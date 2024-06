Sensei rojinegro

Cada que termina un campeonato hay una inconformidad por el sistema que se adoptó para la liguilla, este torneo fue que los equipos pasaban por posición en la tabla, en otros campeonatos por el gol de visitante; la verdad, siempre ha habido muchos cambios en esa fase. Y siempre hay una inconformidad latente, sobre todo de los equipos eliminados.

En los partidos de final ya no se toma en cuenta la posición y es campeón el equipo que resulte triunfador en los partidos de ida y vuelta. Y si existiera un empate en el marcador global, se juegan tiempos extras, y si persiste la igualada, tiros de penaltis.

El futbol ha evolucionado y con el tiempo se han realizado muchos cambios para el desarrollo de este bello deporte, aquí detallare algunos que surgieron con el paso de los tiempos.

En 1855 fue la introducción de un balón esférico, que permitiría desarrollar el juego como tal y como lo conocemos, antes se jugaba con balones de rugby que por su forma ovalada hacía que los botes fueran irregulares y el juego era caótico y desordenado.

Cuando el balompié se separó del rugby, la primera regla que se puso era que ningún jugador podía tocar el balón con la mano, no fue hasta 1871 que se permitió al portero parar el esférico con las manos en su área, ya que caían una cantidad de goles por ese impedimento y esto obligo a los equipos a hacer jugadas más elaboradas.

1872 se introducen los tiros de esquina, al año siguiente ponen en marcha el saque de banda, dando juego al equipo que no lanzó el balón fuera del campo.

Para el año 1874 la novedad fue el tiro libre indirecto para todo tipo de falta, anteriormente solo se usaba para las manos.

La llegada de árbitros y silbatos fue ya en un partido oficial en el año 1878. Se buscó un juez imparcial para que regulara el juego, y el silbato para que parara el partido ante una infracción. En el principio solo existía el árbitro central, con el tiempo se introducirían los abanderados para apoyar al árbitro central.

En el año 1889 se contempla la expulsión de un jugador por conducta antideportiva repetida.

El número de jugadores de 11 elementos y la duración del partido de 90 minutos con 2 tiempos de 45 minutos, llega en 1897.

Las medidas actuales del área entran en 1902.

Un dato curioso y anecdótico es que en el año de 1925 se permite el “gol olímpico”, antes de esta fecha no contaban esos goles, el primer gol olímpico fue anotado por Cesáreo Onzari, y se produjo en un partido amistoso entre Argentina y Uruguay durante el minuto 15 del encuentro, cuando un tiro de esquina lanzado por Onzari sorprendió al portero uruguayo.

En el año 1932 se analizaron las reglas existentes y se reescribieron algunas modificaciones para diferenciar el futbol de las reglas del rugby.

En el año 1952 fue instaurado el fuera de lugar. Tras varios años de exigir que varios defensores estuvieran delante del atacante, se recurrió a la regla de la línea de fuera del lugar, esta línea imaginaria se tomaría desde el ultimo defensor, esto ya permitía que los atacantes fueran habilitados, siempre y cuando no traspasaran esa línea.

La primera vez que un título se definió en penaltis fue en Cádiz en 1972. Años después sería instaurado como la manera oficial de decidir partidos que terminaban empatados en el tiempo regular o la prórroga, antes de esto se jugaba otro partido para el desempate.

En 1990 se volvió a realizar un nuevo cambio muy significativo en el fuera de lugar, la cual permitía al delantero estar a la par con el ultimo defensa rival.

En el año de 2016 se permitió el saque de inicio o de gol recibido hacerlo hacia atrás, que permitía que desde ese saque se armaran jugadas de peligro.

El famoso VAR, esta tecnología revolucionó al futbol como tal. Una herramienta que para mi gusto todavía necesita un desarrollo en su utilización, compaginada con los árbitros, abanderados y todos los que están detrás de él. Se adoptó en forma en el año 2019.

En el 2020 se aumentaron el número de jugadores de cambio en un partido. Esta regla es válida respetando las tres ventanas de cambios que los equipos tienen, con la idea de evitar que se pierda tiempo. Este aumento de cambios vino con la famosa pandemia, supuestamente era mientras pasaba este acontecimiento, pero ha permanecido hasta el momento.

