ohio.

Los convocados por el futbol mexicano son una mezcla de jugadores nacionales y extranjeros que compiten en nuestra liga.

Porteros son: Kevin Mier, Colombiano del Cruz Azul, Fernando Tapia, mexicano de los Tigres, Luis Malagón, mexicano del América. Defensas: Jesus Angulo, mexicano de Tigres, Brayan Gonzalez mexicano del Pachuca, Jesus Orozco, mexicano de Chivas, Gonzalo Piovi argentino de Cruz Azul, Juan Sanabria uruguayo del San Luis, Alexis Peña mexicano del Necaxa, Guido Pizarro argentino, Tigres, Alan Mozo mexicano, Chivas y Brian García mexicano de Toluca.

Medios: Álvaro Fidalgo español del América, Jonathan do Santos mexicano del América, Carlos Rodríguez mexicano del Cruz Azul, Nelson Deossa colombiano de Pachuca, Rodrigo Dourado brasileño del San Luis, Maxi Meza argentino, Monterrey, Alan Bautista mexicano del Pachuca, Oussama Idrissi de Países Bajos de Pachuca, Sergio Canales español, Monterrey, Juan Brunetta argentino, Tigres, Robert Alvarado mexicano, Chivas. Cesar Huerta mexicano Pumas, Javairo Dilrosum Países Bajos del América, Andrés Guardado mexicano del León.

Delanteros: Salomón Rondón venezolano, Pachuca, André Gignac Frances, Tigres, Guillermo Martínez mexicano de Pumas. German Berterame argentino del Monterrey. El entrenador será André Jardine del América.

Para mi gusto hay muchos ausentes, como Camilo Vargas portero del Atlas y el actual campeón goleador de este naciente torneo, Henry Martín de las Águilas, convocaron a un total de 30 jugadores.

La evolución de las vestimentas de nuestros jugadores ha sido evidente durante los años del balompié. En los inicios los participantes de este deporte, usaban lo que tenían disponible a la mano. Usaban una camisa con mangas y botones, un pantalón corto que rebasaba las rodillas y calcetas largas y el calzado que había disponible. por lo que entre los integrantes de un mismo equipo la vestimenta cambiaba por lo que los jugadores de un mismo equipo se distinguían usando gorras o bandas que cruzaban el pecho, del hombro a la cintura.

En 1867 las asociaciones indicaban que los jugadores de un mismo equipo deberían jugar con uniformes iguales, por lo que se instauraron los uniformes con rayas rojas y azules, unos años después los equipos adoptaron colores de acuerdo a la escuela o club a la que pertenecían. Pese a todos estos cambios todavía se conservaban reglas como que los pantalones debían cubrir las rodillas, mientras que las espinilleras no eran necesarias.

Fue en el año 1874 que un jugador inglés Sam Weller se le ocurrió recortar unos protectores de Cricket para usarlas de espinilleras. En un principio no fueron muy aceptadas. Fue hasta el año de 1990 que las espinilleras fueron obligatorias.

El calzado que se utilizaba era los de uso diario o botas de trabajo, con el tiempo se comenzaron a utilizar botas de cuero duro con suelas con clavos para evitar resbalarse. Después se adaptaron las suelas especialmente diseñadas con ‘tacos’ que fueron aceptadas rápidamente.

La llegada del siglo XX y con la popularidad del deporte que iba aumentando cada vez más, La numeración en las camisetas surgió alrededor de los años 30’s con el objetivo de diferenciar a los jugadores de un mismo equipo, asimismo se estableció que el portero usara un color diferente al del resto de sus compañeros para que los árbitros lo reconocieran dentro del campo.

En primera mitad del siglo XX, muchos equipos comenzaron a usar estampados con rayas y varios colores, además ya se empezaron a ver escudos en las camisetas.

Los uniformes se fabricaban con fibras naturales duraderas, pero que pesaban mucho y eran bastante molestas en comparación con las actuales. Las camisetas de los equipos de fútbol solían tener cuerdas y botones en los cuellos para que fueran un poco más cómodas y para no agobiar a los jugadores.

En los años 40´s se empezaron a modificar los uniformes utilizando ya fibras sintéticas y dejando a un lado el algodón. Siendo esta mucho más ligeras y cómodas, también dio origen a una gama más amplia de colores. En el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, muchos equipos de Europa se vieron forzados a vestir uniformes inusuales, a causa del racionamiento de la vestimenta.

En los años 50’s, se dejó atrás los cuellos tipo polo, dando entrada a los cuellos en “V “que eran más confortables. Otro cambio significativo fue el cambio de zapatos ya que los famosos botines se recortan dejando al descubierto los tobillos este cambio en los zapatos fueron originados por la famosa marca Adidas. Los tacos de goma para la suela de los zapatos entraron en escena y los botines perdieron rigidez, lo cual ayudó a un mejor control.

Los años 60´s se puso un fin oficial a los shorts holgados y los cuerpos de los jugadores se ajustaron más. Durante esos años se observaron pocos cambios en el diseño de los uniformes, y los clubes generalmente optaban por colores simples.

En los 70´s Edson Arantes “Pele” usa los primeros zapatos diseñados por la marca Puma y así se inició la alianza entre marcas de moda y fútbol que se convertiría en una industria multimillonaria. Se manejo en aquel entonces que Puma le pago al astro brasileño $ 120,000 dólares, y le pidió que específicamente que se agachase para atar sus cordones en la final del mundial en el estadio azteca, asegurándose así un primer plano de las botas para los telespectadores de todo el mundo.

