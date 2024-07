Sensei rojinegro

Una vez mas de haber fracasado nuestro Futbol, porque hay que llamarlo como lo que es un FRACASO. Se van a mover las aguas, entre los presidentes de los equipo, La Federación, las Televisoras y todos analistas y periodistas.

Se van a escuchar propuestas de un lado y de otro, como mejorar nuestro futbol, ahora si va haber un verdadero cambio, etc. etc. Y al final de cuentas no se va hacer nada benéfico para nuestro futbol y la selección, y si no al tiempo.

Uno de los grandes problemas de nuestro futbol, es la llamada Liga de Expansión, un torneo muy olvidado y que realmente perdió interés desde que nuestros sabios dirigentes le quitaron el ascenso. Querían hacerlo un torneo con equipos sub 23 más los que hay en esa liga, y obvio no prospero la idea. Para gusto una liga sub 23 no es la solución para fomentar la búsqueda de jóvenes, debe de ser buscando jugadores más jóvenes sub 19 o sub 21.

No se han puesto de acuerdo con cuantos equipos van a iniciar ya que el torneo anterior eran 15 equipos y uno descansaba. Hay plazas que de plano ya no pueden sostener a sus equipos como Cimarrones de Hermosillo y el Deportivo Tepatitlán, que andan buscando quien les compre sus plazas.

Hay equipos interesadas en regresar a esa categoría como, Tampico, Jaguares y Durango, pero no han recibido el visto bueno. Realmente como no hay un gran interés de la federación les van a dar largas.

Hay una inquietud que puede ser interesante para foguear jugadores y ojalá tenga aceptación, es el volver a jugar la Copa Mx entre la primera división y la liga de expansión, aunque ya sabemos que los equipos de primera no la toman muy en serio, es una oportunidad para buscar darle juego a los jóvenes, la última ocasión que se jugó este torneo fue en el 2020 cuando los Rayados de Monterrey, fueron los campeones al derrotar a los Xolos de Tijuana. Se tiene planeado que vuelva en el 2025.

Durante los años que se hizo esta Copa, le llamaron de varias formas: Copa México, Copa presidente y Copa Mx, tuvo un lapso que no se jugó de 1997 al 2012.

Todos esto se despejará cuando la junta de dueños analice a fondo el volver a jugar este torneo que para mi gusto puede ser muy benéfico para nuestro balompié.

Pues todo parece que el Jimmy Lozano no va continuar a cargo del seleccionado nacional, aunque se espera que entregue su reporte en dos meses, si en dos meses? Esto es increíble, no entiendo para que necesita todo ese tiempo, hay que llamarle a las cosas como son, ¡FRACASO!

En las aguas de los federativos, ya se empiezan a escuchar nombres y cada grupo tiene su candidato, Los Pachucos a Guillermo Almada, Los Televisos barajan varios desde Jardine, Herrera y el Vasco Aguirre.

También en la junta de dueños, se manejó nuevamente el tema de la multipropiedad, algo ya muy traído y llevado, perooo ahora sí parece que se tomara muy en serio debido a la fuerte inversión que entraría a nuestra liga y obvio a la federación, también por dicha inversión se exigen que ya no haya ascenso y descenso por un buen tiempo. Y algo que me parece un poco difícil, solicitan que todos los equipos tengan la misma marca de uniformes y la publicidad en los estadios y en su vestimenta.

En la euro copa y en la copa América la FIFA puso a prueba el que solo el capitán del equipo se podía dirigir al árbitro, esto ha dado muy buen resultado ya que los otros jugadores o el entrenador que meten con el colegiado, inmediatamente es amonestado.

También se puso a prueba que el equipo que no salga a tiempo a la cancha al empezar el segundo tiempo, el entrenador se le castiga un partido y no puede estar en la banca en el siguiente encuentro.

Estas modificaciones podrán ser adoptadas por las ligas en el mundo y creo que en nuestro torneo podrían ser de mucha utilidad.

También hay otras novedades como la incorporación del sexto cambio por conmoción cerebral. Cuando se invada el campo en el cobro de un penal este será repetido solo si el invasor tiene influencia en la finalización de la jugada. Otra más cuando una mano evite una ocasión clara dentro del área, será penal y amonestación, ya no será sancionada con tarjeta roja.

Los árbitros estarán pendientes que el balón este centrado en el manchón penal cuando se ejecute esta falta, así como también que este dentro de la parte interna de la línea circular del córner. Ya se permitirán que el portero pueda usar pantalón largo.

Algo que deberá ser muy analizado y que está ocurriendo en las dos copas, es la ley del Off side, ya que con la intervención del VAR los criterios han sido muy diferentes en jugadas muy similares y se avalaría que el atacante se encuentre por delante del defensa, pero con una parte de su cuerpo en línea con él.

Hay algo que me ha llamado mucho la atención y que creo que se debería tomar muy en cuenta, es en los tiros de esquina ya es imposible que los jugadores puedan moverse dentro del área cada vez es muy frecuente que los abracen, les jalen la camisa los entorpezcan para que no rematen, pienso que cuando empiecen a marcar penal en esas jugadas, se acabarían esas artimañas.