Otra nueva regla fue la que se tomó por los choques de cabeza de jugadores, para protección de los mismos, que se le denominó protocolo de conmociones, y que esto permite cambio adicional de jugador si los médicos asignados a estos casos ya no permiten al jugador o jugadores seguir en el campo. Entró en vigencia por la FIFA en febrero del 2021.

Las reglas funcionales e importantes del futbol son estas: el terreno de juego debe tener forma rectangular, siendo su largo entre 90 y 120 metros (100 y 110 metros para partidos internacionales), y su ancho entre 45 y 90 metros (64 y 75 metros para partidos internacionales). Las porterías estarán ubicadas en cada extremo del terreno de juego y se separan por los mismos 7.32 metros que hoy señala la FIFA en su reglamento, y a 2.5 metros del suelo (hoy la distancia del borde inferior del travesaño es de 2.44 metros).

El ganador del sorteo inicial elige campo y el perdedor tendrá el saque inicial.

Nuestro futbol a lo largo de su existencia ha adoptado cambios muy significativos, unos han sido benéficos otros muy polémicos.

Hay que recordar que en nuestra liga durante muchos años el campeón era aquel equipo que quedaba en primer lugar durante las 2 vueltas del campeonato con la obtención de más puntos, algo que siguen haciendo en la mayoría de campeonatos del mundo, una forma muy justa de obtener el título.

En nuestro país la televisión metió la mano para cambiar el formato, siempre pensando en sacar provecho para las compañías televisoras y poder vender su producto con más juegos.

En el año 1970 surgió la “liguilla” para definir al campeón en México. Ya pasaron más de 50 años y hasta la fecha se sigue criticando este cambio, pues muchas veces el líder general no queda campeón, dando la oportunidad a equipos que han quedado debajo de la calificación.

Lo que la liguilla te da era los partidos a vida o muerte con mejores juegos y mucha audiencia que un juego de la temporada regular, y obvio produce más dinero para todos los involucrados.

Como lo decía, ha habido una serie de cambios y siempre dizque con la idea de hacer más atractivo nuestro balompié, pero no quitando el dedo del renglón del billete que deja a la federación y a la televisión.

Dentro de lo malo, habrá un cambio en el sistema de competencia para el siguiente torneo de nuestro H. Campeonato, volverá la regla del menor, algo que fue benéfico e increíblemente fue borrado: cada equipo deberá acumular 1,500 minutos en todo el torneo, esto va obligar a los equipos a darle juego a los jóvenes.

De todo un poco: se jugó el partido de México vs Bolivia, otra vez abusando de la fiel y noble afición mexicana en los Estados Unidos, con más de 50,000 asistentes, el espectáculo fue deficiente, con una selección sub 23 y un Bolivia armado al vapor porque no era fecha FIFA. México gana 1- 0 y la raza sale contenta del estadio, ahora este equipo se irá a Francia al torneo Esperanzas de Toulon, donde la mayoría de equipos participantes son sub 20 y 21.

La final de la Champions League: en un partido que parecía que se le venía la noche al cuadro merengue, un Borussia atacando y no dejando hacer nada al Madrid, así termino el primer tiempo, después de unos minutos recobró la memoria el Real y liquidó el partido 2-0, llegando a su 15avo título y dejando muy claro quién fue el mejor.

Pachuca le dio una repasada al Columbus Crew, ganándole 3 – 0, con las actuaciones sobresalientes de Idrissi, Rondón, Deossa y el Chiquito Sánchez, los Tuzos acabaron con el cuadro norteamericano, asegurando su participación en el mundial de clubes, una soberbia exhibición del equipo y de su entrenador Guillermo Almada.

Para cerrar con broche de oro, y no dejar de hablar de mis muy sufridos y olvidados Zorros, con bombo y platillo anuncian su pase rojinegro, la verdad no se en qué cabeza cabe que los que somos fieles aficionados a este equipo vamos a correr a comprar dichos abonos, solo con ver lo que están contratando y que no tienen el más mínimo deseo de reforzar al equipo con buenos elementos, la verdad ni gratis la afición rojinegra va adquirirlos. Y si no, al tiempo.

Y que siga rodando el balón.