Sensei rojinegro

Continúa la Euro con Rumania ganado 3-0 a los ucranianos, Bélgica pierde increíblemente siendo favorito 1 – 0 con Eslovaquia, Francia gana 1 – 0 a los Austriacos, pero no dejó buen sabor de boca en este su primer juego. Turquía, con un muy agradable juego, golea 3 – 1 Georgia, Portugal vino de atrás y logra ganar 2 – 1 a Chequia.

La jornada 2 de Eurocopa

Inició con el Croacia empatando a 2 goles contra Albania, le siguió el Alemania 2 a 0 a Hungría. Escocia y Suiza empatan en un juego de ida y vuelta a un gol. Eslovenia y Serbia empatan a un gol, los Serbios vienen de atrás y lo empatan en los últimos segundos del partido. Los Daneses le sacan el partido a Inglaterra y empatan a un gol. El conjunto Español le gana 1-0 a los italianos en un buen juego. Eslovaquia pierde 2 – 1 con los ucranianos, Polonia pierde 3 – 1 con Austria, Lewandowski no pudo hacer nada por su equipo. En un juego que, la verdad, se esperaba que fuera uno de los mejores platillos de la Euro, Países Bajos y Francia empatan a cero goles, el VAR le invalidó un gol a los Países Bajos, algo dudoso. Georgia y Chequia empatan a un gol, Portugal le da su repasada a Turquía y lo vence 3 a 0 y sigue avanzando. Bélgica no tiene problemas y le gana 2 – 0 a los rumanos. Los anfitriones le sufrieron contra Suiza y les empatan en tiempo de reposición, Hungría gano 1 a 0 a Escocia.

El Grupo A termina con Alemania de líder y en segundo lugar Suiza. Escocia esperará a buscar lugar como uno de los mejores terceros.

La jornada 3 de la Eurocopa continuará hoy lunes 24 con los siguientes juegos:

Albania vs España 1:00 p. m., y Croacia vs Italia 1:00 p. m.. Martes 25 Francia vs Polonia 10:00 a. m., Holanda vs Austria 10:00 a. m., Dinamarca vs Serbia 1:00 p. m., Inglaterra vs Eslovenia 1:00 aa. m.. Miércoles 26: Eslovaquia vs Rumania 10:00 a. m. y Ucrania vs Bélgica 10:00 a. m., Georgia vs Portugal 1:00 p. m. y Republica Checa vs Turquía 1:00 p. m.

Los octavos de final se jugarán los días 29 y 30 de junio y el 1 y 2 de Julio. Horarios y canales por confirmar.

Con una excelente asistencia y un juego pasable, inició la Copa América. Argentina, cuando metió el acelerador, le ganó 2 – 0 a Canadá, los de la hoja de maple tuvieron varias oportunidades, pero no pudieron meterla. Chile y Perú empatan a cero un juego para el bostezo. Venezuela viene de atrás y le da la vuelta 2-1 a un Ecuador que terminó jugando con 10 hombres, Venezuela hace historia, ya que nunca había ganado en una Copa América.

México, ay, mi México, la verdad no me gustó, no me convenció, el Jimmy no tiene carácter para ser su entrenador; afortunadamente el VAR le quitó el gol apretado a Jamaica, sino se nos hubiera derrumbado todo. Viene el juego contra los Venezolanos, no va estar nada fácil, vamos a ver como lo resuelven. Por lo pronto, ganaron con lo mínimo 1 – 0. Estados Unidos se presentó en casa y le ganÓ a Bolivia 2 – 0, dejando muy buen sabor de boca a su afición. Uruguay gana 3 – 1 a Panamá, los panameños le dieron pelea, pero al final se desfondaron.

Hoy seguirán estos juegos de la 1ª jornada: Colombia vs Paraguay, a las 4:00 p. m. y Brasil vs Costa Rica a las 7:00 p. m.

La Jornada 2 de la Copa América

Martes 25: Perú vs Canadá 4:00 p. m. y Chile vs Argentina 7:00 p. m., miércoles 26: Ecuador vs Jamaica 4:00 p. m., Venezuela vs México 7:00 p. m.. Jueves 27: Panamá vs Estados Unidos 4:00 p. m. y Uruguay vs Bolivia 7:00 p. m.. Viernes 28: Colombia vs Costa Rica 4:00 p. m. y Paraguay vs Brasil 7:00 p. m.

Jornada 3. sábado 29: Argentina vs Perú 6:00 p. m. y Canadá vs Chile 6:00 p. m., Domingo 30: Ecuador vs México 6:00 p. m. y Jamaica vs Venezuela 6:00 p. m.

La liga mexicana arrancará el 5 de julio, y después de 3 fechas jugadas pararán el torneo para darle entrada a la malquerida Leagues Cup.

En esta época el famoso futbol de estufa está en plena ebullición, los equipos están moviendo sus piezas, obviamente los equipos que tienen una capacidad económica más fuerte son los que gastan más.

Monterrey ya compró a unos de los jugadores jóvenes del Pachuca, a Roberto de la Rosa, al colombiano Johan Rojas, elemento joven de 21 años del que se hablan maravillas; Oliver Torres, español de 29 años juega de mediocampista. Siguen buscando más altas, las bajas son: Jesus Gallardo se va al Toluca, Omar Govea va a las Chivas. Manifiestan interés por Orbelín Pineda.

