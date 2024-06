Sensei rojinegro

Para los amantes del balompié, se vienen una cantidad de platillos suculentos, dos grandes torneos: el 14 de junio se Inició la Eurocopa y el 20 de junio iniciará la Copa América.

La Eurocopa 2024, la decimoséptima edición del torneo europeo de selecciones nacionales, organizada por la UEFA, se celebrará en Alemania.

Los grupos de la Euro2024 son estos:

Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría, Suiza. Grupo B: España, Croacia, Italia, Albania. Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra. Grupo D: Polonia, Holanda, Austria, Francia. Grupo E: Bélgica, Eslovaquia, Rumania, Ucrania. Grupo F: Turquía, Georgia, Portugal, Checoslovaquia.

Con una vistosa y colorida inauguración tuvo inicio la Euro Copa, en un partido muy bien jugado Alemania golea en casa 5 - 1 a Escocia que ni las manos metió. Suiza le gana 3 - 1 a Hungría y comparte el primer lugar de su grupo con el anfitrión. España solo necesito el primer tiempo para derrotar a Croacia 3 - 0. Italia empezó perdiendo en los primeros segundos del partido contra Albania, le dio la vuelta y gana 2 -1. En este juego se anotó el gol más rápido en la historia de la Eurocopa, a los 23 segundos. Polonia lo iba ganado y Países Bajos le dio la vuelta y lo gana 2-1, Eslovenia y Dinamarca en su partido dan el primer empate del torneo 1 - 1. Inglaterra sufrió, pero gano 1 - 0 a Serbia, dejando muchas dudas.

Los juegos de esta semana son, Hoy 17 junio: Rumania vs Ucrania 7 am, Bélgica vs Eslovaquia 10 am, Francia vs Austria 1 pm. martes 18 junio: Turquía vs Georgia 10 am, Portugal vs Rep. Checa 1 pm. 2da Jornada: miércoles 19 de junio: Croacia vs Albania 7 am, Alemania vs Hungría 10 am, Escocia vs Suiza 1 pm, jueves 20: Eslovenia vs Serbia 7 am, Dinamarca vs Inglaterra 10 am, España vs Italia 1 pm. viernes 21: Eslovaquia vs Ucrania 7 am, Polonia vs Austria 1 am, Holanda vs Francia 1 pm. sábado 22: Georgia vs Rep. Checa 7 am, Turquía vs Portugal 10 am, Bélgica vs Rumania 1 am. La jornada 3 el domingo: Suiza vs Alemania 1 pm y Escocia vs Hungría 1 pm.

Hay que estar pendiente y confirmar horarios, los canales y compañías de cable que transmitirán todos estos juegos. Algunos de ellos serán por televisión abierta.

La Copa América 2024, el evento de fútbol más importante de Sudamérica, se jugará en Estados Unidos del jueves 20 de junio al domingo 14 de julio.

Esta Copa América se ha disputado en 47 ocasiones con numerosos cambios de sedes, de participantes y los años que hay entre una y otra edición.

La copa América tendrá estos juegos en su primera jornada

El 20 de junio: Argentina vs Canadá desde Atlanta Georgia a las 6 pm, 21 de junio: Perú vs Chile 6 pm desde Arlington, Tx. 22 de junio: Ecuador vs Venezuela 4 pm desde Santa Clara, California y México vs Jamaica 7 pm Houston, Tx. 23 de junio el anfitrión Estados Unidos vs Bolivia a las 4 pm desde Arlington, Tx y Uruguay vs Panamá 7 pm, en Miami, 24 de junio Colombia vs Paraguay a las 4 pm en Houston, Tx. Brasil vs Costa Rica 7 pm, en Los Ángeles, Ca.

Las 2 Televisoras pasaran la mayoría de los juegos, podremos seguirlos por Azteca 7 o Canal 5. Ojalá nuestro seleccionado nacional haga un buen papel, ya que se considera que el grupo de nuestros verdes es el más flojo, vamos a ver.

Muchos aficionados de nuestro futbol y sobre todo de nuestras selecciones nacionales, en todas las categorías y divisiones, se preguntan quién es el famoso hombre del sombrero de charro que ostenta el nombre en el del Caramelo que también se hace acompañar de su hijo y amigos.

Este personaje que podríamos catalogarlo como el “fan No 1” empezó aparecer en los estadios a partir del mundial de México 86, su nombre es Héctor Chávez y es originario de Chihuahua, este personaje vestido con un sombrero negro de charro en la cabeza y una playera con la bandera de México con las letras de su estado Chihuahua bordadas en el frente, su estado natal no es muy futbolero que digamos.

‘Caramelo’ se ha vuelto una imagen común en cada estadio donde juega la Selección Mexicana alrededor del mundo, juegos amistosos de los llamados moleros, juegos de eliminatorias, amistosos, mundiales hasta en los olímpicos está presente.

Cuenta el que el primer partido que asistió fue el 19 de febrero de 1986 frente a la Unión Soviética en la Ciudad de México. Su primer partido en un Mundial fue ese mismo año, el 3 de junio ante Bélgica. Desde ese mundial le inicio la idea de seguir al tricolor, incluso asistió a Italia 90, aunque nuestro seleccionado no asistió por el tema de los cachirules.