La Copa América ya entro a su etapa de cuartos de final, Argentina le sufrió contra Ecuador, todo mundo daba a los ecuatorianos como una presa fácil, pero en tiempo de compensación empataron a 1 gol y se fueron directo a los penales, donde apareció la gran figura del poco agradable Dibu Martínez portero argentino, Messi fallo su penal y Ecuador fallo tres, Los Pamperos pasan a la semifinal. Canadá dio la campana y venció en penales a una aguerrida Venezuela, fue uno de los mejores juegos de esta copa y la verdad cualquiera pudo haber pasado a la siguiente instancia que es jugar contra Argentina, Los canadienses dan la cara por la Concacaf. Colombia apabullo a Panamá con una soberana goleada de 5 – 0, este cuadro va a la semifinal con un futbol muy agradable, Uruguay le sufrió con los Brasileños y con un nombre menos llevo el partido a los penales, Uruguay lo gana 4 – 2 y va contra Colombia en la semifinal. Estos juegos de semi final serán el martes Argentina vs Canadá a las 6:00 pm y el miércoles Uruguay vs Colombia 6.00pm. El partido por el tercer lugar ser el sábado 13 a las 6:00 pm.

Y la gran final domingo 14 a las 6:00 pm.Como dato anecdótico, la Federación Ecuatoriana después de perder su partido contra Argentina decidió cesar a el español Félix Sánchez, a si debe ser y hacerse los tontos como nuestra federación y esperar él informa del Jimmy Lozano, hay que hacer las cosas como se deben y cortar por el ídem.

También la Euro Copa va a la instancia de cuartos de final España vence al anfitrión 2 – 1, en un partido muy apretado los españoles logran pasar a la siguiente ronda, los alemanes se quedan en el camino. Francia se va hasta los penales contra Portugal y lo vence 5 – 3, después de terminar empatados en un juego muy ríspido, ahora se enfrentarán a España este martes. Inglaterra y Suiza empatan a 1 gol y en penales los ingleses se llevan el juego 5 – 3 y pasan a la semifinal, Turquía pierde 2 – 1 contra Países Bajos y gana su derecho a la semifinal, estos juegos van ser; martes 9 a las 1:00 am España vs Francia y el miércoles 10 también a la 1:00 pm Países Bajos vs Inglaterra, la gran Final ser a el domingo 14 a la 1:00 pm.

Empezó nuestra Liga Mx, Puebla derrota a Santos en la Angelópolis, con un penal marcado en tiempo de compensación, lo ejecuta magistralmente el canadiense Cavallini, este partido marca el regreso al banquillo de José Manuel Chepo de la Torre. Querétaro pierde en su casa contra Xolos, que estrena a Juan Carlos Osorio en el banco, el partido termina 2 – 1 en favor del Xolaje.

Atlas empezó su peregrinar contra los Bravos de Juárez, dos veces se vio abajo en el marcador, logro rescatar el empate a 2 goles, muy bonito su uniforme de visitante, y en esta ocasión supo realizar los cambios Beñat y le funcionaron, empezó el equipo con 2 juveniles en el medio campo, no hay que cantar victoria vienen los Tigres el próximo fin. América fue de visita a San Luis y pierde 2 – 1, muy pronto le abollaron la corona. Tigres debuto en casa ganándole 1 – 0 al Necaxa, Paunovic debuto en la banca Tigre. Chivas y Toluca empatan a cero goles, con una muy buena entrada en el Akron, la afición rojiblanca abucheo al Chicharito por su lamentable desempeño. Cruz Azul le gana ya en tiempo de compensación al Mazatlán un mal debut para Victor Vucetich en el banco Mazatleco. En el duelo dominical de Fieras, Pumas golea al León 4 – 1. Pachuca pierde en su debut en casa contra Monterrey 1 – 0, el Tano se lleva el triunfo.

Según como veo y como se reforzaron los equipos para este campeonato, estos serían los probables equipos que pueden campeonar, serian en este orden: América que puede ir por un tri campeonato, Monterrey que se reforzó otra vez, pero como mi Atlas no tiene un técnico para jugar las finales, vamos a ver en esta ocasión, Tigres ellos siempre deben de ser considerados, aunque no han realizado contrataciones aún. Cruz Azul que también apuntalo su plantel, pero al final puede cruz azulearla. Toluca otro que también sumo refuerzos y puede hacer ruido, Pachuca tomando en cuenta que tuvo muy buen campeonato, se desprendió del chiquito, pero tiene para mi ahora la mejor cantera. Los demás van hacer comparsa. De los de casa creo y pronostico que van a sufrir, ojalá me equivoque, pero Chivas no hizo grandes contrataciones y solo ha sumado prospectos y Atlas, no los Atlas al fin.

La Liga Femenil también ya inicio, creo yo que esta liga a estado adquiriendo cada vez más adeptos, los que vemos esta liga nos encontramos muy buenos partidos, una entrega leal y apasionada. Hay muy bueno equipos y cada vez va al alza, puedo decir que poco a poco le ha ido ganando a nuestra triste liga de expansión, también son los mismo que buscan el campeonato, son los equipos que le han invertido y están pagando buenos salarios.

La Jornada 2 nos va traer los siguientes encuentros: viernes 12. América vs Querétaro a las 7:00 pm, Mazatlán vs San Luis 9:00 pm, Tijuana vs Chivas 9:00 pm. Atlas vs Tigres 9:05 pm. Sábado 13. León vs Pachuca 5:00 pm, Necaxa vs Puebla 5:00 pm, Toluca vs Juárez 7:00 pm, Santos vs Pumas 7:05 pm. Monterrey vs Cruz Azul 9:10 pm.

Y que siga rodando el balón.