Sensei rojinegro

Me gustaría tocar un punto, que creo para mi forma de ver el futbol y es algo muy personal que vino a dañar la esencia de este bello deporte. Estoy hablando del famoso VAR, esta tecnología aplicada según eso para revisar y súper revisar jugadas, goles, faules etc, etc.

VAR que quiere decir Video Assistant Referee, tienen como finalidad principal ser una ayuda al árbitro principal. Este equipo este compuesto por el asistente de video llamados AVAR 1, AVAR 2, AVAR 3. Todos miembros del equipo arbitral de video son árbitros reconocidos de FIFA de un primer nivel.

Además, hay tres técnicos de repeticiones y se supone que seleccionarán y ofrecerán las mejores tomas. El asistente de video selecciona las imágenes de la cámara principal en un monitor superior y debe revisar y comprobar incidentes en un monitor que está dividido en cuadrantes. Y él es el responsable de ser la cabeza del equipo del VAR y en el recae la comunicación con el árbitro que está en el terreno de juego.

AVAR 1 se concentra en la cámara principal y debe mantener informado al asistente de video informado sobre el juego en directo si se está revisando y comprobando un incidente.

AVAR 2 Es un miembro de ese equipo arbitral de video con una amplia experiencia como árbitro asistente. Su función está en el puesto de fuera de juego y el comprueba posibles situaciones relacionadas, con la ayuda de la tecnología semiautomatizada para esos fines, con la idea de agilizar el proceso de comprobación y revisión del asistente de video.

AVAR 3 La función de este, se centra en la señal de televisión, y ayuda al asistente de video en la evaluación de los incidentes y se asegura de que hay una excelente comunicación entre este y el AVAR 2 situado en el fuera de juego.

AREA DE REVISION. Es una zona claramente delimitada con una pantalla, mediante la cual el árbitro principal puede revisar incidentes, este se encuentra a pie de campo, muy cerca de las áreas técnicas.

Quien fue el creador del VAR, fue creado a principios de la década de 2010 por el proyecto Arbitraje 2.0, liderado por la Real Asociación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) y probado (de manera simulada) en la temporada 2012-13 de la Eredivisie. En 2014, la KNVB solicitó a la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB) que permitiera su uso durante pruebas más extensas, lo cual fue aprobado en la asamblea general de 2016. Lukas Brud, secretario de la IFAB, destacó la importancia de proteger a los árbitros de cometer errores evidentes ante la presencia de tecnologías como el 4G y Wi-Fi en los estadios.

El presidente de la FIFA en ese momento, Sepp Blatter, se oponía a la introducción de nuevas tecnologías en el fútbol, pero fue obligado a dejar su cargo en 2015 debido al FIFA Gate, el escándalo de corrupción que lo dinamitó de su puesto. Su sucesor, Gianni Infantino, recibió con agrado la propuesta del VAR. El primer partido amistoso en el que se utilizó el sistema en vivo fue en julio de 2016 entre el PSV y el FC Eindhoven.

El primer partido profesional "no amistoso" con VAR fue una eliminatoria oficial de la Copa KNVB de primera ronda entre Ajax y Willem II el 21 de septiembre de 2016. Este partido fue el primero en incluir un "monitor de campo". Entre el público en los estadios había la confusión de que las tarjetas amarillas eran cambiadas por rojas, por indicación del VAR.

El siguiente evento en el que se utilizó el VAR, incluyendo un "monitor junto al campo", fue en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2016. Poco a poco el resto de las ligas y competiciones, en especial las principales europeas, fueron adoptando este sistema. El Mundial de 2018 fue el primer mundial (de selección mayor masculina).

El famoso VAR, empezó a usarse en el mundial de rusia en 2018, en uno de los torneos más importante del mundo como es la Champions se implementó utilizándolo en 63 partidos y a partir de los octavos de final, disputados en febrero de 2019, El sistema se incluyó en el futbol mexicano durante la mitad del campeonato Apertura 2018 a partir de la jornada 13, sin embargo, dicho semestre no aseguraba que el VAR siguiera en México, el proceso era gradual para seguir con los requisitos de conseguir el procedimiento de acreditación.

Con esto trato de dejar claro las funciones del VAR y todo lo gira alrededor de este, una buena fue la que se comenzó hacer en este campeonato, aunque fue una copia vil del Futbol Americano, es abrir el micrófono que porta el colegiado, para que él diga y explique la determinación que se tomó.

Solo para muestra basta un botón, en el juego de la liga española entre mi Barcelona y el Real Madrid, este famoso VAR nunca valido un gol al cuadro culé, se supone que hay varias cámaras y se vio que el balón rebaso la raya era un gol legítimo, pero no fue marcado. En la Champions en el juego también entre el cuadro merengue y el Bayern el 2do gol del equipo madrilista parecía estar adelantado Joselu, pero tampoco fue revisado. Este criterio a nivel mundial, porque no es solo de nuestro futbol, parece que solo beneficia solo algunos equipos que son favoritos o populares.

Uno no quiere pensar mal, pero hay equipos que pesan más que otros y este asunto del VAR, se presta en todo el mundo y siempre habrá suspicacias y malestar para los equipos afectados.

