Sensei rojinegro

Lo que empieza mal termina mal, México fue un verdadero desastre en la Copa América, lo que sabíamos el Jimmy Lozano no tenía la capacidad para estar al frente del seleccionado nacional. Desde la elección de él y de algunos jugadores que fueron impuestos por la gente que mueve los hilos en la Federación Mexicana. desde que sacaron a Cocca por que traía corto y entrenando a tope a los jugadores, algo que no les gustaba a nuestras estrellitas, la selección se venía a pique, Ponen el Jimmy es permisivo y quiere ser más amigo que entrenador de los jugadores. Quedando bien con los jugadores permitiendo que estuvieran en el mismo hotel familiares y amigos, y además llevándoles cómicos y artistas, para entretener a sus pupilos, trabajo señor lo que se necesita es trabajo y ya vimos los resultados.

Vámonos por partes, primero la dolorosa derrota de nuestra selección mexicana, que la verdad no juega a nada y en el banco no hay un técnico idóneo, en el juego contra Venezuela se vio como el entrenador venezolano, ajusto a su equipo en medio tiempo hizo cambios con la idea de ganar el juego y el nuestro nunca supo que hacer se hizo bolas.

El juego contra Ecuador era el que permitía seguir vivo en la copa, pero otra vez el equipo no jugo a nada, el entrenador no escogió para mi gusto a los indicados para salir a este partido, sabíamos que era un partido de muerte. No sé si fue lo mejor en lo futbolístico, porque el rival de haber ganado hubiera sido Argentina, de seguro una humillación más.

Ahora vamos a ver que deciden las cabezas de la federación y los presidentes de los equipos, es obvio que se necesita un cambio radical, el mundial ya está a dos años y la verdad no tenemos equipo para jugarla. Ojalá vengan verdaderos cambios por el bien de nuestra selección y del futbol mexicano.

La Eurocopa continuo con España ganándole 1 a 0 a Albania, instalándose en el primer lugar de su grupo e invicto, Italia de último suspiro y en el último segundo le empata a Croacia y se queda con el segundo lugar. Los ingleses no pueden con Eslovenia e igualan a cero goles y por su parte hacen lo mismo Dinamarca y Serbia, el grupo queda con Inglaterra, Dinamarca y Eslovia en ese orden. Países Bajos y Austria dan un emotivo juego con feria de goles, el marcador final favorece a los Austriacos 3 – 2. Francia y Polonia empatan a un gol, ambos anotaron por la vía del penal. Francia pierde el primer lugar del grupo. Eslovaquia empata a un gol con Rumania, Ucrania y Bélgica quedan empatados a 0 goles, Georgia sorprende a Portugal que jugo con Cristiano y le gana 2 a 0, Turquía derrota a Chequia 2 a 1. Y así termina la fase regular de la Euro.

Octavos de final de la Euro. Suiza derrota 2 – 0 a Italia, y lo deja afuera, nunca pudieron los italianos y así terminan su participación, Alemania gana 2 – 0 a Dinamarca, los Daneses anotaron primero, pero otra vez el VAR le quita el gol, que para mí era bueno, los locales se meten al partido y lo ganan y ya están en la siguiente ronda. Inglaterra se sacude el ir perdiendo por la mínima y en tiempos extras le gana 2 – 1 a Eslovaquia, España se recompuso de ir perdiendo 1 a 0 y termina goleando a Georgia, los españoles son para mi gusto uno de los favoritos para llevarse esta copa.

Hoy lunes continúan los octavos con dos encuentros: a las 10:00 am Francia vs Bélgica y a las 13:00 pm Portugal vs Eslovenia, el martes cerrara esta etapa con el Rumania vs Países Bajos a las 10:00 am y el sorprendente Austria vs Turquía a las 13:00, dando paso a los cuartos el viernes 5 y sábado 6 de este mes. Los juegos ya definidos son España vs Alemania el viernes 5 a las 10.00 am y el Inglaterra vs Suiza el sábado 6 también a las 10:00 am.