Héctor dice que ya perdió la cuenta de cuantos juegos ha ido para apoyar al seleccionado nacional, pero según él, son más de 450 partidos, el de Qatar fue su décimo mundial. Aunque él siempre ha pagado sus viajes y viáticos, a veces viajaba con los jugadores la Selección Nacional, pero ahora ya no se lo permite la Federación Mexicana de Futbol; a veces también se hospeda en el mismo hotel que los jugadores.

El negocio de la compra y venta de joyas y los bienes y raíces, específicamente al sector inmobiliario comercial, no al residencial, le han permitido darse ese lujo que muchos mexicanos le envidiamos.

Otro personaje muy conocido en el ámbito del futbol internacional es “Manolo” el del bombo. Manuel Cáceres Artesero, hincha número uno de la selección española y de su club el Valencia. Reconocido a nivel mundial como el porrista más famoso de España. Él se auto nomino como el seguidor más famoso del planeta, siempre apoyando con su tambor y la camiseta del seleccionado español. Inicio su recorrido apoyando a la “Roja” en 1979, pero fue conocido a raíz del mundial efectuado en la península ibérica en 1982.

Durante la final de la Copa del Rey de 1983 logró ser recibido por el rey Juan Carlos y entregarle una placa de agradecimiento en nombre de la afición española. Nos tocó verlo en esta ciudad cuando acompaño al equipo español en el mundial de 1986.

Actualmente vive en Valencia y administro su propio bar hasta el 2020.

El hincha Brasileño, más famoso es Clóvis Acosta Fernandes, más conocido como el Gaúcho Da Copa fue un icono en Brasil. Acompaño a su selección en siete mundiales, hasta que un cáncer lo apartó definitivamente de la canarinha, murió a los 60 años.

Se caracterizaba por llevar un sombrero típico del sur de Brasil, por ir a todos lados con la copa del mundo y usar un bigote grueso parecido al del exseleccionador de Brasil, Luiz Felipe Scolari. Nació en Cruz Alta, Vio en vivo más de 150 partidos de la Selección de fútbol de Brasil desde Mundial de Fútbol de 1990 y la siguió en más de 30 países. Se nombraba entre bromas como el "Jugador número 12". No solo apoyaba a la verde amarelha en los mundiales también en los amistosos y en la Copa América.

Otro muy conocido seguidor de su selección, es el famoso "Cole", el fanático colombiano que se las ingenia hace 28 años para seguir a su selección a todos los mundiales. Gustavo Llanos, el hombre al que se ve disfrazado de cóndor en las tribunas del mundo, todo empezó en el mundial de 1990 en Italia, cuando apareció este vistoso personaje. Lo curioso de este personaje fue que entro disfrazado porque no tenía boleto, Desde ese momento, y tras 35 días de viaje -porque no tenía cómo regresar-, se convirtió en el hincha más reconocido del Mundial Italia 90 y, con ello, en el más furibundo de la Selección Colombia. Todos sus paisanos lo invitaban y le pagaban todo.

Su afición por el fútbol lo hizo detener sus estudios un semestre -pensó en ese momento- para crear la "representación del patriotismo". Nació entonces el cóndor más grande de Colombia, con piel tricolor de amarillo, rojo y azul, y una flamante cresta.

Estos famosos personajes le han dado color y alegría a los equipos que siguen, ellos son una pequeña muestra de los verdaderos hinchas, son un orgullo de nuestro continente y obvio en otras latitudes hay muchos más.

Nuestra H. Federación sigue dando baldazos nuevamente pospone la famosa junta de dueños, donde se suponen se tomarían muchos puntos importantes para el próximo torneo, uno de ellos la muy machacada multipropiedad, esta famosa reunión deberá efectuarse antes de que inicie el campeonato el 5 de julio.

Es una real tristeza lo que pasa en mi querido equipo Atlas, como es posible que se deshagan de los pocos elementos que prometían de la cantera y lo peor enviarlos al equipo rival, las Chivas, según eso no eran del agrado del entrenador, el entrenador ya sabe que tampoco es el del agrado de nosotros la fiel, porque no da un paso de costado ya, se van a esperar unas jornadas o en leagues cup, porque no veo que logre levantar al equipo y menos con el escaso material que hay, estamos como el perro del carnicero viendo pasar los mejores filetes (jugadores) y a nosotros nos dan puros retazos. Insisto todo eso se va reflejar en la taquilla y los pases rojinegros, al tiempo.

Y de remate las declaraciones de German Brunati donde nos informan que posiblemente se quede el equipo como esta, no sé si ya le avisaron que van a estar en zona donde tendrán que pagar y que también posiblemente se vuelva a instaurar el descenso. Ojala los rumores que se oyen que hay tres grupos interesados por el equipo sea realidad. 2 nacionales. Grupo Akron y Grupo Urrea y uno internacional, City Group.

Y que siga rodando, el balón.