Cruz Azul también ha sacado la cartera, trajo al griego Giorgos Giakoumakis, centro delantero que viene de la MLS procedente del Atlanta United, del cual se hablan cosas muy buenas y con la fama de ser un goleador. Andrés Montaño, mexicano procedente del Mazatlán, de 22 años. Fabrizzio Orozco llega del Puebla, este juvenil a sumar minutos. La máquina está tratando de repatriar a Jorge Sánchez.

Toluca ya sumó a Luan García Teixeira, brasileño que juega de defensa, del que se hablan muy buenas cosas. Jesús Gallardo viene del Monterrey, también defensa mexicano. Los diablos contratan a un jugador portugués, a Paulinho; João Paulo Dias Fernandes es su nombre y se hablan muy buenas cosas de él.

Xolos de Tijuana se lleva al defensa Unai Bilbao, español que jugaba en San Luis Potosí, un elemento muy reconocido y que varios equipos lo querían. También llega el argentino Emanuel Reynoso, procedente de la MLS que se desempeña de mediocampista.

América, contrató a Christo A Vela, mexicano procedente del Cancún, es un joven que viene para aportar a la regla 20/11; Rodolfo Cota llega del León, un portero veterano. La salida de Julián Quiñones ya ha sido anunciada del cuadro de las Águilas, buscaran llenar ese lugar pronto. José Iván Rodríguez, el conocido como el "jefecito", deja al León y llega al equipo de Coapa. Ha estado sonando fuerte que Alexis Vega dejaría a los Diablos para incorporarse a las Águilas, esto se sabrá en estos días.

Chivas suma a Omar Govea procedente del Monterrey.

Santos por fin pudo sumar a Juan José Macias, un jugador deseado por su técnico Nacho Ambriz. También a Anderson Santamaria, defensa que jugó en el Atlas.

León se lleva Óscar Jiménez, portero del América, y también a Salvador Reyes, a Ettson Ayón procedente del Querétaro. Luciano Cabral, jugador chileno, también llegará con los verdes.

Puebla, rescatando como entrenador al Chepo de la Torre, suma a Jorge Rodríguez, lateral que viene del Toluca, Jair Rodríguez del Santos, y refuerza la portería con Miguel Wacho Jiménez, que viene de las Chivas.

Mazatlán trae de Chivas a Eduardo Torres.

Atlas consigue a préstamo de Tigres a Leonardo Flores, delantero, y a Andrés Mora defensa del Toluca.

El nuevo balón oficial de la Liga MX del torneo Clausura 2024, Voit Tempest, cuenta con la evolución GEO TECH 20 en corte de paneles diferenciados, con un grabado especial que maximiza la rotación natural del balón y optimiza su resistencia aerodinámica.

Una muy buena noticia que va ser muy benéfica para nuestro futbol es el regreso de la regla de menores 20/11, la cual desapareció en 2020; ha vuelto para la campaña 2024-25, como parte de la visión que tiene la Federación Mexicana de Futbol para el 2030. Esta decisión de ya instaurar esta regla fue acelerada por los resultados últimos de nuestra selección Sub 23 en el torneo de Francia y el no calificar a los juegos olímpicos.

Esta regla 20/11 exige a los equipos alinear jugadores menores de 20 años y 11 meses para sumar un total de mil minutos durante un torneo regular. Esta regla vuelve para darle continuidad a los jóvenes debutantes en la Primera División de México, pues se señaló que los canteranos sí tienen oportunidades de debutar, sin embargo, no siguen un proceso de formación adecuado.

Atlas tuvo su primer juego de pretemporada jugando contra el Atlético de San Luis, lo ganó 3 – 0, con goles de Bass, Fulgencio y Mateo García. En su segundo juego de esta preparación, Atlas empató a un gol con el conjunto Mazatleco. Esta semana jugará el miércoles contra la UdeG el día 26 en la Academia y el día 29 viajará a jugar contra Necaxa en Aguascalientes.

Y seguimos sin noticias, ni buenas ni malas, cero información, incluso de los juegos de preparación no se supo cómo jugaron ni quienes jugaron, totalmente secuestrado el equipo por los Orleguis. El departamento de prensa, inexistente; le importa un reverendo pepino la afición, eso sí le siguen rogando al jugador Uros Djurdjevic, delantero de Sporting Gijón, de su equipo español hermano.

Las Chivas participaron en la Copa por la Paz, en Zacatecas. Se enfrentaron a la Máquina el viernes y empataron a tres goles, en tanda de penaltis el cuadro tapatío ganó su derecho a jugar la final. Por su parte, Pachuca le ganó a Los Mineros y fue otro finalista. Chivas pierde la final de la Copa por la Paz al caer con un juvenil Pachuca por 3 – 0.

Nuestra H. Federación sigue dando baldazos, nuevamente pospone la famosa junta de dueños, donde se suponen se tomarían muchos puntos importantes para el próximo torneo, uno de ellos la muy machacada multipropiedad, esta famosa reunión deberá efectuarse antes de que inicie el campeonato el 5 de julio.

Y que siga rodando el balón, que habrá mucho futbol por ver.