En la Copa América, Colombia da una buena exhibición y derrota a Paraguay 2 – 1, Brasil no puede con Costa Rica, los Ticos jugaron su partido, no le permitieron llegar a los cariocas y empatan a cero goles. Canadá vence a Perú con la mínima de 1 – 0, Argentina le sufrió y ya para acabar el partido le gana 1 – 0 a Chile que la verdad le complico el juego. Ecuador derrota 3 a 1 a Jamaica y se mete a zona de calificación. Estados Unidos solo se complicó, iba ganando 1 a 0 y una expulsión absurda por agresión lo dejo disminuido, Panamá se aplicó y le saco el partido 2 a 1. Uruguay, para mí el mejor de la Copa América goleo, gusto a Bolivia 5 – 1 fue el marcador. Colombia le gana 3 – 0 a Costa Rica, dando una muy buena actuación teniendo al todavía Rojinegro Camilo Vargas en la portería como un espectador más. Brasil por fin gana 4 – 1 a Paraguay, todavía para mi gusto no convence y se dan el lujo de fallar un penalti. Argentina con un cuadro alterno y dejando en la banca a Leo Messi, derrota 2-0 a los Peruanos, que se van de la Copa sin pena y sin gloria. Chile no puede con Canadá y al empatar a 0, se quedan en el camino. Venezuela pasa por encima de Jamaica y se instala en el primer lugar del grupo. Hoy jugaran a la misma hora 7:00 pm, Bolivia vs Panamá y Estados Unidos vs Uruguay y el martes 2 también a las 7.00 pm, Brasil vs Colombia y Costa Rica vs Paraguay.

Los juegos de cuartos de final ya seguros son: este jueves 4 Argentina vs Ecuador y el viernes 5 Venezuela vs Canadá ambos a las 7:00 pm. El sábado 6 serán los otros 2 juegos restantes.

Esta semana inicia la Liga Mx, la copa América ya va estar en su fase de cuartos de final, muchos equipos se verán disminuidos por la ausencia de sus seleccionados.

Primera Fecha: viernes 5 de Julio 19:00 pm Querétaro vs Xolos y Puebla vs Santos 19:00 pm, Bravos vs Atlas 21:00 pm, sábado 6 de Julio San Luis vs América 17:00 pm, Tigres vs Necaxa 19:00 pm, Chivas vs Toluca 19:00 pm, Cruz Azul vs Mazatlán 21:00 pm, domingo 7 de julio Pumas vs León 12:00 pm, Pachuca vs Monterrey 19:00 pm.

América tiene estos seleccionados con México a: Israel Reyes, Igor Lichnovsky y Diego Valdés en la Selección de Chile. Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez con el combinado uruguayo, Richard Sánchez en Paraguay.

Atlas: Camilo Vargas con Colombia, Jordy Caicedo con Ecuador.

Bravos de Juárez al Costarricense Francisco Calvo.

Cruz Azul tiene a los mexicanos: Carlos Rodríguez y Uriel Antuna.

Guadalajara: José Raúl Rangel, Jesus Orozco y Roberto Alvarado.

León: Angel Mena con Ecuador.

Mazatlán: Eduardo Bello con Venezuela y Edgar Bárcenas en Panamá.

Pachuca: Los Mexicanos: Brayan Gonzalez, Erik Sanchez, Andrés Micolta de Ecuador, Salomón Rondón con Venezuela.

Monterrey: Gerardo Arteaga y Jordi Cortizo en el seleccionado mexicano.

Santos Laguna: el mexicano Carlos Acevedo y el peruano Anderson Santamaria.Tigres. Marcelo Flores por México.Toluca. Brian García y Alexis Vega mexicanos, Maximiliano Araujo por Uruguay.

Pumas. Los mexicanos: Julio Gonzalez, Cesar Huerta y Guillermo Martínez y el peruano Pedro Quispe.

Todos estos jugadores al quedar eliminados de la justa, deberán tomar mínimo una semana de vacaciones, por órdenes de la FIFA. Y después de eso se podrán incorporar a sus equipos.

La Liga Mx ya informo a los equipos que por lo justo que esta este campeonato no se podrán hacer cambios y reagendar juegos, así es que todos los equipos que van a tener jugadores seleccionados en esta ocasión van a tener que prescindir de ellos y jugar sus partidos.