Estos no goles que fueron marcados como efectivos, toda la vida se las ha llamado “goles fantasmas” y varios que generaron polémica, que hubiera pasado con el VAR. Basta recordar la famosa final del mundial de 1966 entre el equipo anfitrión y el equipo alemán. yendo a tiempo extra, Geoff Hurst recibió el balón en el área de penal alemana y la golpeó contra el travesaño, para así rebotar en la línea de gol y nuevamente hacia afuera. El juez Tofiq Bakhramov sentenció el gol, pero en su posterior recuento de la historia no presenta el alegato más convincente. “No vi el balón dentro de la línea de gol”, dijo, “pero vi cómo el inglés (Roger) Hunt alzó sus brazos al aire. Vi igualmente al arquero alemán dar la impresión de mostrarse desconsolado. Por ende, debió haber sido gol”.

Diego Maradona, Argentina Vs. Inglaterra, Cuartos de final del Mundial 1986. Todo el mundo vio como este astro argentino se ayudó con la mano para anotar ese gol, que se le denomino como el gol con la mano de Dios. “No me arrepiento por haber anotado con la mano”, dijo Maradona. Este mundial fue ganado por el equipo argentino.

En la copa América de 1993, entre las selecciones de Colombia y México, en ese encuentro los verdes pierden 2-1, con un gol muy polémico de Víctor Aristizábal al minuto 87. Aristizábal remató luego de una serie de rebotes, pero Ramón Ramírez apareció para meter el pie justo antes de que el balón cruzara la línea de gol, algo que no apreció de la misma manera el silbante central, quien se dirigió al centro de la cancha tras marcar la anotación, que no debió contar. El equipo mexicano reclamó la decisión, pero no hubo vuelta atrás y con eso terminaron con la derrota.

En la Concacaf un juego que genero mucha polémica fue entre Panamá Vs. Costa Rica, eliminatoria Mundial 2018, Sería tonto decir que Panamá clasificó al Mundial debido a una mala decisión arbitral. Sería una excusa decir que Estados Unidos no estuvo en Rusia debido también a una mala decisión arbitral. Hubo una serie de factores que decidieron ambas cosas, pero ambas también son ciertas debido a esa mala decisión arbitral. es un poco difícil ver cómo el árbitro Walter López pudo tener dicha certeza durante la jornada del martes que el balón había cruzado la línea, después que Gabriel Torres, Blas Pérez, o cualquier parte del cuerpo de alguno de esos jugadores haya hecho el toque final. Bruce Arena seguramente no estará muy tranquilo al saber que la tecnología del VAR se utilizará en el Mundial 2018.



¡Si el VAR hubiera existidos en estos partidos que hubiera pasado!

Otra innovación Tecnológica que va ser muy interesante se pondrá a prueba en la Eurocopa 2024, y esta será, un chip en el balón inteligente que determinará el fuera de juego, si el balón rebaso la portería y las manos, será de gran ayuda para la toma de decisiones entre los árbitros y el VAR. “Están impresionados por el gran nivel de precisión y su rapidez”.

La Eurocopa 2024 de Alemania será revolucionaría ya que más de nunca el fútbol y la tecnología irán de la mano para mejorar el juego. Y esa innovación afecta de primera mano en el balón.

Esta gran innovación tecnológica del microchip funcionará en conjunto con la tecnología 3D que se realizará de los jugadores. Una representación visual que será primordial para el VAR, ya que permitirá a los árbitros asistentes de vídeo (VAR) crear una imagen que muestre exactamente dónde golpeó el cuerpo el balón. Un gran avance para facilitar la labor del árbitro y de la sala VAR para determinar dónde golpea el balón y que no haya controversias.

La FIFA utilizó este sistema por primera vez en el Mundial de Qatar, pero solamente para determinar el fuera de juego, ahora la UEFA lo implementará en la Eurocopa, aunque es un sistema todavía más caro que el que se utiliza ahora. Seguirá siendo semiautomático, porque el VAR y el árbitro seguirán tomando la decisión final, pero se agilizará los tiempos de toma de decisiones y resoluciones.

La semifinal del futbol mexicano. Chivas y América se cuidaron de más en el primer juego en el Akron, con un muy aburrido 0-0. Otra vez el famoso VAR tuvo que ver en este juego una criminal entrada del Oso Gonzalez que debió ser expulsión, no fue sancionada. La máquina fue y pito primero ante el Monterrey se lleva un triunfo por 1-0. América y Chivas se enfrentaron en el juego de ida en el estadio azteca, un primer tiempo cerrado, equipos precavidos cada quien, buscando su resultado, las águilas se fueron al frente con un gol muy oportuno y un poco polémico, Guadalajara nunca encontró el marco rival, los cambios al ataque de Gago no sumaron, más bien restaron y esa decisión de meter al Chicharito, quien sabe de dónde viene la orden, pero prácticamente dejo a su equipo con un hombre menos. Cruz Azul sufrió y perdió su juego de ida 1 – 2, pero el gol de visitante le da el pase a la gran final, con un empate a 2 en el global, parecía que iba ser una cruzazuleada. La gran final será América vs Cruz Azul.

Y que siga rodando el balón.