Otro hecho muy significativo fue a partir de esta década la gente común empezó a poder comprar las camisetas de los equipos y selecciones nacionales en tiendas. También durante esta década el Real Madrid comenzó a comercializar los uniformes, motivamos por el gran beneficio económico otros equipos de fútbol comenzaron a hacerlo.

En los 80´s los shorts se hicieron más cortos y ajustados que nunca, había un frenetismo porque los jugadores enseñaran algo más de piel. La innovación de fibras y materiales se aligeraron considerablemente haciendo que los jugadores sudaran menos, lo cual tuvo importantes repercusiones en sus desempeños sobre la cancha. Otra cosa que se vio fue la aparición del nombre o el apellido del jugador arriba del número.

Los años 90´s el famoso jugador Jorge Campos innovó el equipamiento de los porteros con diseños novedosos y llamativos, decían que con sus diseños fuera de lo común pretendía distraer al jugador.

Este año trajo muchas novedades para la copa del mundo en Estados Unidos. Aparecen las camisetas dri-fit que son fabricadas de materiales sintéticos, para que el sudor o la lluvia, pueda secarse rápidamente. Los nuevos zapatos estaban hechos de piel y tenían en el empeine una cubierta de hule para mejorar el control. Tenían como principal característica una suela con tacos en forma de navajas, algo que mejoró la tracción y la velocidad. Los shorts se alargaron hasta sólo unos centímetros arriba de la rodilla.

La década de los 2000 inauguró, por su parte, la revolución de los materiales, más que de los diseños los equipos se concentraron en llevar sofisticados uniformes de algodón, nailon y poliéster. Las tecnologías como Clima Lite, Clima Cool, Cool Max y Dri-Fit permitieron a los jugadores mantenerse frescos.

Sin embargo, las marcas ya no sólo se limitan a la comodidad de los futbolistas sino al cuidado del medio ambiente ya que Nike y Adidas han fabricado playeras de materiales reciclados como plástico.

Los zapatos se volvieron uno de los accesorios más valorado entre los jugadores por lo que en el campo de juego se vio una explosión de colores chillones y diseños que traducían el carácter de cada uno de los jugadores.

Las marcas de zapatos pagan millonadas a las grandes estrellas por usar sus productos, haciéndoles modelos personalizados, ya que los equipos y selecciones tienen contratos de los uniformes, dejándoles a los patea balones el negociar libremente con las marcas del calzado.

Otros accesorios que se fueron implementando, fueron los guantes que son muy comunes en lugares de climas extremos. También se permite usar ropas interiores, como camisetas o pantalones —que deben ser del color principal del equipamiento—, así como bandas para sujetar el pelo, muñequeras, gorras para los porteros y equipamiento protector moderno, como cascos, rodilleras, protectores de brazos, tobilleras, vendas y máscaras faciales, siempre y cuando estén confeccionados de materiales blandos y no representen un riesgo para quien lo porta u otros jugadores.

Una prenda que se está utilizando muy común es un extraño top, que parece un sostén, que sirve para medir su rendimiento. La primera vez que se vio con esta prenda causó revuelo por su parecido con las ropas deportivas que usan las damas.

La aparición de unas cintas de colores llamadas, Kinesio Taping han auxiliado a los futbolistas buscando la forma de curar las lesiones musculares en poco tiempo y fortaleciendo los músculos.

Leagues Cup 2024 comenzará el viernes 26 de julio y contará con 77 partidos en estadios de Estados Unidos y Canadá, y la final tendrá lugar el domingo 25 de agosto.Los grupos de las leagues cup serán:

Zona Oeste

Grupo 1: CF Monterrey, Pumas UNAM, Austin FC

Grupo 2: Chivas de Guadalajara, San José Earthquakes, LA Galaxy

Grupo 3: St. Louis CITY SC, FC Dallas, FC Juárez

Grupo 4: Toluca FC, Sporting Kansas City, Chicago Fire FC

Grupo 5: Club León, Portland Timbers, Colorado Rapids

Grupo 6: Seattle Sounders FC, Minnesota United FC, Club Necaxa

Grupo 7: LAFC, Vancouver Whitecaps FC, Club Tijuana

Grupo 8: Houston Dynamo FC, Real Salt Lake, Atlas FC

Zona Este

Grupo 1: FC Cincinnati, New York City FC, Querétaro FC

Grupo 2: Orlando City SC, Atlético de San Luis, CF Montreal

Grupo 3: Tigres UANL, Puebla, Inter Miami CF

Grupo 4: Philadelphia Unión, Charlotte FC, Cruz Azul

Grupo 5: New England Revolution, Nashville SC, Mazatlán FC

Grupo 6: Pachuca, New York Red Bulls, Toronto FC

Grupo 7: Atlanta United, Santos Laguna, D.C. United

Los Mexicanos entran en acción, Viernes 26 a las 7:00 pm Pumas vs Austin, a las 9:00 pm Tijuana vs LAFC, Sábado 27 6:00 pm Puebla vs Inter de Miami, 6:00pm Atlas vs Dynamo. 6:00 pm Mazatlán vs New England, 8:00 PM Chivas vs San José Earthquakes, Domingo 28 6:00 pm Querétaro vs NYC FC, 8:30 pm León vs Timbers.

Y que siga rodando internacionalmente el balón.