Muchos se preguntan quién es el “Japonesito “que está en la banca de la selección mexicana como auxiliar del Jimmy Lozano, su nombre es Ryota Nishimura, que desde hace tiempo es la mano derecha de Lozano.

Nacido en Osaka, Japón en 1985, y llego a nuestro país en 2012 para estudiar la carrera de director técnico, esto por un programa de intercambio entre la FemexFut y la Federación Japonesa de Futbol. Ahí fue su primer contacto con el Jimmy Lozano.

Terminado su curso su primer contacto con el futbol nacional, fue en Cruz Azul como entrenador de porteros.

En el 2015 estuvo con el Santos de Torreón en un paso fugaz y al siguiente año con el Tampico Madero en la liga de expansión. En 2017 el Jimmy se lo llevo a Gallos Blancos y desde ahí ellos empezaron a forjar una amistad y una buena relación laboral. Cuando Lozano llego a la sub 23 el japones llego acompañándolo. Fueron a jugar el torneo Maurice Revello a las Esperanzas de Toulon. En el 2019 estuvieron ambos en los Panamericanos de Lima, donde se consiguió la medalla de bronce. En el 2020 estuvieron en la banca de la selección mexicana en los juegos olímpicos de Tokyo donde obtuvieron la medalla de bronce en la justa olímpica.

Ryota llego como auxiliar principal del seleccionado nacional a la Copa de Oro, de la mano de su amigo Jimmy Lozano, para cubrir la salida de Diego Cocca, de ahí en adelante se le ha visto en la banca de nuestro tricolor, en el juego contra Venezuela se le observo entonando nuestro himno nacional, con mucho respeto.

En el juego de México vs Venezuela, vimos a un conocido en la banca de los Catrachos, al ex jugador rojinegro Leandro Cufre, al cual se llevó Fernando Batista, actual entrenador de la Vinotinto, junto a Jorge Pidal y Vicente Rosales. Este es el cuerpo técnico venezolano. Que le dieron una lección a nuestro entrenador en jefe Lozano, de cómo acomodar las piezas.

Los Rojinegros jugaron a media semana su tercer juego de preparación, ahora empataron a un gol contra los Leones Negros de la U de G. Como siempre las noticias escuetas, solo se supo del marcador, el inexistente departamento de prensa del Atlas, no informa nada los aficionados quieren saber más, pero a ellos no les importa. En el último partido de preparación se pierde 4 – 0 con el Necaxa, la verdad el panorama no es nada agradable, no han llegado verdaderos refuerzos, se escudan que el cierre de registros es hasta septiembre, pero solo estiran la liga esperando a ver que les cae de préstamo y baratito. Eso si siguen impulsando la venta de su famoso pase rojinegro, pero ya lo he dicho y lo sostengo, la fiel es fiel pero no pentonta. Sacan un nuevo pase que además regala 40 entradas extras, la verdad están desesperados, es obvio que la gente no ha respondido y ojalá no responda, que con su pan se lo coman.

Por su parte el rebaño sagrado, perdió 4 a 2 contra los Leones Negro de la UdeG, y este fue su último partido antes del inicio del campeonato.

América derrota 2 a 1 a los Tigerees, en la muy inventada copa de campeones en los estados unidos, otro invento más para sacarles la lana a los paisanos. Ambos equipos listos para arrancar la liga.

Con el inminente inicio de nuestro futbol mexicano. Hubo cambios de las televisoras para varios equipos. TUDN le va transmitir a: América, Cruz Azul, Pumas, Santos, Atlas Toluca, Monterrey y Necaxa. Azteca 7 cuenta con los derechos del Puebla, Mazatlán y Tigres. Fox Sports y Fox Sports Premium Bravos y Gallos. ESPN solo tiene al Atlético San Luis. Vix Premiun tiene al América, Cruz Azul, Pumas, Santos Toluca, Atlas, Rayados, Necaxa, Tigres, Juárez, Xolos, Querétaro, Mazatlán, Puebla. Hay tres equipos que están negociando sus transmisiones son: Chivas, León y Pachuca. Xolos anuncia sus juegos en Caliente Tv una nueva apuesta. Para el mercado Norte Americano, la gran mayoría tienen contrato con TUDN USA y otros con Telemundo.

Otra Semana con mucho futbol.

Y que siga rodando el balón.